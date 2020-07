Chyba każdy przyzwyczaił się już do tego, że wyświetlacze w smartfonach znacząco urosły. Honor X10 Max 5G to dowód na to, że górnej granicy jeszcze nie osiągnięto.

Honor X10 Max 5G to smartfon z 7.09-calowym ekranem

Największym, i to dosłownie, wyróżnikiem Honor X10 Max 5G jest wyświetlacz o przekątnej aż 7,09 cala. Tym samym producent przełamał tutaj barierę odróżniającą smartfony o tabletów, która od zawsze znajdowała się właśnie na granicy 7 cali. I chociaż pod względem gabarytów (174.37 x 84.91x 8.3 mm) Honor X10 Max 5G ma bliżej do tych drugich, to wszystko inne stawia go w gronie tych pierwszych.

Nie chodzi o same określenia stosowane przez producenta, ale też chociażby o design czy specyfikację. Honor X10 Max 5G nie uciekł od frontowego aparatu osadzonego w notchu czy sporej wysepki na tylnym panelu, która skrywa potrójny aparat główny.

Solidna specyfikacja bez fajerwerków, ale z 5G

Wyświetlacz został wykonany w technologii IPS i prezentuje obraz o rozdzielczości Full HD+ (1080 x 2280 pikseli). Poza tym, Honor X10 Max 5G został wyposażony w procesor MediaTek Dimensity 800 5G, 6 GB lub 8 GB pamięci RAM (w zależności od wersji) i baterię o pojemności 5000 mAh. Aparat główny to konfiguracja 48 Mpix, 8 Mpix i 2 Mpix, plusem będzie dla wielu to, iż poza Bluetooth oraz Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac zadbano o NFC. Z nazwy urządzenia można też szybko wywnioskować, że wspiera ono sieci 5G. Nad wszystkim czuwa Android 10 z EMUI 10.1.1.

Honor X10 Max 5G ma być oferowany w wersjach 6 GB + 64 GB, 6 GB + 128 GB oraz 8 GB + 128 GB. Ceny na rynku chińskim mają zaczynać się od 1899 juanów, czyli od około 1100 złotych.

Co sądzicie o takiej propozycji? Jaki był do tej pory największy smartfon z jakiego korzystaliście?

Źródło: honor

