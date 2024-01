Umówmy się, że w świecie technologii co i rusz pojawiają się pomysły głupie, ale nazywane innowacyjnymi. Niektóre z nich z jakiegoś powodu się bronią, inne są faktycznie innowacyjne, a jeszcze inne lądują na śmietniku historii. Jak to będzie z HUAWEI Eyewear 2?

HUAWEI Eyewear 2 na wideo

HUAWEI Eyewear 2 stoją designem

Trzeba przyznać, że HUAWEI Eyewear 2 to ładne okulary. Dostałem je na testy w dwóch wersjach:

Browline - srebrne, wykonane z tytanu i leciutkie, bo ważące zaledwie 4,7 grama.

Semi-Frame - czarne, wykonane z włókna celulozowego i stopu metali, bliżej nieokreślonego.

Producent informuje, że okulary mają wyrafinowany design. To możliwe, bo to ładne okulary są, ale czy faktycznie jest to stylówa wyrafinowana? Chyba nigdy mój brak dyplomu z wyższej szkoły designu aż tak bardzo nie przeszkadzał mi w pracy. A po ludzku: nie potrafię stwierdzić, czy są to okulary wyrafinowane. Są ładne, to na pewno.

Szkoda tylko, że nie powiedziałbym o nich, że są okularami jakoś wybitnie solidnymi. Są giętkie i nader elastyczne. Może to dobrze, bo nie pękną, ale osobiście wolę, gdy okulary są solidnie spasowane. Okulary sportowe mogą być giętkie i sprężyste, ale te do noszenia na co dzień powinny być kuloodporne. Rzecz jasna, to tylko mój punkt widzenia, a ja mogę się nie znać, w końcu noszę okulary jedynie od 20 lat.

Dodam jeszcze, że te obiektywnie ładne okulary są wykonane ze świetnych materiałów i super wygodne. Dobrze leżą na twarzy, możemy sobie w nich dopasować noski. Jest człowiekowi w nich bardzo komfortowo i to się liczy.

Co potrafią HUAWEI Eyewear 2?

Jeśli chodzi o techniczne, technologiczne możliwości tych okularów, to będę konkretny. Mają grać do 11 godzin na jednym ładowaniu, co jest w miarę osiągalne. Ponadto są odporne na trudy eksploatacji - mamy tu normę IP54 i to zupełnie wystarczy. Można je połączyć z dwoma urządzeniami. Dzięki otwartej konstrukcji możemy cieszyć się jazdą na rowerze, jednocześnie słuchać muzyki i reagować na dźwięki trąbiących samochodów wokół nas.

Co z jakością dźwięku? Posiadamy podwójny, dynamiczny przetwornik kierunkowy oraz architekturę akustyczną z dwoma cewkami i czterema magnesami. Nic wam to nie mówi? No i bardzo dobrze, bo mnie również niewiele. Ja preferuję słuchanie muzyki, a nie zagłębianie się w pytanie, czy jej brzmienie wynika z obecności czterech magnesów czy dwóch langust.

O tym, jak te okulary grają, napiszę za chwilę - teraz skupmy się na technicznych aspektach. Osobiście uważam, że technologia odwróconego pola dźwiękowego działa tu całkiem przyzwoicie. To oznacza, że my słuchamy muzyki, ale inni wokół nas tego nie słyszą. Choć mogłoby być lepiej, gdyż osoby postronne czasami dość wyraźnie słyszą dźwięki z naszych okularów. Nie dajcie sobie wmówić, że jest inaczej. Nie będę przesadnie się czepiał. Pod względem prywatności i tego, co ta technologia oferuje oraz na co pozwala, jest całkiem znośnie. Oczywiście, nadal nie ma to nic wspólnego z prywatnością podczas rozmów, jaką zapewnia słuchawka Bluetooth za 50 zł, ale to nowa technologia, więc należy się spodziewać pewnych niedoskonałości.

