Znajdzie się jeszcze ktoś twierdzący, że czegokolwiek nie dotknie się Rockstar to zmienia to w złoto? W przypadku Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition naprawdę trudno doszukać się wielu pozytywnych opinii.

Rockstar przyznaje, Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition jest złe

W najgorszej sytuacji są oczywiście ci, którzy zdecydowali się na zakup. Inni mogą co jedynie popatrzeć z politowaniem lub pośmiać się z wielu kompilacji przedstawiających błędy i niedociągnięcia. Sami zresztą pisaliśmy na temat problemów Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition, a także szerzej o tym, jak łatwo gracze dają nabierać się na nostalgiczne powroty do przeszłości. Słowa przedstawicieli Rockstar, chociaż wyczekiwane, wiele raczej nie zmieniają.

No bo z jednej strony mamy tutaj przyznanie się do błędu, do wydania Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition w stanie, jakiego gracze nie powinni oglądać. Tyle tylko, że podobnie jak inni producenci czy wydawcy w tego typu wypadach Rockstar mówi o niespełnieniu własnych standardów jakości. Dlaczego wyciągnięto taki wniosek dopiero teraz?

„Po pierwsze, chcemy szczerze przeprosić wszystkich, którzy napotkali problemy podczas grania w te gry. Seria Grand Theft Auto - i gry, które składają się na tę kultową trylogię - są dla nas wyjątkowe, tak jak dla fanów na całym świecie. Zaktualizowane wersje tych klasycznych gier nie zostały wydane w stanie, który spełnia nasze standardy jakości lub standardy, których oczekują nasi fani. Mamy plany rozwiązania problemów technicznych i ulepszenia tych gier w przyszłości. Z każdą planowaną aktualizacją gry będą osiągać poziom jakości, na jaki zasługują.”

Gry za darmo na przeprosiny, dla niektórych

Krytyka krytyką, ale jednocześnie pojawiają się na tyle rozczarowani jakością (a może bardziej jej brakiem) Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition, którzy decydują się na nękanie twórców za pośrednictwem mediów społecznościowych. Tak przynajmniej ujęło to w oficjalnym komunikacie Rockstar.

Najgorzej wyglądała sytuacja na PC, w tym przypadku doszło nawet do wycofania omawianej produkcji z cyfrowego sklepu Rockstar. Swoją drogą z tego samego, z którego zdecydowano się usunąć oryginalne wersje Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City oraz Grand Theft Auto: San Andreas. I to okazało się błędem. Wymienione gry nie tylko wrócą. Osoby, które kupiły Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition w sklepie Rockstar najpóźniej 30 czerwca otrzymają te klasyki za darmo.

Pierwsza duża aktualizacja już jest

O zwrotach cicho, a liczący na to, że uda się wyeliminować większość błędów i niedociągnięć muszą czekać na aktualizacje. Pierwsza z tych większych, oznaczona jako 1.02, pojawiła się na serwerach wczoraj. Chociaż przedstawiana lista zmian prezentuje się okazale, zapewne na tym się nie skończy.

Kupiliście Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition? Mocno rozczarowani czy może przeciwnie uważacie krytykę za nieco przesadzoną?

Źródło: rockstargames