Gamingowe święto powraca! Startuje MediaMarkt Gaming Zone – edycja druga!

Pierwsza edycja Gaming Zone przyciągnęła ponad 35 000 fanów gamingu – było to prawdziwe święto dla graczy pełne niezapomnianych emocji, setek godzin intensywnej rozgrywki i najnowszych technologicznych rozwiązań.

Materiał sponsorowany przez MediaMarkt

Gaming Zone błyskawicznie awansowało do czołówki największych i najbardziej ekscytujących wydarzeń gamingowych w Polsce. Teraz MediaMarkt powraca z jeszcze większym rozmachem – druga edycja już na horyzoncie, a wraz z nią startują kwalifikacje do ogólnopolskiego turnieju Red Crown Battle, który będzie główną gwiazdą tegorocznej imprezy!

Gaming Zone to coś więcej niż strefa dla graczy – to żywe centrum społeczności gamingowej, przestrzeń budowania relacji, wspierania kultury e-sportu i odkrywania innowacyjnych rozwiązań. W tym roku projekt wraca z jeszcze bogatszym programem: aktywacje w sklepach i online, a także wielki finał turnieju, który wyłoni mistrza Red Crown Battle. Gaming Zone od MediaMarkt ponownie zjednoczy graczy, influencerów i partnerów technologicznych, tworząc immersyjne doświadczenie łączące świat gamingu z zakupami nowej generacji.

Decydując się na drugą edycję Gaming Zones, kierowaliśmy się przede wszystkim pozytywnym odbiorem naszej inicjatywy przez społeczność graczy. Cieszy mnie, że możemy tworzyć przestrzeń, w której każdy – niezależnie od poziomu zaawansowania – znajdzie coś dla siebie. Najważniejsze jest dla mnie budowanie relacji z naszymi klientami i odpowiadanie na ich realne potrzeby. Chcemy, by MediaMarkt był miejscem pierwszego wyboru dla wszystkich miłośników gamingu – mówi Sylwia Prokop, Partner Marketing Manager MediaMarkt Saturn.

Zapisz się do Red Crown Battle – wielki finał i nagrody o wartości 30 000 zł czekają!

Oficjalne kwalifikacje do drugiej edycji turnieju Red Crown Battle wystartują już 16 czerwca! Udział jest otwarty dla wszystkich, bez względu na poziom doświadczenia. Więcej o zasadach i o tym, jak wziąć udział w tym emocjonującym turnieju znajduje się na stronie MediaMarkt. Najnowsze informacje dostępne będą również na dedykowanym kanale Discord, gdzie gracze z całej Polski już szykują się do rywalizacji. Najlepsi uczestnicy zmierzą się podczas wielkiego finału Red Crown Battle już 19 lipca, a stawką będą nagrody o łącznej wartości 30 000 zł! To jednak nie wszystko – MediaMarkt przygotował mnóstwo atrakcji związanych ze światem gamingu: specjalne strefy, wyjątkowe aktywacje i spotkania z popularnymi influencerami. Szykuje się prawdziwe święto dla fanów gier!

Naszą misją w MediaMarkt jest nieustanne dostarczanie klientom nowych inspiracji i doświadczeń – to fundament naszych działań i kluczowa wartość, która definiuje naszą markę. Druga edycja Gaming Zones wpisuje się w nasze strategiczne podejście do budowania innowacyjnych doświadczeń zakupowych, odpowiadając na dynamicznie rosnące zainteresowanie gamingiem i nowymi technologiami. Takie projekty nie tylko wzmacniają pozycję MediaMarkt jako jednego z liderów rynku, ale przede wszystkim tworzą otwartą społeczność ludzi z pasją, dla których nasze sklepy stają się naturalnym miejscem spotkań, wymiany doświadczeń i wspólnego odkrywania świata technologii – mówi Marcin Rosati Prezes Zarządu MediaMarkt Polska.

Gracze Fortnite, którzy chcą wziąć udział w głównym turnieju Red Crown Battle, mają szansę zdobyć unikalny Golden Ticket i awansować do finału. Aby wziąć udział, wystarczy grać w strefach MediaMarkt GamingZone, gdzie uczestnicy będą rywalizować o cztery wolne miejsca w finale. Wyniki z trzech najlepszych rozgrywek będą liczyć się do klasyfikacji, a czterech najlepszych graczy otrzyma Golden Ticket, który zapewni im bezpośredni awans do finału. Kwalifikacje będą przebiegały w czterech etapach:

I: 16-20 czerwca, z finałem 21 czerwca

II: 23 - 27 czerwca, z finałem 28 czerwca

III: 30 czerwca - 4 lipca, z finałem 5 lipca

IV: 7-11 lipca, z finałem 12 lipca.

Wyczekiwany finał wszystkich finałów odbędzie się stacjonarnie, 19 lipca we Wrocławiu w sklepie MediaMarkt w galerii Magnolia Park.

Gaming Zone – codzienna dawka technologicznych doświadczeń i sprzęt od kultowych marek

MediaMarkt buduje relacje i tworzy niezapomniane wspomnienia dla fanów gamingu, technologii oraz nowoczesnego stylu życia. Specjalnie dla nich, oprócz turniejów, przygotowano strefy, gdzie można testować najlepszy sprzęt od liderów rynku technologicznego oraz grać w kultowe gry. To festiwal technologii – uczestnicy mogą doświadczyć najnowszych rozwiązań sprzętowych na własnej skórze. Unikalne oferty, premierowe produkty i możliwość testowania najnowszych monitorów, myszek, komputerów czy oprogramowania zamieniają zakupy w angażującą przygodę.

A jak to było rok temu? GamingZone 2024, czyli początek wielkiej gamingowej rewolucji

Pierwsza edycja MediaMarkt Gaming Zone okazała się ogromnym sukcesem, przyciągając blisko 35 000 fanów gier i nowych technologii. Sieć uruchomiła 36 stref gamingowych w 22 miastach Polski, tworząc unikalne miejsca spotkań, które połączyły pasjonatów gier, technologii i emocjonujących doświadczeń. W ramach wydarzenia uczestnicy mieli okazję testować premierowe gry, brać udział w turniejach e-sportowych oraz spotykać popularnych twórców internetowych. Inicjatywa spotkała się z ogromnym zainteresowaniem. Kulminacyjnym punktem pierwszej edycji był wielki finał e-sportowy we Wrocławiu, który przyciągnął 7500 osób i wygenerował prawie 400 000 odsłon w sieci.

Projekt MediaMarkt Gaming Zone to połączenie wyjątkowych doświadczeń zakupowych, atrakcyjnych ofert i zaangażowanej społeczności. Wskocz do świata Gaming Zone także w tym roku, przetestuj najnowszy sprzęt i pokaż, co potrafisz!

Materiał sponsorowany przez MediaMarkt