Monitory dla graczy robią się coraz bardziej przystępne cenowo – HP dorzuca swoje 5 groszy prezentując model HP X24c, który znacznie poniżej tysiąca złotych oferuje szybką matrycę i to w połączeniu z bogatą paletą kolorów. Przyjrzymy mu się bliżej.

Plusy - kontrast 4000:1,; - szybka matryca 144 Hz,; - dobra kalibracja fabryczna,; - gamingowe funkcje OSD,; - zakrzywienie R1500. Minusy - problemy z równomiernością podświetlenia,; - niska jasność maksymalna,; - brak koncentratora USB.

Tani nie musi oznaczać, że nudny – HP X24c stawia na gamingową stylistykę

Monitor otrzymujemy starannie zapakowany na czas transportu. Nogę trzeba samemu zmontować, co akurat odbywa się bez narzędzi, ale już przytwierdzenie jej do monitora odbywa się bezpośrednio w otwory VESA (100x100) przy pomocy dołączonych śrubek oraz narzędzia do ich wkręcenia.

W zestawie znajdziemy również:

1x kabel HDMI 2.0

1x kabel zasilający

zestaw śrubek do montażu VESA

Jak widać, nie jest to szczególnie bogate wyposażenie. W szczególności doskwiera brak kabla DisplayPort, bez którego można zapomnieć o G-Sync Compatible na kartach graficznych Nvidii. Zasilacz został wbudowany w monitor, a kabel zasilający ma 150 cm, zatem odległość od listwy zasilającej nie może być zbyt duża.



W zestawie tylko kabel HDMI. Brak DisplayPort to spore niedopatrzenie.

A skoro już przy kablach i nodze jesteśmy, to należy zaznaczyć, że o ile producent pomyślał o otworze do zebrania podpiętych do monitora kabli, tak ciężko uznać je za zamaskowane, zwłaszcza jeżeli monitor ustawimy wysoko.



Podstawka jest na tyle zgrabna i płaska, że można jej obecność na stole w zasadzie zignorować.

HP X24c oferuje standardową regulację

Regulacja, na jaką pozwala noga, jest typowa dla tego segmentu cenowego – monitor możemy pochylić o 3° w dół lub o 20° odchylić do góry. Do tego pozostaje nam regulacja wysokości od 6 do 16 cm licząc od blatu do dolnej krawędzi. Monitora nie odwrócimy na boki, ani nie przekręcimy do pionu (co akurat w przypadku zakrzywionych ekranów jak ten, jest dosyć zrozumiałe).



Monitor w każdej pozycji regulacji wysokości trzyma się bardzo stabilnie.

I tym sposobem wygadaliśmy się – monitor jest zakrzywiony - i to nawet bardziej niż zwykle ma to miejsce w sprzęcie dla graczy, gdyż mamy tu do czynienia z krzywizną R1500. Zaleta takiego rozwiązania to z pewnością poprawa równomierności postrzegania podświetlenia i barw na całej powierzchni matrycy (gdyż nie patrzymy na narożniki pod kątem, tak jak w płaskich ekranach).



Zakrzywienie dla 23,6” to zdecydowanie rzadki widok.

Od razu też widać, że konstrukcja jest prawie całkowicie bezramkowa na trzech krawędziach. Od spodu mamy dwucentymetrowy pasek obudowy z logo producenta. Na nim też, poza jedyną diodką LED (sygnalizującą zasilanie), znajdziemy pierwsze zdobienia sugerujące gamingowy charakter sprzętu.



Tradycyjnie część ramki została ukryta pod powłoką matrycy - realnie obramowanie ma około 7 mm.

Więcej takich zdobień ujrzymy z tyłu i trzeba przyznać, że podoba nam się takie urozmaicenie wyglądu – fakt, że zwykle ta część monitora będzie ukryta przez czyimkolwiek wzrokiem, jednak jeżeli mamy biurko w centralnej części pomieszczenia, to HP X24c będzie ładnie się prezentować z obu stron.



Monitor dla graczy, jak widać, nie potrzebuje LEDów, aby się ładnie prezentować.

Porty w HP X24c to również standardowy zestaw

Tam też (z tyłu) znajdziemy uchwyt na blokadę Kensington Lock, a pod mocowaniem nogi umieszczono panel z portami. Te są trzy - DisplayPort 1.4 oraz HDMI 2.0 to wejścia obrazu, a trzecim jest wyjście na słuchawki (monitor nie ma wbudowanych głośników). Porty wyprowadzono prosto z metalowej obudowy elektroniki, ale są tak chowane, że nie zaburza to estetyki monitora.



