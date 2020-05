Przecieki zapowiadające rychłą premierę Huawei P30 Pro New Edition okazały się prawdziwie. Jedyny problem w tym, że sam smartfon zbyt wielkiego wrażenia nie zrobi. Przynajmniej na osobach szukających w nim nowości.

Huawei P30 Pro New Edition istnieje naprawdę, ale jest mniej kuszący niż sądzono

Nie tak dawno chiński producent pokusił się o nowy wariant Huawei P30 Lite, który przyniósł kilka zmian względem pierwowzoru. Wydawało się, że podobnie postąpi w przypadku Huawei P30 Pro New Edition, ale tutaj skończyło się mniej spektakularnie. Smartfon debiutuje w sprzedaży w Niemczech i wygląda na to, że tym razem mamy do czynienia z kopią Huawei P30 Pro.

Jedyne co warto odnotować to dodatkowa wersja kolorystyczna Silver Frost oraz fakt, iż Huawei P30 Pro New Edition oferowany jest tylko w wariancie 8 GB RAM + 256 GB. Niektóre źródła podają, iż preinstalowany został tu nie Android 9.0, ale Android 10. Niezależnie od ostatecznej odpowiedzi, można liczyć na aplikacje Google. To, obejście problematycznego zakazu, zresztą najpewniej jedyny powód premiery tej propozycji.

Ile kosztuje Huawei P30 Pro New Edition?

Niemiecki oddział producenta wprowadza do sprzedaży Huawei P30 Pro New Edition w cenie 749 euro. W ramach przedsprzedaży oferuje w zestawie słuchawki FreeBuds 3 oraz mini głośnik. Dodatkowo zainteresowani mogą skorzystać z rabatu w wysokości 50% na Huawei Watch GT 2.

Jak ma się to do ceny podstawowej wersji Huawei P30 Pro? Wariant 8 GB RAM + 256 GB debiutował w cenie 1099 euro. Obecnie oficjalny sklep producenta podaje cenę 799,99 euro, ale w innych miejscach można liczyć na lepsze oferty.

Huawei P30 Pro New Edition ma pojawić się także na innych rynkach. Nie jest jednak jasne, czy i w jakiej cenie będzie oferowany w Polsce.

Źródło: Huawei

