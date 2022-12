Firma OPPO coraz śmielej zwiększa swoje udziały na rynku globalnym, jak również w Europie i w Polsce. Nie dziwi więc fakt, iż azjatycki producent chce dorównywać tempa Samsungowi, zapowiadając kontrę dla jego składanych smartfonów.

Chiński gigant z Dongguan już w „niedługim czasie” (prawdopodobnie w przyszłym tygodniu) zaprezentuje światu swoje nowe smartfony - Find N2 i N2 Flip. W związku z tym, że do premiery jest już coraz bliżej, to w sieci zaczyna pojawiać się coraz więcej szczegółów na temat specyfikacji tych urządzeń. Jak podaje konto "experience more" na chińskim serwisie Weibo, z zebranych danych w sieci można już uzyskać ogląd na to, co nas czeka w tych telefonach. Zacznijmy więc po kolei.

OPPO Find N2 i N2 Flip – składane smartfony jeszcze w tym roku

Zgodnie z nowym postem, wszystkie wyświetlacze (z wyjątkiem tego na klapce N2 Flip) będą posiadały odświeżanie 120 Hertzowe i zostaną oparte o technologię AMOLED (Samsung E6). W smartfonie z klapką możemy się spodziewać ekranu głównego o przekątnej 6,8 cala i rozdzielczości 1920 x 1792 pikseli. Ciężko na razie coś powiedzieć o ekranie zewnętrznym, oprócz tego że ma „przyćmiewać ten z Galaxy Flip4, a nawet Motoroli Razr 2022”. Natomiast w urządzeniu rozkładanym „książkowo” otrzymamy wyświetlacz główny 5,54 cala w rozdzielczości 2120 × 1090 pikseli. W jego środku powinien się znaleźć za to ekran wielkości 7,1 cala, którego rozdzielczość będzie mieć 1290 × 1792 pikseli.

OPPO Find N2 i N2 Flip – solidna optyka z porządnym wsparciem

Na klapce N2 Flip znajdziemy również dwa obiektywy - ultra szerokokątny Sony IMX890 o prawdopodobnej rozdzielczości 50 Mpix i rozmiarze 1/1,49 cala oraz 8 Mpix IMX355. W środku urządzenia natomiast powinno zostać zamontowane pojedyncze „oczko” do selfie, którego rozdzielczość wyniesie 32Mpix. Taki sam obiektyw powinien zostać zamontowany w modelu Find N2. Co innego na zewnętrznej części urządzenia – w większym smartfonie możemy oczekiwać trzech obiektywów. Głównym obiektywem będzie model IMX890 (tak jak w mniejszym bracie), ale zostanie on wsparty przez matryce IMX581 oraz IMX709 odpowiednio o rozdzielczości 48Mpix i 32Mpix. Co istotne, aparaty powinny być wspierane przez technologię producentów Hasselblad i MariSilicon.

rozwiń

Jeżeli chodzi o procesory, które będą napędzać ww. smartfony, będziemy mieli do czynienia z dwoma producentami. W modelu Find N2 powinniśmy otrzymać podkręconą wersję Snapdragona 8+ Gen 1, a w N2 Flip należy się spodziewać flagowca od MediaTeka – Dimensity 9000+.

Ostatnią informację jaką możemy się z Wami podzielić dotyczy baterii. Find N2 powinien otrzymać ogniwo o pojemności 4520 mAh z ładowaniem 67 W, a N2 Flip akumulator 4300 mAh z ładowaniem 44 W.

Widzimy coraz większy trend w tworzeniu składanych smartfonów. Osobiście chciałbym kiedyś mieć możliwość zakupu mniejszego telefonu z rozkładanym wyświetlaczem (by mieć funkcję tabletu). Z drugiej strony boję się o trwałość i jakość stosowanych wyświetlaczy. A jakie jest Wasze zdanie w tej kwestii – Składane telefony to przyszłość, czy ślepy zaułek?

Żródło: NotebookCheck