Złącze 230 V nie posiada wyłącznika zasilania – a szkoda, bo miejsce by się znalazło :)

Trochę szkoda, że zabrakło koncentratora USB 3.0. A jeżeli spojrzymy od spodu, to dojrzymy przyciski do sterowania OSD. Niestety tu mamy kolejną oszczędność i musimy się obejść bez joysticka przy regulowaniu ustawień. Przyciski mają bardzo duży skok i są wyraźnie wyczuwalne pod palcem. Przycisk zasilania, co prawda odsunięty nieco dalej, ale w dotyku niczym się od reszty nie różni.

Specyfikacja HP X24c

Przekątna: 23,6" Proporcje: 16:9 Rozdzielczość: 1920 x 1080 px Czas reakcji: 5 ms (gtg) Maksymalne odświeżanie: 144 Hz Obsługiwane kolory: 8 bit (6 bit + FRC) - 16,7 mln kolorów Jasność: 300 cd/m2 (typowe) Podświetlenie: krawędziowe WLED Kontrast: 3000:1 (typowy) Typ matrycy: VA (matowa) Regulacja ułożenia: obrót - brak;

pochylenie 2 stopni w dół i 22 w górę;

wysokość - od 6 do 16 cm nad blatem Głośniki: brak Porty: 1x HDMI 2.0;

1x DisplayPort 1.2;

1x wyjście na słuchawki (miniJack 3,5 mm) Synchronizacja: FreeSync Premium

G-Sync Compatible (nieoficjalnie) HDR: brak Inne funkcje: dynamiczny kontrast;

LFC;

FlickerFree;

głębia czerni;

Kensigton Lock;

Celownik;

Licznik odświeżania Zakrzywnienie matrycy: brak Kąty widzenia: 178/178 Podświetlenie RGB: brak Waga: 4,1 kg bez podstawki, 5,3 kg z podstawką Wymiary: 536,2 x 226 x 382,7-482,7 mm z podstawką;

536,2 x 70,0 x 322,7 mm bez podstawki Standard VESA: tak, 100x100 W zestawie dodatkowo: 1 x przewód HDMI 2.0 Kolor: czarny z zielonymi wstawkami Pobór energii: 0,1 - 28 W Gwarancja: 2 lata Sugerowana cena: 849 zł

HP wie jak robić dobre menu OSD

Abstrahując już od bardzo wątpliwej przyjemności obcowania z przyciskami przy nawigowaniu po OSD, musimy przyznać, że samo menu monitora jest wykonane bardzo dobrze oraz intuicyjnie. Brakuje obecnie polskiego języka, ale to pewnie zostanie z czasem poprawione.



Na zdjęciu widać ustawienia, jakich nasza matryca wymagała do kalibracji – te jak widać są dosyć podstawowe.

Ustawienia dla gracza posiadają jedną z naszych ulubionych funkcji – wyświetlanie aktualnego odświeżania, co w praktyce po aktywowaniu FreeSync lub G-Sync Compatible wyświetla aktualną liczbę FPS w grze, bez potrzeby instalowania dodatkowego oprogramowania. Nie zabrakło też funkcji celownika (bardzo przydatne w grach, które tej funkcji celowo nie implementują lub celownik w nich jest bardzo delikatny).



Można wybrać kolor oraz modyfikować kształt celownika, ale nie ma możliwości korekty jego położenia.

OSD pozwala też wybrać działanie przycisków w formie skrótów (zanim przejdziemy do menu). Bardzo cieszy możliwość przypisania aktywacji wyżej opisanych funkcji wyświetlania, odświeżania oraz celownika.



Domyślne ustawienia skrótów to po kolei: jasność, profile kolorów oraz źródło obrazu.

Testy obrazu HP X24c czas zacząć

Nie przedłużamy już opisu, bo zapewne wszyscy i tak czekacie na wyniki testów. Tradycyjnie testowaliśmy monitor przy pomocy kolorymetru X-Rite i1Display Pro oraz aparatu nagrywającego 1000 FPS. Monitor przed pomiarami został rozgrzany przez ponad godzinę, a po każdej zmianie ustawień odczekaliśmy około 15 minut. Testy rozpoczynamy od weryfikacji parametrów, jakie oferują fabrycznie przygotowane profile kolorów.Wszystkie ustawienia, włącznie z jasnością pozostały tak, jak ustawił dany profil.

