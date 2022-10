Huawei oficjalnie zapowiedział wprowadzenie do sprzedaży w Polsce Huawei Watch D, czyli wyczekiwany smartwatch z funkcją pomiaru ciśnienia. I to bez jakiejkolwiek ściemy, w sposób, który zna każdy z nas, czyli z pomocą opaski uciskowej. W tym przypadku nadgarstkowej.

Smartwatch, który mierzy ciśnienie krwi? O takich urządzeniach zapewne już słyszeliście, ale w rankingach najlepszych smartwatchy ta funkcja nie jest jeszcze uznawana za istotną. Dlaczego?

Są bowiem opaski, są zegarki na rynku, które coś takiego robią, jednakże odbywa się to z pomocą sensorów optoelektronicznych. Ten sam czujnik, który służy do pomiaru tętna i innych związanych z nim parametrów funkcjonowania organizmu, służy też do pomiaru ciśnienia. Bazujące na tym rozwiązaniu techniki (PAT, PTT) nie są jednak tak skuteczne (choć w pewnym stopniu mogą być przydatne), jak pomiar oscylometryczny, czyli z pomocą nadmuchiwanej opaski. I tutaj na scenie pojawia się smartwatch Huawei Watch D.

Huawei Watch D ze zintegrowanym ciśnieniomierzem z opaską pompowaną mikropompką, to pierwszy tego typu smartwatch, który uzyskał certyfikat unijny, a niedługo będzie miał także polski

Huawei Watch D, czyli pomiar ciśnienia i EKG na serio

Z wyglądu przypomina on pękatą wersję Huawei Watch Fit, czyli opaskę z prostokątnym wyświetlaczem. Jednak różni się od niej, a także klasycznych Watchy z okrągłą kopertą. Robi bowiem to samo, czyli mierzy puls, stres, analizuje aktywność, pozwala na rozmowy telefoniczne przez Bluetooth, ale może też mierzyć wspomniane ciśnienie z pomocą opaski uciskowej. Tej ostatniej czynności nie potrafią wykonywać inne dostępne w Polsce smartwatche.

By osiągnąć ten cel, czyli oscylometryczny automatyczny pomiar ciśnienia, Huawei musiał wyposażyć zegarek w bardzo wygodny pasek, który pozwala na spory zakres regulacji zapięcia, a także dodać do niego materiałową nadmuchiwaną opaskę, która znajduje się od wewnętrznej strony paska. Całość jak twierdzi Huawei jest wodoodporna, ale dla komfortu zalecane jest odczekanie z opaską, aż wyschnie.

Huawei Watch D, dobry smartwatch dla milionów Polaków i Polek. Mamy go i my

Huawei Watch D jest już w naszych rękach i sprawdzimy jak w praktyce sprawuje się funkcja pomiaru ciśnienia. A warto zaznaczyć, że monitoring tego parametru funkcjonowania naszego organizmu jest bardzo ważny i to w każdym wieku. Pierwsze pomiary wykonuje się już u małych dzieci, ale z oczywistych powodów (rozmiar opaski) Huawei Watch D jest przeznaczony dla starszych użytkowników. W Polsce według badań, aż 11 milionów osób ma nadciśnienie, czyli ciśnienie wyższe niż uznawane za optymalne. Takie ciśnienie zmienia się z wiekiem, ale zwykle mówi się, że powinno to być 120/80 mmHg (ciśnienie skurczowe - SYS/rozkurczowe - DIA).

Dodatkowo 7 milionów Polaków i Polek ma tzw. ciśnienie wysokie prawidłowe, które także wymaga precyzyjnego monitorowania. I to właśnie o monitorowanie, śledzenie potencjalnych zmian (jeszcze zanim zaczną być istotnie niebezpieczne dla zdrowia), które trzeba potem dokładniej zbadać, chodzi w takim smartwatchu jak Huawei Watch D.

Huawei Watch D ma ułatwić nam pomiar ciśnienia i zwiększyć wygodę monitorowania tego parametru funkcjonowania ludzkiego organizmu. Osoby, które muszą monitorować ciśnienie często, powinny dzięki takiemu zegarkowi zminimalizować liczbę pomiarów weryfikujących za pomocą ciśnieniomierzy naramiennych, niewygodnych w transporcie i codziennym użytkowaniu.

Bo pomimo certyfikacji medycznej, w żadnym wypadku pomiar nadgarstkowy ciśnienia nie jest wiążący. Dotyczy to także samodzielnych ciśnieniomierzy nadgarstkowych. Dopiero pomiar na ramieniu, gdzie opaska ma bardzo dużą powierzchnię kontaktu z ciałem, jest w pełni miarodajny.

Huawei Watch D specyfikacja

wyświetlacz: AMOLED 1,64 cala / 456 x 280 pikseli / dotykowy

koperta: z włókna polimerowego, o wymiarach 51 x 38 x 13,6 mm, waga 40,9 grama

specjalny przycisk HEALTH do aktywacji funkcji związanych ze zdrowiem

pasek: opaska z fluoroelastomeru, zapięcie motylkowe ze stali nierdzewnej 316L + opaska ciśnieniowa

rozmiar paska: szerokość 30 mm, możliwość dopasowania do nadgarstka o obwodzie od 130 do 200 mm

odporność na wilgoć, zanieczyszczenia: IP 68

akumulator: 451 mAh, do 7 dni pracy, ładowanie bezprzewodowe

pamięć: 32 GB wbudowanej

czujniki: 6-osiowy ruchu, temperatury, oświetlenia, różnicy ciśnień, tętna (8 sensorów PD przesłoniętych folią nano-optyczną PVD), pozycjonowanie GPS, czujnik Halla

komunikacja: NFC, Bluetooth 5.1

analiza aktywności: ponad 70 trybów sportowych, rozpoznawanie ćwiczeń, sugerowanie nawyków (Huawei Zdrowe Życie)

mierzone parametry funkcjonowania organizmu: tętno i jego zmiany w czasie, saturacja krwi (Huawei TruSeen 5.0+), EKG, ciśnienie (Huawei TruBP), temperatura skóry

analizowane parametry funkcjonowania organizmu: stres (Huawei TruRelax), jakość snu (Huawei TruSleep), aktywność sportowa

dokładność pomiaru ciśnienia: +/- 3 mmHg (rozdzielczość pomiaru 0,01 mmHg)

certyfikaty: europejski certyfikat urządzenia medycznego, do pomiarów ciśnienia i krwi, polski certyfikat będzie dostępny prawdopodobnie jeszcze przed wprowadzeniem zegarka do sprzedaży

w zestawie: zegarek, pasek i opaska ciśnieniowa w dwóch rozmiarach, miarka obwodu nadgarstka, ładowarka

Kiedy i w jakiej cenie Huawei Watch D trafi do sklepów

Sprzedaż Huawei Watch D rozpocznie się już niedługo. Na pewno będziecie mogli pomyśleć o nim jako o praktycznym prezencie dla członka rodziny. Co do ceny ogólnie znana jest nam już ta europejska (sugerowana 399 euro), która przekłada się na 1921 złotych (kurs z dnia 14 października). To mniej niż spodziewane wcześniej 460 euro.

A czy będziecie zadowoleni z ceny Polskiej? Choć nie możemy jej jeszcze podać, to z całą pewnością was ona ucieszy.

Źródło: Huawei, inf. własna