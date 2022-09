Infinix to kolejna marka, która będzie próbowała przyciągnąć do siebie klientów szukających smartfonów. Skąd pochodzi i co ma do zaoferowania na dzień dobry?

Infinix rozpoczyna sprzedaż w Polsce

Infinix to chińska marka funkcjonująca od 2013 roku, aczkolwiek fundamentów jej powstania można szukać nieco wcześniej. Nie zrodziła się też od zera, bo nie bez znaczenia było przejęcie francuskiego Sagem Wireless przez Transsion Holdings (tak, trzymającym pieczę nad Infinix). Oferta urządzeń jest już dość rozbudowana, ale mieszkańcy Europy będą zapoznawani z nią stopniowo.

Infinix debiutuje na rynkach polskim, ale też czeskim oraz rumuńskim. Dość ważna informacja, obsługę serwisową urządzeń Infinix oferowanych w „największych sieciach sprzedaży”, czyli np. w Komputronik, ma zapewniać S.B.E. Polska, polsko-francuska firma operująca na rynku od ponad 20 lat. Co można będzie kupić na początku? Tutaj bez zaskoczeń. To nie pierwszy raz kiedy nowa marka rozpoczyna przygodę z naszym rynkiem o najbardziej przystępnych cenowo propozycji. W tym przypadku to HOT 12i, HOT 11 i HOT 11S NFC.

„Użytkownicy, zwłaszcza ci młodzi, szukają coraz bardziej wydajnych, a jednocześnie przystępnych cenowo urządzeń mobilnych. Ten trend zamierza wykorzystać w Polsce Infinix. Obecnie skupiamy się na smartfonach z serii HOT, których atutami są pojemna bateria czy dobrej jakości aparat fotograficzny. Równocześnie to nie koniec nowości z naszej strony, w najbliższym czasie pojawią się w naszej ofercie kolejne modele, przeznaczone dla innych segmentów rynku.” - Ryszard Lindner, Country Manager na Polskę i Kraje Bałtyckie w Infinix Mobile

Infinix HOT 12i

HOT 12i to propozycja do najbardziej podstawowych zadań, w zasadzie trudno rozpatrywać ją jako coś więcej niż sprzęt do komunikacji i obsługi najprostszych aplikacji. Pracuje pod kontrolą systemu Android 11, ma procesor Mediatek Helio A22 i na całe szczęście 4 GB RAM (bo w sumie mogło być gorzej). Do tego 64 GB rozszerzalnej pamięci wewnętrznej, 6,6-calowy wyświetlacz IPS o rozdzielczości HD+ i bateria 5000 mAh.

Zainteresowani Infinix HOT 12i mogą wybierać pomiędzy kolorami Horizon Blue oraz Racing Black. Zapłacą 649 złotych.

Infinix HOT 11

Zauważalnie ciekawszą propozycją jest Infinix HOT 11. W jego przypadku ekran IPS HD+ o przekątnej 6,82 cala oferuje podwyższoną częstotliwość odświeżania 90 Hz. Przy tym samym oprogramowaniu można spodziewać się też procesora MediaTek Helio G37 oraz baterii o pojemności aż 6000 mAh. Dużo bardziej obiecujący jest też aparat fotograficzny, a w zasadzie główny obiektyw 50 Mpix z przysłoną f/1.6.

Infinix HOT 11 jest oferowany w kolorach Polar Black, Turquosie Cyan i Exploratory Blue. Jego ceny wynoszą 799 złotych oraz 899 złotych, odpowiednio za warianty 4 GB + 64 GB oraz 4 GB + 128 GB.

HOT 11S NFC

Wyliczankę kończy mający najwięcej do zaoferowania HOT 11S NFC, który spróbuje przyciągnąć do siebie osoby rozglądające się za smartfonem za około 1000 złotych. Tu 6.78-calowy wyświetlacz IPS ma nie tylko częstotliwość odświeżania 90 Hz, ale też rozdzielczości Full HD+. No i nie posiada przy tym notcha. Do tego zdecydowanie najlepiej z całego trio powinien wypadać pod względem wydajności, jego obudowa skrywa bowiem procesor MediaTek Helio G88 i 4 GB lub 6 GB pamięci RAM (w zależności od wariantu).

Dochodzą do tego podwójne głośniki stereo, bateria z ładowaniem o mocy 18W i zawarty w nazwie moduł NFC do płatności zbliżeniowych. Obiektyw główny w aparacie fotograficznym jest taki sam jak w modelu omówionym powyżej.

HOT 11S NFC można kupić w kolorach Polar Black i Green Wave. Za ile? 899 złotych lub 949 złotych, odpowiednio w przypadku wariantów 4 GB + 64 GB oraz 6 GB + 128 GB. Przy takiej różnicy zdecydowanie bardziej opłacany wydaje się ten drugi.

Infinix obiecuje w przyszłości zaoferować nam więcej

Często mówi się, słusznie zresztą, że im większa konkurencja tym lepiej dla nas, klientów. Z tego względu pojawienie się Infinix powinno cieszyć. Nie można jednak teraz przesądzać o sukcesie bądź porażce marki na naszym rynku. Ogólnie Infinix ma w ofercie także bardziej zaawansowane konstrukcje i wypada liczyć, że z czasem i one do nas zawitają. Takie są obietnice.

Poza tym przedstawiciele Infinix deklarują, że nie odbiegają od konkurencji także jeśli chodzi o rozwój nowych technologii. Jeszcze w tym roku planują zaprezentować superszybkie ładowanie 180W Thunder Charge, które ma pozwalać naładować baterię o pojemności 4500 mAh do 50% w 4 minuty.

