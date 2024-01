Huawei pokazał coś nowego. Potencjał jest ogromny

Huawei niedawno zaprezentował swój autorski system operacyjny o nazwie HarmonyOS NEXT. Podczas wydarzenia poświęconego jego rozwojowi, dyrektor generalny opisywał nowe dziecko firmy, zwracając szczególnie uwagę na dwa aspekty. Jakie konkretnie?

HarmonyOS NEXT to bardzo ważne „dziecko” firmy chińskiego giganta. Jak opisuje Yu Chengdong (dyrektor generalny Huawei Consumer Business Group): „To prawdziwy system operacyjny, a nie nakładka na Androida”. Wyjaśnił on dalej, że system operacyjny nie działa w oparciu o jądro Linux ani Unix.

Zamiast tego HarmonyOS NEXT wykorzystuje samodzielnie opracowane jądro Harmony, które według Huawei jest trzy razy bardziej wydajne (pod względem zarządzania pamięcią), niż jądro Linuksa. Firma twierdzi, że system operacyjny wykorzystuje „heterogeniczne, natywne” mechanizmy, dzięki czemu system operacyjny jest w stanie zapewnić wysoką płynność i responsywność działania.

Oprócz wydajności nowy system od Huawei stawia także na ochronę systemu i użytkowników. Podczas prezentacji Huawei opisywano, że HarmonyOS NEXT ma trzy certyfikaty bezpieczeństwa najwyższego poziomu, z zabezpieczeniami na poziomie jądra. Jest także wyposażony w funkcje sztucznej inteligencji, dzięki czemu może konkurować z niestandardowymi implementacjami Androida innych wiodących producentów.

Ewidentne widać, że Huawei stara się udowodnić wszystkim, iż jest w stanie stworzyć system, który będzie pod wieloma aspektami lepszy od konkurencji. Firma bardzo akcentuje jego prywatność oraz płynność działania. Szkoda, że chiński gigant słowem natomiast nie wspomniał o kompatybilności z aplikacjami z innych systemów operacyjnych czy zgodności ze sprzętem.

Źródło: Huaweicentral, Notebookcheck