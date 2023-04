Huawei P60 Pro, swoją europejską premierę będzie miał za dwa tygodnie w Monachium. Jednak już teraz możecie zawalczyć o niego w konkursie Huawei. Na zachętę kilka zdjęć, które udało się nam nim zrobić w ostatni weekend.

Najważniejszej pewnie waszym zdaniem rzeczy, się nie dowiecie. Cen niestety nie możemy wam zdradzić, aż do dnia premiery. Ale producent chce, by o Huawei P60 Pro mówiło się jak najwięcej tej wiosny, więc mamy dla was coś na zachętę. Ale to już my zdecydujemy, czy trafi do naszego zestawienia najlepszych telefonów 2023. Do sprzedaży w Polsce Huawei P60 Pro wejdzie w dniu europejskiej premiery 9 maja 2023.

Oprócz tego smarftonu, 9 maja w Polsce pojawią się także dwa inne - składany Huawei Mate X3 oraz Huawei nova 11i jako przedstawiciel średniej półki. Jeśli bylibyście zainteresowani tymi telefonami, to polecamy nasz artykuł: Przesiadka na telefon "bez googla"

Jak wygląda Huawei P60 Pro?

Huawei P60 Pro pojawi się w Polsce w dwóch wersjach kolorystycznych. Czarnej i białej, a dokładniej rzecz ujmując, perłowej. Widać to na zdjęciach telefonu. Podobno każdy egzemplarz z perłową tylną ścianką ma być unikalny, czyli mieć inny wzorek.

Jakie zdjęcia robi Huawei P60 Pro?

Oceniać telefonu jeszcze nie możemy, ale na początek kilka przykładowych zdjęć wykonanych Huawei P60 Pro w różnych okolicznościach. Zdjęcia są opatrzone logo, które dołącza się na życzenie w aplikacji aparatu.

Konkurs, w którym można wygrać Huawei P60 Pro i nie tylko

Łącznie, w konkursie, który potrwa od 24 kwietnia do 8 maja, przewidziano 32 nagrody. Dwie najważniejsze, to nowiutkie telefony Huawei P60 Pro, a raczej kupony na ich zakup za 1 zł w terminie do 5 czerwca 2023 (do czego to doszło, żeby smartfony były na kartki). Pozostałe 30 nagród to słuchawki Huawei Freebuds 5, które niedawno trafiły do naszych sklepów.

Szczegóły konkursu znajdziecie na stronie Huawei. Zrobić trzeba niewiele. W sieciach handlowych z elektroniką pojawią się też przedpremierowe oferty. Jeśli nic was nie odwiedzie już od zakupu Huawei P60 Pro, może warto z nich skorzystać.

Źródło: Huawei / Foto: Karol Żebruń