Rozmowy i obsługa

Jeśli chodzi o rozmowy - nie ma się do czego przyczepić. Mam wrażenie, że nasi rozmówcy słyszą nas lepiej niż my ich, bardzo wyraźnie i czysto, co zawsze zasługuje na plus i pokazuje, że to mogą być świetne okulary dla telemarketerów z wadą wzroku.

O, właśnie! W tych okularach można zamontować szkła korekcyjne. I to jest świetna sprawa, bo jak ktoś ma wadę wzroku i z jakiegoś powodu chce kupić sobie te okulary, to może je sobie je nabyć i zrobić z nich po prostu okulary korekcyjne, które na dodatek grają muzykę.

Plusik dam też obsłudze dotykowej. Działa sprawnie, jest dość intuicyjna i szybko się człowiek jej uczy. Znowu nic tu przełomowego, bo nie ma tu niczego, czego nie potrafią - w jakimś wymiarze - słuchawki TWS z chińskiego marketu.

Jak to gra?

Krótka piłka - jak grają HUAWEI Eyewear 2? Dźwięk jest o niebo lepszy niż w słuchawkach opartych o przewodnictwo kostne. Nieszczególnie wiele to znaczy, bo takie słuchawki zwykle grają słabo lub najwyżej mocno średnio, ale szukam pozytywów.

Można na tych okularach słuchać muzyki, która nie brzmi za dobrze, bo brakuje jej głębi, jest przytłumiona, nie ma góry, nie ma środka i - no nawet jest jakaś tam przestrzeń i jest nawet dość głośno.

Przyznajmy to wprost: to nie są topowe słuchawki Bluetooth, a okulary, które potrafią wchodzić w buty słuchawek. Okulary, które słuchawki udają. Czy to wystarczy jako wytłumaczenie, dlaczego dla kogoś szukającego dobrych słuchawek - okulary HUAWEI Eyewear 2 nie będą dobrym wyborem? Mam nadzieję.

Fajne czy nie fajne?

Podsumujmy sobie to i owo. HUAWEI Eyewear 2 to super fajny gadżet. Absolutnie genialna rzecz, która jest… dla nikogo. A przynajmniej ja nie wiem, dla kogo to zostało stworzone. To nie są okulary dla okularników. Fajnie, że można wstawić szkła korekcyjne, ale umówmy się - za 1300 zł to można mieć ze dwie pary designerskich oprawek znanej marki, a do tego słuchawki TWS, które będą grały ze 3 razy lepiej niż te okulary.

To może są to okulary dla hipsterów? A może dla audiofilów? Dla tych, co to słuchają sprzętu, a nie muzyki? Nie, nic mi się tu nie zgadza. Tak sobie myślę, że to najpewniej okulary dla tych, którzy mają pieniądze, żeby je sobie kupić i chcą je sobie kupić, bo mają już fajny samochód, duży dom, własną drużynę piłkarską.

Jako pokaz technologii HUAWEI Eyewear 2 mnie przekonują - mają w sobie jakąś taką technologiczną, pionierską wręcz odwagę. Jako urządzenie mające z zasady mieć jakiekolwiek ugruntowanie praktyczne - kompletnie nie. Chyba, że ktoś jest okularnikiem i ma pieniądze - wtedy wstawi sobie szkła korekcyjne i zawsze ma ze sobą i okulary i “słuchawki”. Naciągana to argumentacja, ale pozwala te okulary wybronić. I na koniec, tak myślę, to byłby fajny sprzęt dla Jamesa Bonda.

Opinia o Huawei Eyewear 2 Plusy możliwość montażu szkieł korekcyjnych

atrakcyjny design

lekka konstrukcja

bardzo dobra jakość rozmów

automatyczne wyłączanie lub ściszanie muzyki

łatwa obsługa Minusy cena

nie dla audiofila

to raczej pokaz możliwości technologicznych niż dojrzały produkt

Ocena HUAWEI Eyewear 2 80% 4/5

