In Sound Mind to kolejna gra, jaką można zgarnąć w ramach cyklicznego rozdawnictwa w sklepie Epic Games Store. Czy jest tak dobra, jak mówią?

In Sound Mind za darmo, do pobrania na Epic Games Store

Zadowoleni będą tutaj gracze narzekający gdy udostępniane są starsze gry. Tym razem jest inaczej, In Sound Mind debiutował bowiem we wrześniu zeszłego roku. Posiadacze kont w sklepie Epic Games Store mają standardowo tydzień na to, aby przypisywać do nich darmową grę. W tym przypadku można robić to zatem do 24 marca, do godziny 16:00 naszego czasu.

Recenzje In Sound Mind wyglądają świetnie

Czy warto skorzystać z oferty? Wiele wskazuje na to, że tak. A już szczególnie odnosi się to do osób, które sympatyzują z horrorami. In Sound Mind przedstawiany jest jako psychologiczny horror z pierwszoosobową perspektywą. Zarys fabularny może i nie brzmi szczególnie oryginalnie, pobudka w nieznanym miejscu, ślady ofiar i eksperymenty medyczne w tle to schemat, który był już grany. Nie warto się jednak zniechęcać, bo okazuje się, że studio We Create Stuff miało na całość świetny pomysł.

Sama rozgrywka nie sprowadza się wyłącznie do eksploracji i uciekania. Nie brakuje różnego rodzaju zagadek, a także walk, nawet z bossami. Oprawa graficzna też w większości zebrała pochwały, jeszcze lepiej wypada ścieżka dźwiękowa autorstwa The Living Tombstone. W zgodnej opinii niemal wszystkich recenzentów jest to punkt godny samych ciepłych słów.

W efekcie średnia ocen z recenzji dobiła tu do 75% (dane z metacritic). Gracze okazują się jeszcze bardziej hojni. Nic dziwnego, że swojego czasu twórcy przygotowali materiał wideo skupiający się właśnie na bardzo dobrym przyjęciu gry. Czy na takowe zasłużyła? Cóż, najlepiej sprawdzić, lepszej okazji może długo nie być.

