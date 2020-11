Honor nie będzie już częścią Huawei – chiński gigant zdecydował się na uwolnienie swojej submarki i nie pozostawia sobie nawet jednej akcji.

Huawei nie ma już Honoru. Sprzedał go za 15 miliardów

Plotki o tym, że Huawei chce sprzedać Honor pojawiły się już kilka tygodni temu. Teraz doczekały się wreszcie oficjalnego potwierdzenia: submarka wychodzi spod parasola chińskiego giganta. Jej nowym właścicielem zostanie Zhixin New Information Technology – konsorcjum zrzeszające ponad 30 agentów i dealerów. Dzięki temu Honor ma stać się całkowicie niezależny.

Nie wiadomo, ile dokładnie konsorcjum Zhixin New Information Technology zapłaciło za firmę Honor, ale według szacunków agencji Reuter mogło to być nawet około 15,2 miliarda dolarów. To, co wiemy, to że Huawei nie będzie posiadać żadnych udziałów w nowo utworzonej spółce, ale dotychczasowy prezes Honoru – Zhao Ming – pozostanie na pokładzie, jako dyrektor generalny.

Po co Honor się odłączył i co z użytkownikami?

Pomimo zmian formalnych działalność firmy Honor ma być niezachwiana. Nie chodzi tylko o przyszłe projekty, ale też choćby o kwestię obsługi tych klientów, którzy zdecydowali się na zakup urządzeń tej marki, gdy działa(ła) pod skrzydłami Huawei. Wszystkie zasady funkcjonowania przedsiębiorstwa również pozostają bez zmian. Jeśli jesteś użytkownikiem, to prawdopodobnie więc nie dostrzeżesz żadnej różnicy.

Honor ma w swojej ofercie najrozmaitsze gadżety, takie jak smartwatche czy słuchawki bezprzewodowe. Przede wszystkim jest jednak producentem smartfonów, a odcięcie się od Huawei ma być dla niego szansą na bezproblemowe kontynuowanie działalności w Stanach Zjednoczonych, które częściowo zbanowały dotychczasową spółkę-matkę. Honor będzie mógł także liczyć na większą swobodę i elastyczność przy doborze biznesowych partnerów.

