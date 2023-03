Nowe przepisy regulujące pracę zdalną wchodzą w życie wraz z ustawą obowiązującą od 7 kwietnia 2023 r. W związku z tym, postanowiliśmy przyjrzeć się temu, ile miesięcznie kosztuje prąd zużyty przez laptop i monitor.

Zastanawiasz się, ile prądu zużywa laptop? Miesięczne zużycie prądu tego i innych sprzętów, które są niezbędne do wykonywania pracy zdalnej może być jednym z powodów, dla których warto zainteresować się energooszczędnymi urządzeniami. Sprawdź, ile kosztuje praca zdalna w kontekście zużycia prądu w ujęciu miesięcznym i rocznym.

Laptop – ile zużywa prądu w ciągu miesiąca?

Przenośny komputer to podstawowe narzędzie, z którego korzystamy podczas każdego dnia pracy zdalnej. Wprawdzie są zawody, w których częściej pracuje się na wydajnych komputerach stacjonarnych, jednak ten aspekt pomijamy z uwagi na fakt, że wiele zestawów znacznie różni się mocą z uwagi na różnice w wykorzystanych podzespołach. Ile zatem kosztuje korzystanie ze standardowego laptopa?

Laptop laptopowi nierówny. Przyjmijmy jednak, że średnia moc standardowego laptopa biurowego wynosi 40W. Aby obliczyć miesięczne zużycie prądu mnożymy tę liczbę razy ilość godzin pracy oraz dni, w których przebywamy na home office. Przyjmijmy zatem, że pracujesz wyłącznie zdalnie przez cały rok. Daje to zatem 8 godzin dziennie przez 22 dni każdego miesiąca. Działanie daje wynik 7040 Wh, czyli w zaokrągleniu 7 kWh.

Aby obliczyć, jak przekłada się to na złotówki wydane każdego miesiąca, zakładamy, że średni koszt 1 kWh to 1 zł. Z tego wynika, że korzystanie z laptopa biurowego o mocy 40W przez 8 godzin dziennie, przez 22 dni w miesiącu kosztuje 7 zł.

Ile kosztuje korzystanie z laptopa w ciągu całego roku 2023? Wiedząc, że pełny wymiar czasu pracy w 2023 r. wynosi 250 dni pracujących, w prosty sposób można obliczyć, ile kosztuje korzystanie z laptopa podczas home office, przy założeniu ciągłej pracy zdalnej. 250 dni pracujących daje łącznie 2000 godzin, w trakcie których pracownicy przesiadujący na home office wykonują swoje obowiązki. Zakładając, że standardowy laptop biurowy ma moc 40W, a koszt 1 kWh wynosi 1 zł, otrzymujemy roczny wydatek rzędu 80 zł. Tyle kosztuje energia elektryczna niezbędna do pracy wyłącznie na laptopie w trakcie pracy zdalnej.

Monitor – ile zużywa prądu i jaki jest miesięczny koszt?

Laptopy ze swoimi 13-calowymi matrycami generalnie nie są najlepszymi kompanami do całodniowej pracy, podczas której często niezbędne jest jednoczesne wyświetlanie minimum dwóch okien przeglądarki lub innego programu. Właśnie dlatego często decydujemy się na podłączenie do laptopa dodatkowego ekranu. Ten oczywiście również pobiera prąd – a tym samym pieniądze z naszego portfela. Zatem ile prądu zużywa monitor i jaki jest jego miesięczny koszt utrzymania?

Znów posłużę się średnią do łatwiejszych obliczeń i założę, że przeciętny monitor biurowy (taki, który nie wyświetla obrazu z częstotliwością 240 Hz i jest stworzony po prostu po to, aby rozszerzyć obszar roboczy z laptopa) ma moc 35W. Znając wzór z poprzedniego rozdziału dotyczącego laptopa, łatwo można obliczyć, że w ciągu 22-dniowego miesiąca pracy monitor zużywa ok, 6,2 kWh. W przeliczeniu na złotówki daje to koszt rzędu ok. 6 zł.

Roczny koszt korzystania z laptopa i monitora

Wiemy już, że standardowy laptop pochłania z naszej kieszeni w ciągu całego roku pracy zdalnej ok. 80 zł. Dodatkowy monitor to natomiast następny wydatek rzędu 70 zł. Sumaryczny koszt, który ponosi pracownik stale przebywający na home office wynosi ok. 150 zł. Dotyczy to jednak kosztu tych dwóch urządzeń, a nie zapominajmy o tym, że prąd w domu zużywa o wiele więcej sprzętów. Można tu wymienić m.in. domowy router rozprowadzający Internet, ale też oświetlenie.

Jak zaoszczędzić na pracy zdalnej?

Home office ma swoje przywileje, to oczywiste. Co jednak zrobić, kiedy okazuje się, że roczne utrzymanie elektroniki niezbędnej do pracy zdalnej generuje zauważalne koszty? Przede wszystkim warto zainteresować się energooszczędnymi urządzeniami. Wybierając monitor do pracy koniecznie ustal, czy na pewno potrzebna ci maszyna gamingowa, których możliwości nie wykorzystasz nawet w niewielkiej części. Laptop z najwyższej półki? On też nie jest niezbędny, jeśli nie pracujesz na wymagającym oprogramowaniu.