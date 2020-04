Tak to nie pomyłka, choć mamy już rok 2020, a od premiery P30 Lite minął prawie rok, Huawei zdecydował, że uraczy polskich konsumentów jeszcze jedną jego wersją.

Dopiero co zapoznaliście się z testem flagowego Huawei P40 Pro, a już Huawei funduje nam małą podróż w czasie, bo jakże inaczej nazwać powrót do modelu sprzed roku.

Huawei P30 Lite to smartfon, który w momencie premiery kosztował około 1500 złotych, był jedną z ciekawszych propozycji wśród nowych smartfonów w danym segmencie cenowym, a dla pewnych użytkowników atrakcyjniejszy niż flagowy P30 Pro. Teraz za 1399 złotych dostaniemy Huawei P30 Lite o podobnej specyfikacji, ale z dwoma poprawkami, z których jedna może okazać się szczególnie interesująca.

Teraz 256 GB pamięci wbudowanej w Huawei P30 Lite

Nowy wariant Huawei P30 Lite na rok 2020 to oczywisty sposób na uniknięcie ograniczeń z dostępem do usług Google, który od producenta nie wymagał praktycznie żadnych zmian w procesie produkcyjnym.

Pierwsza ze zmian, czyli zwiększona rozdzielczość sensora w aparacie przednim do 32 Mpix (wcześniej taką rozdzielczość miał tylko model przeznaczony na rynek azjatycki), nie budzi wielkich emocji. Bo i taka zmiana nie musi oznaczać, że zdjęcia będą lepsze, ale być może oprogramowanie też zostało trochę poprawione.

Ciekawsza za to jest zwiększona do 256 GB pamięć wbudowana. I to pomimo faktu, że w modelu Lite nie musimy polegać na kartach rozszerzenia pamięci w formacie NM, który krótko mówiąc jest bardzo kosztowną inwestycją.

Huawei P30 Lite w nowej odsłonie - specyfikacja

Pozostałe parametry Huawei P30 Lite w nowej odsłonie pozostają takie same jak poprzednio. Przypomnijmy je sobie:

Android 9.0 Pie z EMUI 9.0.1

6.15-calowy wyświetlacz 19:5:9, Full HD+ (2312 x 1080 pikseli)

ośmiordzeniowy procesor Kirin 710 (12nm) z ARM Mali-G51 MP4

4 GB RAM

256 GB pamięci wewnętrznej + czytnik kart microSD

kamera główna 48 Mpix, f/1.8 + 2 Mpix, f/2.4 + 8 Mpix, 120°, kamera przednia 32 Mpix, f/2.0

Bluetooth 4.2, Wi-Fi 802.11 ac, LTE

NFC, port mini-jack

dual SIM (hybrydowy)

czytnik linii papilarnych

bateria 3340 mAh, USB-C, ładowanie 18W

wymiary 152.9 x 72.7 x 7.4 mm

waga 159 g

Szansa na tańsze słuchawki FreeBuds 3

Rok temu gratisem dodawanym w przedsprzedaży do Huawei P30 Lite była opaska sportowa, tym razem nie będzie tak pięknie. Gratisu nie będzie, a obniżona do 300 złotych cena na słuchawki FreeBuds 3. Ta oferta obowiązuje w czasie przedsprzedaży, czyli do 16 kwietnia lub do wyczerpania zapasów.

Źródło: Huawei, inf. własna

