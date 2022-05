Huawei wprowadził do sprzedaży kolejne zegarki z serii Watch GT. Tym razem to model Watch GT3 Pro, który wyróżnia się oprócz funkcji EKG, dobrych uszczelnień, także materiałami, z których wykonano kopertę jak i pasek. Czy to wystarczy?

Huawei jest dobrze rozpoznawalną marką w branży smartwatchy. W przeciwieństwie do telefonów, zegarki są wciąż cenione i nie przeszkadza im zbytnio przejście na platformę Harmony OS 2. No prawie nie przeszkadza, bo pojawiają się wciąż zarzuty, że te zegarkowe płatności to nie działają tak idealnie jak byśmy chcieli, a sportowe funkcje to jednak nie poziom Garmina. Wśród jego produktów typowo zegarkowych są modele Watch i Watch GT, które debiutują naprzemiennie. Tym razem pora na premierę Watch GT3 Pro.

Całkowicie ceramiczny wariant i wersja z tytanu. Będzie elegancko

Huawei jednak się nie zraża i stara, by kolejne modele były jeszcze lepsze niż poprzednie. Tym razem mocnym wabikiem jest nie tylko wsparcie IP68, ale i odporność na długotrwałe zanurzenie do 30 metrów. Także w słonej wodzie. Kolejną cechą wartą uwagi jest wariant ceramiczny obudowy, który oznacza nie tylko ceramiczną kopertę, ale też ceramiczny pasek i jego segmenty. Jedynie zapinka jest metalowa. To pierwszy tak wykonany smartwatch w portfolio Huawei.

Ceramiczna wersja będzie miała tarczę o średnicy 43 mm. Teoretycznie to model skierowany do płci pięknej, jednak nie jest to jednoznaczne. Do sprzedaży trafi także wersja z 46 mm średnicy tarczą, która będzie dostępna między innymi w wersji metalowej (dokładnie będzie to tytanowy pasek, tytanowa koperta i ceramiczna tylna ścianka i szafirowe szkło, także na czujniku pulsu). Podstawową funkcjonalną różnicą pomiędzy tymi modelami Watch GT3 Pro jest czas pracy na akumulatorze. Większy zegarek wytrzyma 2 tygodnie (naładujemy go do pełna w 85 minut), posiadacze mniejszego będą musieli zadowolić się czasem pracy bliższym 7 dni.

Dlaczego Huawei eksperymentuje z materiałami wykończeniowymi? Firma stwierdziła, że czas by smartwatch był nie tylko urządzeniem smart, ale również zegarkiem tak jak rozumieliśmy to pojęcie przez lata. A więc elementem, którym możemy się wyróżnić pochwalić. Owszem możliwość wyświetlania różnych tarcz na ekranie, rzecz niespotykana w zwykłych zegarkach, smartwatche oferują od dawna, ale teraz również cechy zewnętrzne związane z wyglądem nabierają większego znaczenia.

Huawei dla nowych zegarków przygotował serię tarcz, która podkreśli ich oryginalność i będzie dobrze współgrać w materiałami wykończeniowymi. Ergonomia zegarków Huawei Watch GT3 Pro jest podobna jak serii Watch 3. Chodzi tu przede wszystkim o kształt elementów regulacyjnych. Zamiast dwóch okrągłych przycisków jak w Watch GT2 Pro, dostajemy obrotową koronkę i płaski programowalny przycisk. Grubość zegarka także się zmniejszyła, choć niekoniecznie oznacza to mniejszą wagę (ceramiczny Watch GT 3 Pro czuć wyraźnie po założeniu na dłoni). Teraz Watch GT 3 Pro ma 10,9 mm grubości, przy 11,4 mm w Watch GT 2 Pro. Drobne zmiany w wyprofilowaniu mocowania paska do koperty zegarka, również mogą przełożyć się na komfort noszenia.

