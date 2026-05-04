Zaparkował hulajnogę, dostał 50 zł kary. Bolt naliczył sporną opłatę

50 zł opłaty po zakończeniu przejazdu hulajnogą i brak zwrotu mimo dowodów? Historia jednego użytkownika Bolt wywołała dyskusję o działaniu systemów automatycznych w miejskiej mikromobilności.

Jeszcze kilka lat temu hulajnoga elektryczna była traktowana jako ciekawostka. Dziś to jeden z najprostszych sposobów na szybkie poruszanie się po mieście. Nie trzeba nawet jej kupować, bo można ją wypożyczyć - wystarczy aplikacja w telefonie, kilka kliknięć i pojazd jest gotowy do jazdy.

Dla wielu osób to wygodna alternatywa dla komunikacji miejskiej lub taksówek. Nie trzeba kupować własnego sprzętu, martwić się o jego serwis czy przechowywanie. Systemy współdzielonych hulajnóg, takie jak te oferowane przez Bolt, Lime czy inne firmy, zalały ulice wielu europejskich miast i stały się stałym elementem miejskiego krajobrazu.

Wygoda, która ma swoją cenę

Model działania jest prosty: użytkownik kończy przejazd w aplikacji, zostawia hulajnogę w dozwolonej strefie i system automatycznie zamyka wynajem. W teorii wszystko powinno działać bezproblemowo.

W praktyce pojawiają się jednak sytuacje sporne — szczególnie w kontekście parkowania. To właśnie ono jest jednym z najczęstszych źródeł kar i dodatkowych opłat. Teoretycznie ma to przeciwdziałać pozostawianiu pojazdów w niewłaściwych miejscach. Problem w tym, że systemy oparte na mapach stref i algorytmach nie zawsze pokrywają się z rzeczywistością na ulicy.

W regulaminie czytamy:

Poprzez odblokowanie Pojazdu Elektrycznego Użytkownik wyraża zgodę i zobowiązuje się, że:

[...]

ponieść pełną odpowiedzialność i pokryć koszty z tytułu wszelkich kar, opłat, mandatów oraz/lub innych obciążeń wynikających z korzystania z dowolnego Pojazdu Elektrycznego odblokowanego w ramach Przejazdu Grupowego lub w wyniku niewłaściwego zaparkowania Pojazdu Elektrycznego (np. poza Dozwolonym Miejscem Parkingowym) lub w wyniku naruszenia przez Uczestnika przepisów, zasad, wytycznych lub zarządzeń podczas korzystania z Usług.

Sporna kara 50 zł i internetowa dyskusja

W centrum jednej z takich historii znalazł się użytkownik Desperate-Still-2359, który opisał swoją sytuację na Reddicie. Jak twierdzi, po zakończeniu przejazdu hulajnogą został obciążony karą 50 zł za zaparkowanie w czerwonej strefie, czyli obszarze, gdzie pozostawienie pojazdu jest zabronione.

Problem w tym, że według jego relacji oraz udostępnionego zrzutu ekranu, hulajnoga znajdowała się poza tą strefą. Mimo zgłoszenia sprawy do obsługi klienta, odpowiedź miała być negatywna — bez zwrotu środków i bez szczegółowego wyjaśnienia.

“System sprawdził, ale decyzja zostaje”

W przytoczonej przez użytkownika odpowiedzi obsługi klienta pojawia się typowa formuła: sprawa została zweryfikowana, ale decyzja o karze pozostaje w mocy. Tego typu komunikaty są często krytykowane przez użytkowników jako zbyt ogólne i pozbawione realnego uzasadnienia.

Według relacji internauty, mimo ponownych prób kontaktu i przedstawienia dowodów, nie udało się zmienić decyzji.

Pytania o transparentność systemu

Takie sytuacje rodzą szersze pytania o sposób działania systemów automatycznego naliczania opłat w usługach mikromobilności. Gdzie kończy się algorytm, a zaczyna realna weryfikacja człowieka? I czy użytkownik ma rzeczywistą możliwość skutecznego odwołania się od decyzji?

Zwróciliśmy się do firmy Bolt w sprawie odpowiedzi na te pytania, jednak jeszcze nie dostaliśmy odpowiedzi.