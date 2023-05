Procesory Intel Xeon W-3400 już w standardzie oferują świetne osiągi, ale można ją dodatkowo podkręcić. Polski overclocker udowodnił, że potencjał sprzętu jest naprawdę spory.

Procesory Intel Xeon W-3400 to jednostki zaprojektowane głównie z myślą o stacjach roboczych, ale specyfikacja przewiduje możliwość podkręcania (w topowych modelach). Ile można z nich wycisnąć? Okazuje się, że przy wykorzystaniu odpowiednich, metod można jeszcze całkiem mocno podbić ich osiągi.

Polski overclocker ustanawia nowe rekordy podkręcania procesora Intel Xeon w9-3475X

Michał „Xtreme Addict” Vobożil wykorzystał topowy model Intel Xeon w9-3475X - jednostka została wyposażona w 56 rdzeni/112 wątków, które w standardzie pracują z taktowaniem 1,9 - 4,8 GHz. Koszt samego procesora to około 20 tys. złotych.



Xtreme Addict wykorzystał do podkręcania niekonwencjonalne chłodzenie ciekłym azotem - procesor jest naprawdę gorący, więc azotu schodzi naprawdę spoooro



Energię do procesora doprowadzały dwa potężne zasilacze

Warto zaznaczyć, że mówimy tutaj o ekstremalnym podkręcaniu. Do schłodzenia procesora wykorzystano niekonwencjonalny układ z ciekłym azotem, a energię do platformy doprowadzały dwa zasilacze - o mocy 1600 W i 1500 W (!).

Pełna konfiguracja platformy przedstawia się następująco:

Procesor: Intel Xeon W9-3495X @ T-REX 4.0 & KPx Ultra

Płyta główna: ASUS Pro WS W790E-SAGE SE

Pamięci RAM: Kingston Fury RDIMM KF560R32RBK8-128

Dysk SSD: Kingston Fury Renegade 2 TB

Karta graficzna: Galax Fish GT 710

Zasilacze: Corsair AX1600i + Corsair AX1500i Elite

Chłodzenie: LN2 Messermedline CRYOLIN by MESSER Gases for Life

Warto dodać, że platforma Intel LGA 4677 została zaprojektowana z myślą o konwencjonalnym chłodzeniu powietrzem. W przypadku ekstremalnego podkręcania konieczne jest wykorzystanie specjalnej ramki do montażu kontenera na ciekły azot (tzw. pot). Niezbędne jest też zapanowanie nad temperaturami, bo nadmierne schłodzenie sprzętu może doprowadzić do problemów z działaniem platformy (tzw. Cold Bug/Cold Boot Bug).

Xtreme Addict zdołał podkręcić procesor do ponad 5,3 GHz, co pozwoliło uzyskać nowe rekordy wydajności w benchmarkach Geekbench 5, wPrime 1024M, GPUPI 3.3 for CPU 1B i XTU 2.0. Przy okazji udało się osiągnąć drugie miejsca w benchmarkach Cinebench R23, Geekbench 4 i Geekbench 3.

Uzyskane rekordy to oczywiście ciekawostka, która nie ma wiele wspólnego z codziennym użytkowaniem komputera. Mimo wszystko warto pogratulować naszemu rodzimemu overclockerowi za świetne wyniki, bo ekstremalne podkręcanie sprzętu (szczególnie takiego) nie jest łatwą sprawą.

Źródło: HWBot, Xtreme Addict