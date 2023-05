Rząd Stanów Zjednoczonych i Unia Europejska ostrzegają Malezję, by ta nie zezwalała z Huawei umowy na budowę infrastruktury sieciowej 5G. Jako argumenty podają, że może to zagrozić (a jakże) bezpieczeństwu narodowemu i „zamknąć drzwi” potencjalnym inwestorom.

Jak podaje Financial Times, w grudniu 2022 roku premier Malezji (Anwar Ibrahim) zainicjował przegląd kontraktu na budowę sieci 5G, który został podpisany ze szwedzkim Ericssonem – Podobno proces przetargu nie był w pełni przejrzysty. W międzyczasie lokalni operatorzy wezwali rząd Malezji do tego, aby udzielił zezwolenia na utworzenie drugiej sieci w kraju. Argumentując to przyspieszeniem wdrożenia sieci 5G oraz zwiększeniem bezpieczeństwa.

W związku z powyższym zachodnie rządy obawiają się, że druga sieć może zostać przekazana do wykonania firmie Huawei. Obawy nie pojawiają się bezpodstawnie, gdyż Malezja wyszła z tą inicjatywą w zeszłym miesiącu. Sam ambasador USA w Malezji (Brian McFeeters) skontaktował się z urzędnikami wyższego stopnia rządu Malezji ostrzegając, że „zmiana obecnego modelu” zaszkodzi konkurencyjności, spowolni rozwój 5G, a nawet zaszkodzi międzynarodowemu wizerunkowi kraju, jako miejscu przyjaznego biznesowi.

W podobnym okresie ambasador i szef delegacji UE w Malezji (Michalis Rocas) przypomniał malezyjskiemu rządowi, że UE zainwestowała w ten kraj ponad 25 miliardów euro oraz wspomniał, że przyznanie Huawei umowy na budowę tej sieci, obniży atrakcyjność kraju dla inwestorów z USA i Unii.

Huawei kontra USA i UE - Konflikt nadal trwa

Huawei stał się swoistą „kością niezgody” w oczach zachodnich przywódców, już od czasu administracji Donalda Trumpa. Do teraz padają oskarżenia, że azjatycki gigant telekomunikacyjny jest wykorzystywany przez chiński rząd, w celu instalowania backdoorów w swojej infrastrukturze oraz sprzęcie. A to wszystko podobno w celu ułatwienia chińskim szpiegom podsłuchiwania wszelkich komunikatów przekazywanych na Zachodzie, poprzez sieć komórkową.

A jakie są Wasze przemyślenia z perspektywy czasu? Czy rząd Malezji dobrze robi, chcąc zaufać Huawei? Napiszcie co o tym sądzicie w sekcji komentarzy.

Źródło: techradar.pro