Huawei od kilku ładnych miesięcy musi korzystać z okrojonej wersji systemu Android. Znalazł jednak sposób na obejście tej kłopotliwej sytuacji i lada chwila potwierdzi to przy pomocy Huawei P30 Pro New Edition.

Zbliża się premiera Huawei P30 Pro New Edition

Każdy nowy smartfon tego chińskiego producenta może posiadać system Android, ale bez wsparcia i usług Google. Pomimo zauważalnego rozwoju ekosystemu Huawei nie brakuje użytkowników, dla których brak łatwego dostępu do YouTube, Google Maps i kilku innych popularnych aplikacji jest zniechęcający. Nieco inaczej sytuacja wygląda w przypadku przygotowywania odświeżonej wersji smartfona wydanego przed problematycznym zakazem.

I tak, ostatnio w sprzedaży pojawił się nowy wariant Huawei P30 Lite, a wkrótce ma dołączyć do niego Huawei P30 Pro New Edition. Wedle informacji niemieckiego oddziału producenta model ten zadebiutuje jeszcze w tym miesiącu (przynajmniej na tamtejszym rynku).

Co zaoferuje Huawei P30 Pro New Edition?

Dokładna specyfikacja pozostaje owiana tajemnicą, ale z bardzo dużym prawdopodobieństwem można twierdzić, że Huawei P30 Pro New Edition będzie propozycją dla osób celujących w topowe smartfony. Podobnie jak w przypadku nowego wariantu Huawei P30 Lite, po Huawei P30 Pro New Edition można oczekiwać kilku zmian. Wątpliwe, aby były to zmiany na gorsze, a oryginalny Huawei P30 Pro to bardzo udany i zaawansowany smartfon, o czym mogliście przekonać się w naszej recenzji.

Konstrukcja z pewnością nie ulegnie zmianie. Nadal oczekiwać trzeba 6.47-calowego ekranu OLED, poczwórnego aparatu głównego i obudowy wodoszczelnej zgodnie z normą (IP68). Zapewne pozostanie też procesor HiSilicon Kirin 980, który doczekał się już następcy, ale to wciąż bardzo wydajny układ, który w codziennym użytkowaniu wystarczy nawet bardziej wymagającym użytkownikom.

Odświeżony Huawei P30 Lite przyniósł lepszy aparat selfie, więcej pamięci RAM i więcej pamięci wewnętrznej. Nie znaczy to, że tutaj będzie identycznie, ale pokazuje to spore pole manewru dla producenta, który jeśli zechce może zmienić sporo. Huawei P30 Pro New Edition może być dla niektórych osób alternatywą dla modeli z serii Huawei P40, gdzie usług Google nie znajdziemy.

Źródło: huaweicentral, foto: huawei

Warto zobaczyć również: