Huawei MateBook D14 2024 już do kupienia. Najlepiej razem z dodatkowym produktem

Laptop Huawei MateBook D14 2024 z 13 generacji procesorem Intel jest już dostępny w sprzedaży. A w oczekiwaniu na premierę tabletu MatePad 11.5” S producent przygotował ciekawy konkurs.

Laptopy to z pewnością kategoria produktów, które Huawei wychodzą bardzo dobrze. Najbardziej zaawansowany będzie obecnie Huawei MateBook X Pro 2024, ale na jego sklepową premierę jeszcze musicie poczekać. Za to pierwszy z laptopów, który zaktualizowano o nowe i wydajniejsze komponenty, a jednocześnie odchudzono - Huawei MateBook D 14 2024 z procesorem Intel 13 generacji - jest już dostępny w sklepach.

Ile kosztuje Huawei MateBook D 14 2024? Czy można kupić go taniej?

Cena Huawei MateBook D 14 2024 wyniesie 3699 złotych za wersję z 16 GB pamięcią RAM, dyskiem 512 GB i procesorem Intel Core i5-13420H. Do końca czerwca 2024 r. będzie to nawet 3399 złotych w ramach oferty premierowej. Laptop jest do kupienia w dużych sieciach handlowych, a także na stronie huawei.pl i strefie marki na Allegro.

Warto pamiętać, że w sklepie huawei.pl znajdziemy także Huawei MateBook D14 2024, identyczny wyglądem i z podobną specyfikacją, ale procesorem Intel 12 generacji. Ten wariant kosztuje obecnie niespełna 3000 złotych.

Jaki jest Huawei MateBook D 14 2024?

MateBook D 14 2024 jest przedstawicielem podstawowej serii laptopów Huawei, nastepcą modelu z 2022 roku z procesorem Intela 11 generacji i 2024 roku, ale wersji z procesorem 12 generacji. Wizualnie jest podobny do produktu sprzed dwóch lat, choć nietrudno zauważyć zmiany - inaczej wygląda przednia krawędź (brak wcięcia na wysokości gładzika), port słuchawkowy przeniesiono na lewą stronę obudowy, inna jest też ramka wokół kamery. Waga jest minmalnie większa, bo wynosi 1,39 kg, ale zmniejszyły się rozmiary (314,5 x 227,8 x 15,9 mm) mimo zastosowania tej samej przekątnej (14 cali) wyświetlacza.

Tym razem sercem jest Intel Core i5-13420H, któremu towarzyszy 16 GB pamięci RAM, czyli dwa razy więcej niż wcześniej. Rozmiar dysku SSD się nie zmienił, za to mamy większą rozdzielczość (1920 x 1200 pikseli) ekranu, którego proporcje zmieniły się z 16:9 na 16:10. Jest on też jaśniejszy niż w 2022 roku (300 nit).

Wzrost wydajności to największa różnica w najbardziej podstawowym z laptopów. Nie zmieniło się za to wyposażenie audio (dwa głośniki, dwa mikrofony), mamy też taki sam zestaw złącz (USB 2.0, USB 3.2 Gen 1 typu A oraz USB 3.2 Gen 1 typu C). Również kamera internetowa zachowała rozdzielczość HD. Laptop dostaniemy z zainstalowanym systemem Windows 11 oraz ładowarką 65 W.

A może w zestawie z tabletem, telefonem lub jeszcze innym laptopem?

Laptop to fajna rzecz, ale może warto rozbudować ekosystem produktowy o coś jeszcze. Może to być telefon Huawei Pura 70 Pro, tablet Huawei Matepad 11.5” S albo laptop Huawei Matebook 14 2024 (tak, to nie pomyłka w nazwie modelu). Huawei przygotował konkurs, w którym wygraną są kupony na zakup tych urządzeń za 1 zł. Dokładnie to:

1 x fotosmartfon HUAWEI Pura 70 Pro,

1 x laptop HUAWEI MateBook 14 2024,

2 x tablet HUAWEI MatePad 11.5’’S.

Szczegóły konkursu znajdują się na stronie Huawei, a zadanie polega na odpowiedzi w 5 zdaniach na pytanie „Który z najnowszych produktów HUAWEI zrobił na Tobie największe wrażenie i dlaczego?”. Konkurs trwa do 3 czerwca 2024 r. Już 4 czerwca każdy uczestnik otrzyma kupon na zakup myszki Huawei CD23 za 1 zł, a dziesięć dni później poznamy laureatów głównych nagród.

Źródło: Huawei