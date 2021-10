Może już dość tego Instagrama na dzisiaj? Serwis sam zaproponuje ci przerwę, jeśli będziesz przesadzać ze scrollowaniem. Nawet jeśli ta funkcja jest tylko PR-owym zagraniem, to dobrze, żeby stało się o niej głośno.

Ze względu na swój charakter Instagram może bardziej szkodzić niż dawać cokolwiek pozytywnego. Choć portal sam w sobie nie jest zły, to treści jakimi jest wypełniony, mogą negatywnie wpływać na kondycję psychiczną użytkowników – szczególnie tych młodych i szczególnie wtedy, gdy spędzają na scrollowaniu zbyt dużo czasu. Dlatego też…

Instagram powie ci, że czas na przerwę

Właściciele Instagrama zamierzają wkrótce wprowadzić dwie nowe funkcje. Zadaniem obu ma być zachęcanie nas do tego, byśmy zrobili sobie przerwę od oglądania zdjęć i wpisów. Jedna będzie nam zwracać uwagę na to, że zbyt dużo czasu poświęcamy na przeglądanie treści, które mogą powodować porównywanie się do innych, druga zaś ogólnie będzie dawać do zrozumienia, że scrollowanie trwa odrobinę za długo.

„Take a break” – bo tak nazywa się ta druga spośród nowych funkcji – może zaskakiwać, wszak twórcy serwisu umyślnie mają zniechęcać do korzystania z niego. Z drugiej strony może doskonale zadziałać od strony PR-owej, na zasadzie: „nie jesteśmy tacy źli i interweniujemy, gdy trzeba”. Zresztą nie ma się co oszukiwać – wprowadzenie tego rozwiązania to zagrywka pod publiczkę. Niemniej jednak można wyciągnąć z niej coś dobrego.

Umiar to podstawa. Warto o tym pamiętać

Faktem jest bowiem, że spędzanie każdej wolnej chwili w serwisach społecznościowych nie tylko obdziera z czasu wolnego, który można by znacznie efektywniej wykorzystać, ale też może prowadzić do problemów psychicznych. Uzależnienie, depresja, niska samoocena czy choćby zniechęcenie to tylko kilka spośród potencjalnych objawów. Oczywiście Instagram sam w sobie nie jest zły – to dobrze zrobiony portal, na którym jak najbardziej da się znaleźć wartościowe treści. Trzeba jednak znać umiar.

