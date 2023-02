Ile kosztuje YouTube Premium i co otrzymamy w zamian, jeśli zdecydujemy się opłacać abonament? No i czy w przypadku usługi YouTube Premium cena maleje, gdy chcemy wykupić pakiet na cały rok?

Ile kosztuje YouTube Premium? Cena

YouTube Premium kosztuje 23,99 zł miesięcznie. Abonament ma charakter subskrypcyjny, co oznacza, że nie wiąże cię żadna umowa, a dostęp do serwisu jest automatycznie przedłużany z miesiąca na miesiąc.

Plus jest taki, że zrezygnować możesz w każdym momencie. Minus – że nie ma możliwości wykupienia pakietu na kilka miesięcy czy nawet rok z góry i zaoszczędzenia w ten sposób kilkunastu czy kilkudziesięciu złotych (jak w wielu popularnych serwisach streamingowych). W związku z tym odpowiedź na pytanie…

Ile kosztuje YT Premium na rok?

…to: 287,88 zł – dokładnie 12 x 23,99 zł. W przypadku usługi YouTube Premium nie istnieje bowiem plan roczny, jedyną dostępną opcją jest subskrypcja z płatnością cykliczną, samoodnawiająca się co miesiąc.

Jak mieć taniej YouTube Premium?

Brak planu rocznego nie oznacza jednak, że nie ma możliwości, by płacić mniej za YouTube Premium. Po pierwsze: zweryfikowani studenci za dostęp do usługi płacą o dychę mniej, czyli 13,99 zł miesięcznie.

Po drugie: dostępna jest także subskrypcja rodzinna. Kosztuje więcej, bo 35,99 zł miesięcznie, ale możesz się nią podzielić nawet z 5 domownikami (o ile każdy z nich ma co najmniej 13 lat). Przy dwóch osobach daje to 18 zł miesięcznie, a przy sześciu – zaledwie 6 zł miesięcznie.

Co ważne, w przypadku dzielenia się subskrypcją rodzinną, każda osoba loguje się do usługi YouTube Premium na własnym koncie, więc historia, biblioteka, subskrypcje czy rekomendacje nie są udostępniane pozostałym członkom.

YouTube Premium za darmo? Tak, ale tylko przez chwilę

Jest także możliwość przetestowania usługi YouTube Premium za darmo. Właściciele usługi oferują bezpłatny okres próbny trwający dokładnie 1 miesiąc. Na tydzień przed upływem tego czasu otrzymasz powiadomienie i wówczas najlepiej podjąć decyzję, czy chcesz opłacać abonament czy też (bez żadnych konsekwencji) zrezygnujesz z usługi.

Czy opłaca się kupić YouTube Premium? Korzyści są następujące

Odpowiedź na pytanie o to, czy warto zdecydować się na wykupienie YouTube Premium, każdy musi znaleźć sam. Trzeba po prostu ustalić, czy płacenie takich pieniędzy jest uzasadnione przez otrzymywane w zamian korzyści. A skoro tak, to rzućmy teraz okiem właśnie nie.

Największy plus, jaki daje abonament YouTube Premium, to brak reklam w serwisie. Nie pojawiają się ani na początku filmiku, ani w trakcie, ani na końcu. Równocześnie twórcy nie są stratni, bo z twojego abonamentu część pieniędzy trafia właśnie do nich.

Opłacając YouTube Premium możesz także odtwarzać filmy w tle na swoim telefonie lub tablecie. To sprawia, że odtwarzanie nie zatrzyma się, gdy wyłączysz ekran albo przejdziesz do innej aplikacji.

Jeszcze jedną korzyścią jest tryb offline – dzięki niemu możesz pobrać interesujący cię materiał, by następnie odtworzyć go bez konieczności łączenia się z siecią. To dobre rozwiązanie na wakacje czy nawet krótsze wyjazdy w miejsca bez dostępu do Wi-Fi – aby zaoszczędzić pakiet danych w telefonie.

YouTube Music Premium – muzyczny serwis streamingowy „w cenie”

Każdy, kto płaci za YouTube Premium, otrzymuje także pełny dostęp do usługi YouTube Music. To całkiem niezły, muzyczny serwis streamingowy, który przy ponad 70 mln utworów stanowi ciekawą alternatywę dla Spotify. Jego najmocniejszą stroną jest rewelacyjna wyszukiwarka, a wariant Premium pozwala słuchać muzyki bez reklam, w tle i w trybie offline.

Jeśli zależy ci tylko na muzyce, możesz wykupić samo YouTube Music Premium. Cena takiego abonamentu wynosi 19,99 zł miesięcznie. Jest dostępna także subskrypcja rodzinna (za 29,99 zł z opcją podziału na maksymalnie 6 osób).

Jak zrezygnować z YouTube Premium?

Jeśli po pewnym czasie stwierdzisz, że ta usługa nie jest jednak dla ciebie, to w każdej chwili możesz się wycofać. Rezygnacja z YouTube Premium jest prosta – wystarczy przejść do ustawień na stronie lub w aplikacji (klikając po prostu swój awatar w rogu ekranu) i w zakładce „zakupy i subskrypcje” dokonać anulowania.

To już chyba wszystko, co musisz wiedzieć. Jeśli jednak masz jakieś dodatkowe pytania – śmiało, zadaj je w sekcji komentarzy.

Źródło: Google, YouTube, informacja własna