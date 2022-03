Get Even to jedna z tych polskich gier, które należy określać mianem godnych uwagi. Jeśli jeszcze nie macie jej w kolekcji to pojawiła się okazja zmienić taki stan rzeczy bez wydawania pieniędzy.

Bandai Namco rozdaje Get Even w wersji PC

O niespodziankę pokusiło się Bandai Namco. Światowy wydawca Get Even wystartował dziś z promocją, w ramach której rozdawana jest komputerowa wersja gry. Zainteresowanych graczy zaprasza się tu do zarejestrowania się na oficjalnej stronie Bandai Namco (link w poniższym poście z serwisu twitter) i wypełnienia tam odpowiedniego formularza.

W teorii akcja trwa przez kilka dni, do 21 marca. W praktyce może zakończyć się znacznie szybciej. W regulaminie można bowiem wyczytać, że obowiązuje tutaj zasada „kto pierwszy, ten lepszy”, a liczba darmowych kodów jest ograniczona. Do 100 000 sztuk. Ci, którym się poszczęści otrzymają kod do sklepu Steam.

Get Even to gra bezsprzecznie oryginalna

Get Even został przygotowany przez studio The Farm 51, a premierę świętował w 2017 roku. Zebrał całkiem dobre noty, bo za takowe wypada uznać średnią na poziomie około 75%. Więcej informacji na temat fabuły i rozgrywki możecie znaleźć chociażby w naszej recenzji.

„Cole Black budzi się w starym, opuszczonym szpitalu psychiatrycznym. Jest zdezorientowany. W jego głowie kłębią się pytania, przenikające się z mglistymi wspomnieniami. W zasadzie pamięta tylko próbę uratowania młodej dziewczyny z przytwierdzonym ładunkiem wybuchowym, przetrzymywanej w charakterze zakładniczki. Z dziwnym urządzeniem odczytującym i odtwarzającym ludzkie wspomnienia, Black udaje się w podróż w głąb własnego umysłu, by odkryć prawdę o swojej przeszłości. Każdy jego krok śledzi tajemniczy Red, którego intencje trudno odgadnąć.”

Przed premierą o całym projekcie mówiono przede wszystkim z racji wykorzystania przez twórców fotogrametrii. Koniec końców większe wrażenie od grafiki robi tutaj naprawdę dobra warstwa audio, która świetnie pasuje do psychologicznego dreszczowca, jakim całość jest (jak najbardziej słusznie) określana.

Pod względem mechaniki rozgrywki trudno przypisać Get Even pod jeden konkretny gatunek. Akcja przedstawiana jest jednak z perspektywy pierwszej osoby, niemniej poza strzelaniem ważne są tu eksploracja i zbieranie wskazówek rodem z przygodówki, poza tym warto też z uwagą śledzić wszystkie dialogi. No i moralnych rozterek też tu nie brakuje.

Źródło: @BandaiNamcoEU, thefarm51