Pomiar predefiniowanych profili obrazu HP X24c - profile podstawowe

Pomiar\Profil Domyślny Naturalny Zimny Ciepły Jasność maksymalna: 278 cd/m2 272 cd/m2 192 cd/m2 92 cd/m2 Luminacja czerni: 0,067 cd/m2 0,067 cd/m2 0,061 cd/m2 0,029 cd/m2 Kontrast: 4169:1 4076:1 3141:1 3232:1 Gamma: 2,22 2,19 2,31 2,19 Punkt bieli: 7085 K 7049 K 9556 K 5183 K sRGB ΔE*00

(średnia/maks.): 2.99 / 18.11 2.95 / 17.11 3.55 / 22.3 3.48 / 11.17

Pomiar predefiniowanych profili obrazu HP X24c - profile dodatkowe

Pomiar\Profil Gaming HP Low Blue Native Cinema Jasność maksymalna: 278 cd/m2 228 cd/m2 189 cd/m2 279 cd/m2 103 cd/m2 Luminacja czerni: 0,066 cd/m2 0,056cd/m2 0,057 cd/m2 0,067 cd/m2 0,026 cd/m2 Kontrast: 4206:1 4067:1 3303:1 4167:1 3991:1 Gamma: 2,23 2,2 2,17 2,25 2,18 Punkt bieli: 7078 K 7033 K 5084 K 7085 K 6948 K sRGB ΔE*00

(średnia/maks.): 3.0 / 18.02 2.93 / 17.42 3.6 / 11.24 2.99 / 18.04 3.08 / 18.19

Jak widać, praktycznie wszystkie profile oscylują w okolicy średniego błędu delta E w wysokości 3, co jest graniczną wartością dla postrzegania przez ludzi rozbieżności w kolorach. Realnie średnią tę znacznie zawyża kilka odczytów barw okołoniebieskich, których monitor nie jest w stanie wygenerować (tam błąd zwykle zbliża się do delta E równym 20…) – innymi słowy, faktycznie jest lepiej niż tabelka to ukazuje i większość barw jest całkiem dobrze reprezentowana.

HP X24c niemal idealnie odwzorowuje odcienie szarości, ale z kolorami radzi sobie już nieco gorzej

Większość profili oferuje dosyć naturalne białe światło (w okolicy 7000 K). Nie ma jednak problemu, aby zejść do faktycznie ciepłych barw lub wygenerować bardzo zimną biel, odpowiednio dobierając profil. Najbardziej jednak zaskoczył nas kontrast, jaki ta niepozorna matryca jest w stanie wygenerować.

Mocna czerń i bardzo wysoki kontrast to zdecydowanie mocne strony HP X24c

Większość profili utrzymuje się w okolicy kontrastu 4000:1, co w połączeniu z dosyć w sumie skromną jasnością, jaką testowany monitor oferuje (około 280 nit) oznacza naprawdę głęboką czerń. W użytkowaniu oznacza to, że monitor wygląda na znacznie jaśniejszy niż jest realnie, więcej też widać w cieniach i łatwiej odnaleźć się podczas gry na ciemniejszych mapach.

Kalibracja i profilowanie w przypadku HP X24c daje bardzo dużo

Kolejne, co poczyniliśmy, to sprawdzenie realnego pokrycia gamutów kolorów przy okazji profilowania i kalibracji. Wynik jest całkiem dobry, a odstępstwa od pełnego pokrycia RGB zdradziła już weryfikacja profili. Niemniej blisko 92% pokrycia (oraz ponad 110% objętości) w przypadku sRGB w cenie, jaką za ten model domaga się HP (o czym w podsumowaniu), to przyzwoity wynik.



Monitor do pracy z grafiką to to nie jest, ale do grania w sieci jest aż nadto kolorów.

Na wizualizacjach gamutów widać to, o czym pisaliśmy wcześniej – monitor ma problem z mocno niebieskimi i fioletowymi odcieniami oraz nieco słabiej reprezentuje zielenie (ale tu wiele nie brakowało). Zdecydowana nadreprezentacja czerwieni odpowiada za podbicie procentowe objętości gamutu.





Po lewej wizualizacja pokrycia sRGB, a po prawej filmowego DCI-P3.

Po zakończeniu kalibracji, która notabene nie wymagała nawet drastycznych zmian w składowych kolorów, dzięki czemu udało się zachować 250 nit jasności, przeszliśmy do ponownej weryfikacji odwzorowania i poprawa jest widoczna gołym okiem (a Wy możecie ją zobaczyć poniżej w tabelce).



Brak przewodu DP to spore niedopatrzenie.

