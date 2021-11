Słyszeliście już o grze Icarus? Wkrótce powinno być o niej głośniej, a skoro tak to warto sprawdzić, na jakim sprzęcie można będzie pograć.

Icarus, czyli jeszcze jeden survival

W ostatnim czasie pojawia się całkiem sporo gier z dość szeroko pojętego gatunku survival. Wspomniany Icarus będzie kolejną z nich. Od razu wypada zaznaczyć, że pracuje nad nią nowozelandzkie studio RocketWerkz, które założył (i pełni funkcję CEO) Dean Hall - twórca DayZ, z którym przynajmniej niektórzy mieli pewnie okazję się zetknąć. Czy to już wystarczająca rekomendacja dla nowego projektu?

W przypadku Icarus mamy do czynienia z rozgrywką nastawioną na PvE dla maksymalnie ośmiu graczy. Zostaną oni przeniesieni na tytułową, odległą planetę i zmuszeni do walki o przetrwanie w brutalnym środowisku. Oznacza to eksplorację, zdobywanie jedzenia, wytwarzanie narzędzi, ale także walki z dziką fauną. Samo przetrwanie to jednak nie jedyny cel. Stawiennictwo na omawianej planecie jest dobrowolne. Poza wieloma zagrożeniami niesie ona bowiem coś jeszcze - bardzo cenne surowce, dzięki zdobyciu których można będzie się wzbogacić.

Icarus - wymagania sprzętowe gry

I jak, to Wasze pierwsze zetknięcie się z tym tytułem? Oprawa graficzna ma być tutaj mocną stroną, potwierdzono obsługę ray tracingu oraz NVIDIA DLSS. Jedyna platforma docelowa to PC. Jakie podzespoły będą potrzeba do zabawy? Szczegóły poniżej. Uwagę zwraca głównie chyba konieczność posiadania 32 GB RAM do cieszenia się wyższymi ustawieniami.

Minimalna konfiguracja sprzętowa

OS: Windows 10 (64-bit)

procesor: Intel i5-8400

16 GB RAM

karta graficzna: Nvidia GeForce GTX 1060 6GB

70 GB wolnego miejsca na dysku twardym

Zalecana konfiguracja sprzętowa

OS: Windows 10 (64-bit)

procesor: Intel i7-9700

32 GB RAM

karta graficzna: Nvidia GeForce RTX 3060 Ti

70 GB wolnego miejsca na dysku twardym

Kiedy premiera Icarus?

Icarus jest już po fazie beta testów, w których wedle oficjalnego komunikatu wzięło udział kilkaset tysięcy graczy. Teraz czas na premierę finalnej wersji, którą zaplanowano na 4 grudnia. Finalną, chociaż twórcy zaznaczają, że nie oznacza to końca prac, bo systematycznie mają pojawiać się dodatkowe elementy.

„Po trzech miesiącach testów wersji beta i informacjach zwrotnych od jednej z najbardziej zaangażowanych społeczności graczy, jakie kiedykolwiek widziałem, Icarus jest gotowy do debiutu. Wierzymy, że kluczem do stworzenia świetnej gry survivalowej jest słuchanie opinii społeczności i możliwość szybkiej iteracji. Celowo zbudowaliśmy naszą architekturę tak, abyśmy mogli dodawać nowe przedmioty, misje, biomy i zmieniać balans w każdy weekend wersji beta i to coś, co planujemy kontynuować również po premierze. Icarus będzie żywą, ewoluującą grą.” - Dean Hall

Planujecie zagrać? Aktualnie cena gry na Steam wynosi 97,19 złotych. A może sprawdzaliście rozgrywkę w beta testach i możecie podzielić się już pierwszymi wrażeniami?

Źródło: Icarus