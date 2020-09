Nadchodzi nowy rozdział w historii Minecrafta i jest to bardzo dobra wiadomość dla posiadaczy PlayStation VR. To zdanie zdradza już właściwie wszystko: już wkrótce w układanie klocków pogramy w rzeczywistości wirtualnej!

Minecraft x PSVR, czyli – tak! – Minecraft w rzeczywistości wirtualnej

Minecraft pozwoli na zabawę w rzeczywistości wirtualnej. Ekipa Mojang Studios zapowiedziała, że najlepiej sprzedająca się gra w historii (która w ciągu niespełna 9 lat znalazła już ponad 200 milionów nabywców na całym świecie) otrzyma aktualizację, dodającą obsługę gogli firmy Sony: PlayStation VR. Ich posiadacze będą mogli osobiście zwiedzać świat złożony z klocków jeszcze w tym miesiącu.

Kiedy premiera Minecraft VR na PlayStation 4?

Tak, Minecraft VR, a właściwie Minecraft x PSVR zadebiutuje we wrześniu 2020 roku. Prace nad nią trwają od dłuższego czasu, a sam pomysł, by dodać taki tryb, pojawił się jeszcze wcześniej. Co ciekawe, za możliwość takiej zabawy nie będzie trzeba nic płacić. Funkcja VR zostanie udostępniona za darmo, w ramach aktualizacji gry na PlayStation 4. I jeszcze jedna dobra wiadomość na koniec: to będzie w stu procentach ta sama gra – bez jakichkolwiek braków.

Minecraft x PSVR to pierwsza z serii „dużych zapowiedzi”, jakie firma Sony ma w tym tygodniu dla użytkowników konsol PlayStation 4 i gogli PlayStation VR. Wyczekujcie kolejnych – nadejdą lada chwila!

Źródło: PlayStation Blog