Testy podświetlenia – tutaj HP X24c zdecydowanie nie błyszczy…

O tym, że w tym modelu maksymalna jasność nie jest nadzwyczajna, już wiecie – ale czy możliwe jest zejście z nią odpowiednio nisko, aby móc bez męczenia oczu czytać e-booki w środku ciemnej nocy? Poniższa tabelka prezentuje kolejne poziomy ustawień samej jasności (przed kalibracją – po niej odczyty będą około 10% niższe).

Jasność 100%

Kontrast 80% 275 cd/m2

3947:1 Jasność 80%

Kontrast 80%: 211 cd/m2

3957:1 Jasność 60%

Kontrast 80%: 171 cd/m2

3944:1 Jasność 40%

Kontrast 80%: 129 cd/m2

3925:1 Jasność 20%

Kontrast 80%: 86 cd/m2

3883:1 Jasność 0%

Kontrast 80%: 42 cd/m2

3749:1

Około 40 cd/m2 to wynik w zupełności wystarczający, aby nie ratować się obniżaniem kontrastu (który tu nadal wynosi wyśmienite 3700:1). Następnie sprawdziliśmy równomierność podświetlenia.



Delta E bieli dosyć często przekracza przy krawędziach granicę 3, co faktycznie da się gołym okiem na białej planszy zauważyć. Z drugiej strony kontrast zwykle nie różni się bardziej niż o 5%, co jest świetnym wynikiem.

Gdyby pominąć odczyty z lewej krawędzi, to wynik jest bardzo dobry. No ale niestety krawędź ta nadal do monitora należy i trzeba odnotować, że spadek jasności o ponad 40 nit, czyli ponad 16%, jest zdecydowanie widoczny, gdy patrzymy na jednolity obraz. Znacznie łaskawszy był pomiar delty chromatycznej:



Delta C nawet przy krawędziach wypada w granicach norm. Im mniejsze ustawimy podświetlenie, tym problem jego równomierności bardziej znika.

Ostatecznie zrobiliśmy zdjęcie w ciemności, aby uchwycić, jak wygląda równomierność czerni i szarości, ale również kwestia wyciekania podświetlenia – to ostatnie oczywiście zależy tylko od egzemplarza, jaki otrzymamy, ale pozwala co nieco powiedzieć o kontroli jakości danego modelu.



Klasyczne dla zakrzywionych ekranów prześwietlenia przy górnej i dolnej krawędzi realnie nie są aż tak doskwierające, jak sugeruje to fotografia.

W zasadzie nie mamy zastrzeżeń – nie jest idealnie, ale też na pewno nie jest źle. Samego wyciekania podświetlenia zupełnie nie uświadczyliśmy, co dobrze świadczy o jakości konstrukcji HP.

To, co dla graczy najważniejsze – jak szybka jest matryca w HP X24c?

Testy szybkości monitora rozpoczynamy od sprawdzenia średniego czasu reakcji pikseli dla każdego z 4 trybów overdrive. W czasie testu aktywny był FreeSync oraz ustawiono odświeżanie 144 Hz.

Pomiar czasu reakcji GTG – średnia wszystkich zmierzonych transformacji

Legenda: średni czas reakcji piksela

średni błąd (over/undershot) overdrive 1 11,5 ms

0,2% overdrive 2 7,9 ms

0,9% overdrive 3 7,9 ms

1,4% overdrive 4 6,4 ms

8,8%



Po lewej "overdrive 1", a po prawej "overdrive 4".

Okazuje się, że już tryby nr 2 i 3 pozwalają bardzo mocno zbliżyć się z czasem reakcji do tego, jakiego matryca potrzebuje, aby się odświeżyć (6,9 ms). Jednak tylko najszybszy tryb realnie schodzi poniżej tej granicy, oferując faktycznie ostry obraz w naszym teście. Kosztem jest już jednak odczuwalny overshoot (nie taki, który mocno przeszkadzałby w grach, ale jednak zauważalny).

HP X24c to jeden z szybszych monitorów w swoim przedziale cenowym i bez problemu zadowoli graczy tytułów e-sportowych

Czas reakcji MPRT to dokładnie 5 ms – bardzo dobry wynik, jak na monitor FlickerFree (ze stałym podświetleniem). Zmierzyliśmy też input lag i opóźnienie do rozpoczęcia procesu zmiany piksela to minimalnie ponad 10 ms – wynik ten uznajemy za dobry i adekwatny do 144-hercowego monitora dla gracza. Ostatecznie zwerfikowaliśmy działanie synchronizacji adaptacyjnej. HP X24c otrzymał certyfikat FreeSync Premium, co oznacza, że na karta AMD możemy liczyć na kompensację niskiego FPS i synchronizację obrazu nawet, gdy wydajność spadnie znacznie poniżej 40 klatek na sekundę. Certyfikatu Nvidia G-Sync Compatible nie ma, ale sprawdziliśmy jego działanie przy użyciu (redakcyjnego) kabla DisplayPort i nie mamy żadnych zastrzerzeń - odświeżanie zmienia się w zakresie 44-144 Hz. Oczywiście nie działa tu funkcja LFC, czyli gdy FPS spadnie poniżej 44, to synchronizacja przestaje działać i może pojawić się rozrywanie obrazu.

