Polacy walczą o tytuł najlepszych overclockerów na świecie. Na platformie HWBot rozpoczął się turniej Country Cup 2024, w którym nasi overclockerzy będą rywalizować o tytuł mistrzów w podkręcaniu podzespołów komputerowych.

Podkręcanie podzespołów komputerowych to nie tylko pasjonujące hobby, ale również przestrzeń do ustanawiania nowych rekordów wydajności i arena rywalizacji między overclockerami z całego świata. Liczy się nie tylko wyszukany sprzęt i ekstremalne chłodzenie ciekłym azotem, ale też doświadczenie i umiejętności podkręcania.

Na platformie HWBot właśnie wystartowały zawody Country Cup 2024, podczas których drużyny narodowe walczą o tytuł mistrzów podkręcania. Polska reprezentacja ma w tych zmaganiach szczególne aspiracje. W 2011 r. udało nam się zdobyć pierwsze miejsce w zawodach HWBot Country Cup, pokonując wówczas silną konkurencję. W tym roku polscy overclockerzy dążą do powtórzenia tego sukcesu i przywrócenia kraju na szczyt światowego rankingu.

HWBot Country Cup 2024

Tegoroczne zawody HWBot Country Cup podzielono na konkurencje związane z podkręcaniem procesora, karty graficznej, pamięci RAM, a także optymalizacją systemu operacyjnego (ustanowieniu najlepszego wyniku wydajności przy ustalonym taktowaniu procesora). Za każdą konkurencję przewidziano punkty, a ich sumaryczna liczba przełoży się na wynik zespołu.



Overclockerzy wykorzystują do podkręcanie niekonwencjonalne chłodzenie ciekłym azotem - taka metoda pozwala uzyskać taktowania, które są nieosiągalne przy standardowym użytkowaniu komputera

Turniej HWBot Country Cup 2024 wystartował 1 listopada i potrwa do 20 grudnia 2024 r. Nasz kraj będą reprezentować overclockerzy: phobosq, tomekmak, Adam33k i qjak, ale do zmagań może dołączyć się każdy zainteresowany. W zawody można włączyć się poprzez podkręcanie sprzętu, ale równie ważne jest wsparcie sprzętowe (wszystkie szczegóły znajdziecie na komunikatorze Discord pod linkiem: https://discord.gg/aEjSUads). W zeszłym roku zajęliśmy jako Polska wysokie 5. miejsce i w tym roku overclockerzy mają ambitny plan poprawić ten wynik.

Szymon Wójcik (phobosq), szef polskiego zespołu udzielił redakcji benchmark.pl komentarza na temat zawodów:

Country Cup to taka kulminacja sezonu na Hwbocie. Z jednej strony startują drużyny pod wspólną flagą narodową, z drugiej - zawsze jest szeroki rozrzut konkurencji i ciężko jest przewidzieć, co się trafi. Przykładem może być zeszłoroczny tzw. dogpile z Aquamarka 3, gdzie należało oddać 60 wyników w tym zasłużonym benchmarku uzyskanych w różnych konfiguracjach GPU - tu nawet dobrze zorganizowana i zmotywowana drużyna może mieć problem z zebraniem takiej "biblioteki" i wykonaniem testów w wyznaczonym czasie. Na szczęście w tym roku próg wejścia jest niższy, same konkurencje są dość przystępne, więc wspólna rywalizacja może być okazją do zbliżenia się entuzjastów, nawiązania lub odnowienia kontaktów albo podłapania nowych tricków.

foto: Szymon Wójcik, Adam33k