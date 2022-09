Słyszeliście o routerach Fritz? A o ich systemie inteligentnego domu? A może chociaż o ich słuchawkach VoIP? Nic? No to pora te braki nadrobić, bo to realna alternatywa dla bardziej u nas znanych marek.

Przechadzając się po letnim ogrodzie targów IFA 2022 trudno było nie zwrócić uwagi na wszechobecne leżaki z bardzo kolorowym logo Fritz! Również w pobliskim barze zamiast klasycznej „kolusi”, uraczono nas Fritz-Kolą. W takiej sytuacji nie pozostało nic innego, jak udać się na pobliskie stanowisko i dowiedzieć się, o co tyle zamieszania.



Smakuje nawet ciekawiej od zwykłej coli i smaków mają sporo do wyboru :)

Fritz! słynie z wysokiej jakości sprzętu sieciowego – tylko że nie jest zbyt popularny w Polsce

My, Polacy, lubimy sprzęt dobry, bo tani, zatem najchętniej czytane recenzje dotyczą produktów produkowanych w Chinach lub innym równie korzystnym kosztowo kraju wschodu. To sprawia, że marki, takie jak Fritz! (z fabrykami w Europie, w tym przypadku również w Polsce!), mają często problem z przebiciem się na nasz rynek. A okazuje się, że w swojej ofercie mają całkiem ciekawe produkty.



Routery może i nie powalają wyglądem, ale osiągami robią wrażenie - mamy nawet modem 5G!

Najciekawsza wydała się nam możliwość budowania całego ekosystemu urządzeń dla domu. Wybierając nowoczesny router Fritz!, możemy również dobrać do niego zestaw inteligentnych włączników, termostatów oraz gniazdek, ta aby wszystkim zarządzać z jednej aplikacji. Funkcjonalność taka nie jest, co prawda, nowością, ale miło, że zawitała w końcu również do wysokiej klasy sprzętu (wcześniej była domeną tych tańszych producentów).



Poza widocznymi na zdjęciu gniazdkiem, termostatem i włącznikiem, Fritz! oferuje również inteligentne żarówki LED.

Co ważne, urządzenia smart nie zapychają nam pasma użytkowego Wi-Fi (ani nawet tego dedykowanego, trzeciego zakresu dla komunikacji z węzłami mesh, bo takie rozwiązania Fritz! też ma w swojej ofercie), a korzystają z niższego zakresu w paśmie 1800 MHz (co oznacza również większy zasięg).



Mesh w wykonaniu Fritz! ma wiele postaci.

Urzekło nas również to, jak wiele wbudowanych funkcji mają routery Fritz! – jeżeli obecnie korzystacie z światłowodu od np. Enei, to można ich przewód światłowodowy wpiąć prosto w taki router, bez dodatkowych bramek GPON. Routery te mają również bramkę VoIP, a w ofercie znajdziemy też słuchawki bezprzewodowe do korzystania z niej (choć można to robić również przez aplikację w telefonie).



Po lewej zestaw urządzeń, które można zastąpić jednym routerem Fritz! (po prawej).