Na filmie powyżej widać działanie G-Sync Compatible oraz wskaźnik odświeżania (w prawym górnym narożniku). Ciekawostka: nie łatwo był zmusić kartę RTX 3080 do zejścia poniżej 144 FPS w rozdzielczosci FHD ;)

Czy HP X24c to monitor ekologiczny?

Odpowiadając na powyższe pytanie – tak. HP zdołało całkiem dobrze ograniczyć pobór energii i nawet przy pełnej jasności nie przekraczamy 26 W poboru prądu z gniazdka. Dla typowego scenariusza będzie to bardziej 20 W. Nie dziwi zatem decyzja o ukryciu zasilacza w obudowie. Certyfikat A+ też jest tutaj jak najbardziej na miejscu. Standardowe czuwanie to 2,1 W, a uśpienie obniża pobór do 0,1 W.

HP X24c - test poboru energii

Spoczynek: 0,1 W Jasność 0%: 14,5 W Jasność 70%: 19,9 W Jasność 100%: 25,7 W

Czy HP X24c to dobry wybór dla gracza?

Tym razem nie odpowiemy bezpośrednio. Zacznijmy od tego, ile w końcu omawiany monitor kosztuje. Producent jako cenę sugerowaną podał $249, co przekłada się na około 850 zł w naszych sklepach. To kwota, jaka do niedawna starczyłaby ledwie na podstawowy model 144 Hz z panelem TN. Obecnie oczywiście nie jest to jedyny tak wyceniony panel VA, ale pierwszy w tej cenie, który po testach możemy z czystym sumieniem polecić nawet do szybkich gier sieciowych.



Zakres regulacji wysokości pozwoli dopasować położenie nawet bardzo wysokim graczom.

Z mocnych stron, poza prędkością matrycy, warto wskazać całkiem rozsądny zakres regulacji oraz funkcje gamingowe zaszyte w menu ekranowym. Fabryczna kalibracja jest całkiem porządna i większość barw jest dobrze odwzorowana. Największą jednak zaletą HP X24c jest kontrast – bez żadnych sztuczek w stylu dynamicznego kontrastu (który oczywiście tutaj też można włączyć) uzyskuje wynik 4000:1. Ilość detali, jakie dzięki temu dostrzegamy w cieniach, bije konkurencję cenową (zwłaszcza IPS i TN) na głowę.



Kąty widzenia są typowe dla matrycy VA - tu jednak pomaga kwestia zakrzywienia matrycy.

Oczywiście można by się przyczepić, że jasność mogłaby być wyższa, a równomierność podświetlenia, cóż, równomierniejsza. Tak samo nieco rozczarowuje brak koncentratora USB, choćby 2.0, aby podpiąć myszkę i klawiaturę. OSD sterowane joystickiem też pewnie ceny drastycznie by nie podbiło. Ale to wszystko są pomniejsze detale, które znacząco na naszą ocenę nie wpływają, jeżeli patrzymy przez pryzmat ceny.

HP X24c to rozsądny wybór, jeżeli szukamy dobrego monitora do grania i zależy na nam na zakrzywieniu matrycy

Finalnie należy jeszcze powrócić do kwestii zakrzywienia – monitory 24” rzadko spotyka się z zakrzywieniem, gdyż typowe dla większości monitorów R1800 i R2100 zwyczajnie jest ledwo widoczne w tym rozmiarze. HP poszło jednak o krok dalej i testowany model oferuje R1500, co już jest odczuwalne – co dla wielu będzie zaletą, ale oczywiście znajdą się też tacy, którym zakrzywienie tylko przeszkadza, zwłaszcza jak poprzednie 30 lat wpatrywali się tylko w płaskie monitory ;)

Ocena HP X24c

Bardzo wysoki kontrast 4000:1

Szybka matryca 144 Hz

Dobra kalibracja fabryczna

Atrakcyjny design bez zastosowania RGB

Gamingowe funkcje OSD

Zakrzywienie R1500,…



…które równie dobrze może być zaletą, co wadą

nie do końca równomierne podświetlenie

niska jasność maksymalna

brak koncentratora USB

82% 4,1/5

