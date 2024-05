Łączność z dowolnym urządzeniem Bluetooth na Ziemi? Wielu uważało, że to niemożliwe, bo interfejs nie oferuje takiego zasięgu. Firma Hubble Network pokazuje, że pomysł działa i ma duże szanse na powodzenie.

Bluetooth to technologia, która sprawiła, że łączność bezprzewodowa stała się czymś całkowicie naturalnym. Mimo, że najnowsza wersja interfejsu - Bluetooth 5 oferuje większy zasięg, raczej kojarzy się on z urządzeniami typu telefon, słuchawki bezprzewodowe czy klawiatura z myszą. Mówimy o zasięgu co najwyżej kilkunastu metrów.

Start-up Hubble Network planuje stworzyć globalną sieć satelitarną, która pozwoli połączyć się z dowolnym urządzeniem Bluetooth na Ziemi. Na początku roku wystrzeliła on swoje dwie pierwsze satelity, które mają posłużyć do stworzenia nowej infrastruktury. Pomysł początkowo spotkał się z falą sceptycyzmu, a wielu uważało, że jest niemożliwy do zrealizowania, jednak start-up pokazał, że jego projekt ma szansę się udać.

Połączyli się z satelitą przez Bluetooth

Hubble Network stała się pierwszą firmą w historii, która nawiązała połączenie Bluetooth bezpośrednio z satelitą krążącym na orbicie. Mówimy o odległości rządu 600 km.

„Pokazując, że możemy wysyłać sygnały bezpośrednio z chipów Bluetooth i odbierać je w kosmosie z odległości 600 km, otworzyliśmy nową sferę możliwości” - powiedział Alex Haro, współzałożyciel i dyrektor generalny Hubble Network.

Nowa technologia ma potencjał

Nowy projekt może zrewolucjonizować łączność na Ziemi. Według założycieli start-upu, pozwoliłby on zapewnić globalny zasięg przy 20-krotnie mniejszym zużyciu energii i 50-krotnie niższych kosztach operacyjnych względem obecnych rozwiązań. Technologia może zastąpić urządzenia IoT, które są energochłonne, kosztowne w obsłudze i brakuje im globalnej łączności (a przynajmniej tak to argumentuje Hubble Network).

Według firmy, technologia pozwala połączyć się z każdym urządzeniem komunikującym się przez Bluetooth (konieczna jest tutaj tylko aktualizacja oprogramowania). Rozwiązanie mogłoby być stosowane w logistyce, inteligentnych obrożach dla zwierząt domowych, zegarkach GPS dla dzieci, inwentaryzacji samochodów czy monitorowaniu temperatury gleby. Potencjalnie to miliony urządzeń na całym świecie.

Źródło: Techcrunch, TechSpot, StartupNews