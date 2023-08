Jak wiele planet jest w naszej galaktyce? Naukowcy starają się udzielić odpowiedzi na to pytanie od bardzo dawna. Szacowali, że mogą ich być tysiące, miliony, miliardy… Najnowsze obliczenia każą jednak sądzić, że jest ich jeszcze więcej.

Droga Mleczna, a więc nasza galaktyka, poza Słońcem zawiera jeszcze około 400 miliardów gwiazd (taki przynajmniej jest nasz aktualny stan wiedzy). Szacuje się, że wokół każdej z nich krąży co najmniej jedna planeta, co daje już pewne wyobrażenie. Na tym jednak nie koniec.

Ile planet jest w naszej galaktyce?

W galaktyce znajdują się jeszcze bowiem samotne planety, a więc takie, które nie są związane grawitacyjnie z żadną gwiazdą. Najnowsze, dziewięcioletnie badanie naukowców z agencji NASA oraz Uniwersytetu w Osace, każe przypuszczać, że takich obiektów jest jeszcze więcej.

Na podstawie swoich obserwacji naukowcy wyliczyli, że samotnych planet może być nawet 20 razy więcej niż gwiazd, a to daje już wynik liczony nie w miliardach, lecz bilionach planet w naszej galaktyce.

Setki miliardów galaktyk z bilionami planet

Oczywiście na Drodze Mlecznej nie kończy się wszechświat. Obecnie naukowcy twierdzą, że podobnych jej galaktyk może być równie wiele, co gwiazd w naszym układzie gwiezdnym. Nie można więc wykluczać, że gdzieś tam są setki miliardów galaktyk wypełnionych setkami miliardów albo i bilionami planet.

Danymi tymi podzielili się naukowcy, na czele z Davidem Bennettem, pracującym w Centrum Lotów Kosmicznych Goddard. Jak wyjaśniono, badania oparto na obserwacjach mikrosoczewkowania w astrofizyce (MOA).

Czym są MOA? Cóż, wszystko, co ma masę, wpływa na strukturę czasoprzestrzeni. Spowodowane w ten sposób zakrzywienia zmieniają drogę światła, co sprawia, że jeden obiekt działa jak soczewka, zwiększając jasność drugiego. To z kolei umożliwia przeprowadzanie bardziej złożonych badań i analiz.

Źródło: NASA, TechSpot. Fot. NASA/JPL-Caltech