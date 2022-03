Stand with Ukraine to specjalny pakiet oferowany w ramach najnowszej akcji Humble Bundle. Jego wartość wynosi około 2300 euro, ale wystarczy zapłacić 36,39 euro. Prawda, że kusząco?

Humble Bundle oferuje pakiet Stand with Ukraine

Najnowszy pakiet przygotowany w ramach Humble Bundle to idealna propozycja nie tylko dla łowców promocji, ale też dla chcących w jakimkolwiek stopniu pomóc naszym sąsiadom zza wschodniej granicy. Organizatorzy nie ukrywają, że są w gronie zszokowanych inwazją na Ukrainę oraz tragicznymi skutkami trwającej tam wojny. Chcą pomóc tak, jak mogą. Połączyli siły z twórcami gier, wydawcami książek i producentami oprogramowania, w efekcie tworząc pakiet Stand with Ukraine.

Jego wartość wynosi około 2300 euro, ale zainteresowani gracze nie muszą obawiać się tak dużego wydatku. Wystarczy dorzucenie cegiełki o wielkości przynajmniej 36,39 euro (wedle uznania kwota może być wyższa). Środki ze sprzedaży wpłyną na konta organizacji humanitarnych działających na rzecz wsparcia ofiar i uchodźców z Ukrainy. Z oferty można skorzystać jeszcze przez 6 dni.

Co wchodzi w skład Stand with Ukraine?

Pakiet Stand with Ukraine zawiera aż 123 elementy, z czego zdecydowana większość to gry, bo jest ich niemal 90. I nie wypada przy tym twierdzić, że organizatorzy postawili na ilość kosztem jakości. Na liście można znaleźć sporo ciekawych tytułów. Są wśród nich między innymi Back 4 Blood, Quantum Break, Satisfactory, Metro Exodus czy Fable Anniversary, a także stanowiące polskie akcenty WARSAW, This War of Mine czy SUPERHOT.

Co jeszcze? Poza grami znalazło się miejsce dodatków, a także cyfrowych książek, a nawet programów komputerowych pokroju Ashampoo Photo Optimizer 7, Music Maker EDM Edition, GameMaker Studio 2 Creator czy RPG Maker VX.

Na koncie już ponad 4,5 mln euro

Mamy tutaj idealny przykład łączenia przyjemnego z pożytecznym. Gracze mogą znacząco rozbudować swoją bibliotekę, a jednocześnie przekazać cegiełkę na pomoc ofiarą wojny na Ukrainie.

Już widać, że omawiana akcja Humble Bundle cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem, co najlepiej potwierdza bijący licznik. Już zebrano około 4,5 mln euro (stan na 19 marca, na godzinę 15:50).

Źródło: Humble Bundle