Teraz Huawei Watch GT 3 Pro dokona pomiaru ECG (EKG)

Funkcje jakimi dysponować będą Watch GT3 Pro są w ogólnym rozrachunku podobne jak w poprzedniej generacji zegarkach, tutaj Huawei nie rozwodzi się w premierowych materiałach na temat pomiaru tętna czy monitorowaniu jakości snu. Jest jednak nowość, która może niektórych użytkowników zainteresować. To funkcja wykonywania elektrokardiogramu (ECG), do której przystosowany jest nowo skonstruowany sensor optoelektroniczny na spodniej stronie koperty zegarka. To nowa wersja technologii TruSeen 5.0+, która poprawi też jakość ogólnego monitoringu pulsu, z której korzystamy podczas aktywności sportowej.

Co ważne ECG jest to funkcja, którą producent już wprowadza wraz z nowym oprogramowaniem. Być może na samym początku, pierwsi użytkownicy będą musieli poczekać na właściwą kompilację aplikacji Zdrowie (jeszcze trwa oroces certyfikacji), ale wersja beta tej aplikacji już wspiera monitorowanie jakości pracy naszego serca. Jak zawsze trzeba pamiętać, że jaki by nie był zegarek Huawei dobry, to nie jest to urządzenie medyczne i tego typu funkcję należy traktować przede wszystkim jako pomocniczą. Wyniki pomiaru ECG z aplikacji Zdrowie będzie można wyeksportować w postaci pliku PDF.

Dla golfiarzy i nurkujących, ale nie tylko

Huawei Watch GT3 Pro wzbogaciły się również o nowe tryby sportowe. W sumie jest ich ponad 100, a tymi nowymi jest golf oraz nurkowanie. W przypadku tej ostatniej aktywności Huawei wykorzystuje nowy sensor głębokości i zapewnia współpracę z akcesoriami do nurkowania. W Huawei Health pojawiła się także nowa tablica z podsumowaniem naszej podwodnej aktywności. Również tryb Golf to nie tylko proste pomiary, ale także wsparcie orientacji użytkownika na polu golfowym za pomocą wyświetlanych na ekranie zegarka map i zasięgu uderzenia.

Huawei Watch GT3 Pro radzi sobie także lepiej niż poprzednik ze wskazywaniem trasy z pomocą GPS. To może przydać się szczególnie przy uprawianiu sportów biegowych. Do tego należy dołączyć poprawki w aplikacji Zdrowie, które służą lepszemu planowaniu aktywności, ocenie naszych możliwości i późniejszemu raportowaniu.

Tego czego nie będzie w nowych Watch GT3 Pro, to wsparcie dla eSIM. Podobnie jak w poprzedniku pozostaje nam dzwonienie ze wsparciem połączenia przez Bluetooth, czyli telefon w pobliżu będzie potrzebny.

Nowe funkcje dla posiadaczy telefonów z iOS

Huawei rozszerza także wsparcie swoich zegarków. Dla platformy iOS pojawią się dodatkowe funkcje, płatne tarcze oraz sterowanie muzyka na telefonie. Nie będzie za to działać funkcja śledzenia trasy poprzez GPS, która działa tylko w Androidzie.

Instalacja dodatkowego oprogramowania w ramach AppGallery poprzez zegarek. Obecnie dostępne jest nieco ponad 40 różnych narzędzi.

I najważniejsze, czyli cena Huawei Watch GT3 Pro

Huawei rozpoczyna sprzedaż zegarków w dniu xxx. Zależnie od wariantu kupimy je za:

2399 zł w przypadku wersji 43 mm z ceramiczną obudową i paskiem

2199 zł w przypadku wersji 46 mm z tytanową obudową i paskiem

1999 zł w przypadku wersji 43 mm z paskiem skórzanym

1699 zł w przypadku wersji 46 mm z paskiem skórzanym lub fluoroelastomerowym

W przedsprzedaży wersja 46 mm dostepna bedzie w zestawie ze słuchawkami Freebuds 4, a wersja 43 mm ze słuchawkami Lipstick.

Źródło: Huawei, inf. własna