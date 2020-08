Spoglądaliście w stronę Huawei Watch GT 2e, ale ostatecznie nie zdecydowaliście się na zakup? Może teraz? Bo przez kilkanaście dni smartwatch będzie kusił jeszcze bardziej.

Huawei Watch GT 2e dostępny w promocji

Od dziś do 30 sierpnia (lub do wyczerpania zapasów), Huawei Watch GT 2e oferowany jest o 100 złotych taniej. Na pierwszy rzut oka może nie jest to porywająca kwota, ale należy pamiętać, że mówimy o urządzeniu kosztującym 699 złotych (przed obniżką), a więc przy tym pułapie cenowym oszczędzamy jednak sporo.

Promocja obowiązuje w sklepie internetowym huawei.pl, w sklepie Huawei Warszawa w centrum handlowym Westfield Arkadia oraz u wybranych partnerów handlowych producenta, w tym Komputronik, Media Expert, Media Markt, RTV Euro AGD czy Empik. Nie ograniczano przy tym wersji kolorystycznych, Huawei Watch GT 2e za 599 złotych można kupić w zestawie z czarnym, czerwonym lub zielonym paskiem.

Czy warto kupić Huawei Watch GT 2e? Co oferuje?

Zwrot mówiący o dobrym smartwatchu nie jest przypadkowy. Mieliśmy okazję go testować i były to testy przyjemne, zakończone pozytywnym werdyktem.

Smartwatch jest dobrze wykonany, wygodny w użytkowaniu, a także w pełni funkcjonalny. Ma czytelny ekran AMOLED, baterię wystarczającą na maksymalnie 14 dni pracy, a także mnóstwo opcji dla sympatyków aktywnego trybu życia - mierniki pulsu i SpO2, GPS, ponad 100 trybów ćwiczeń czy wreszcie wodoszczelność do 5 ATM.

Źródło: Huawei

