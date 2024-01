Norbert testował słuchawki Huawei FreeClip, nowy Samsung Galaxy A55 może być metalowy, a Polskę czekają blackouty, gdzieś tak za rok albo i lepiej. Oto 24 odcinek SięKlika.

Ziom, obadaj SięKlika na YouTube!

CES 2024

Co na CES 2024? Nagrywaliśmy odcinek, kiedy targi startowały, więc wiele o nich nie mówiłem. Dziś pewnie wiecie więcej niż ja, choćby dzięki newsom na benchmarku lub TikTokowym filmikom od Wojtka.

Huawei FreeClip i boysbandowy Norbert

Norbert dołączył do boysbandu. Nasz ekspert od prania w 30 stopniach założył na uszy słuchawki FreeClip od Huawei, zaczął nucić kolorowe sny czy kolorowe jarmarki i zmiotło chłopaka z planszy…

Zapraszam na teścik tych arcydziwnych słuchawek od Huawei. Osobiście, po lekturze tekstu Norberta odniosłem wrażenie, że te Huawei FreeClip wyglądają bajecznie, działają świetnie, są super wygodne, kosztują 900 zł i grają jak słuchawki za 300 zł. Ale to tylko moje zdanie, tylko opinia uszyta na zasadzie “nie znam się, więc się wypowiem”.

Święty księżyc Navajo

W nowy rok Karol Żebruń wchodzi z antropologicznym zacięciem, przybliżając nam wierzenia Indian Navajo z Ameryki Północnej, dla których księżyc jest miejscem uświęconym.

Fakt ten, nie byłby niczyim problemem i pewnie nikogo by na świecie nie zainteresował, gdyby nie to, że oficjalne przedstawicielstwo tej mniejszości etnicznej podniosło larum na wieść o tym, że misja Peregrine One, która wyniosła na księżyc bezzałogowy lądownik, zabrała ze sobą też prochy 66 osób, które zostaną rozrzucone na powierzchni srebrnego globu. Dla Navajo to rzecz nie do pomyślenia.

Temat jest złożony, więc nie będę wam przytaczał tu całości, ani cytował Karola - dobra robota zasługuje na uznanie, więc zapraszam do lektury.

Samsung Galaxy A55

Niebawem światło dzienne ujrzy kolejny Samsung z serii A. Według przecieków, a konkretnie zdjęć, które jakoś, komuś i gdzieś wyciekły, Samsung A55 ma mieć metalową obudowę. Mega opcja, jak dla mnie, bo byłby to jakościowy i prestiżowy powrót do roku 2017, kiedy metalowo-szklany A5 prezentował się nader zacnie.

Czy poza lepszą jakością wykonania i materiałami premium, telefon dowiezie pod kątem specyfikacji? Cóż, niby ma być pędzony Exynosem, więc, no, tego…

Elvis żyje! Choć w sumie to nie

Dzięki AI Elvis odstrzeli koncert w Londynie! A potem niby w Las Vegas, Berlinie i Tokio. Choć Król wymeldował się lata temu, to AI przywróci Elvisa do życia w listopadzie bieżącego roku w Londynie podczas eventu “Elvis Evolution”. Trójwymiarowy, cyfrowy i super rzeczywisty Elvis ma wskoczyć na scenę, pośpiewać i oddać hołd prawdziwemu Elvisowi, który opuścił gardę w 1977 roku.

Z jednej strony, nie ogarniam tematu. Nie pasuje mi to, jakoś organicznie mi się to gryzie z partycypowaniem w popkulturze. Z drugiej jednak, czy sylwestrowy występ jednej, czy drugiej dawno zapomnianej i przebrzmiałej gwiazdy polskiej estrady nie byłby ciekawszy, gdyby to AI tańczyło, śpiewało, a po występie opowiadało dyrdymały do mikrofonu?

Test Coros Pace 3

Z końcem roku testowałem dla was zegarek sportowy - Coros Pace 3. Test niedawno wjechał na portal i tu mały spoiler - to fajny zegarek i bardzo dobra alternatywa dla Garminów i Polarów, a cenowo absolutny sztos.

Czy zamieniłbym Fenixa 7 na tego Corosa? Nie. Czy mając nieco więcej niż 1000 zł i nieco mniej niż 1500 zł w portfelu, kupiłbym tego Corosa? Noo, to bardzo możliwe.

Układy z grafenu coraz bliżej

Od lat słyszymy, że grafen to przyszłość. Media trąbią co jakiś czas, że grafen to, że grafen tamto. I… nic z tego nie wynikało. Do tej pory, gdyż naukowcy z Georgia Institute of Technology stworzyli pierwszy na świecie funkcjonalny półprzewodnik wykonany z grafenu.

Dlaczego ten przełom i ten półprzewodnik są tak istotne? Czas krzemu, głównego budulca układów scalonych się kończy. Ciągłe minimalizowanie tranzystorów i podnoszenie ich wydajności w końcu musiało się rypnąć. Jeśli grafen spełni pokładane w nim nadzieję, to technologię czeka świetlana przyszłość, co częściowo może potwierdzać osiągnięcie naukowców z Georgia Institute of Technology.

Blackout w Polsce

Od 2025 roku w Polsce mogą pojawić się blackouty. Wiecie, zaniki energii elektrycznej, a wszystkiemu winna będzie Unia Europejska i transformacja energetyczna i odejście od węgla.

Trochę sobie żartuję, a trochę nie, bo coś jest na rzeczy. Zresztą, eksperci się w temacie wypowiadali, a jak eksperci się wypowiadają, to wiadomo, że coś się dzieje.

Wychodzi po prostu na to, że porzucenie węgla i przestawienie się na możliwie zieloną energię, jakieś wiatraki, jakieś panele fotowoltaiczne, energetykę atomową i inne takie - to nie będzie łatwa sprawa. Zainteresowanych zapraszam do lektury tekstu Karola, gdzie i dane są, i cytaty, i eksperci.

I to już koniec #24

Na koniec klasyczny segment newsów na szybko, a w nim:

Tyle ode mnie - żegnam się uprzejmie i idę oglądać 1670.