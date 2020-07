Czytnik inkBOOK Calypso powstał w Polsce i jest dostosowany do polskiego użytkownika. Sprawdź czym konkretnie zamierza go (czyli ciebie) do siebie przyciągnąć.

inkBOOK Calypso to 6-calowy czytnik e-booków dla każdego (kto ma jakieś wymagania)

To zwykły, prosty czytnik e-booków, ale wyposażony w funkcje, dzięki którym możesz cieszyć się przyjemną lekturą w każdym miejscu i o każdej porze. To inkBOOK Calypso – najnowszy model polskiego producenta Arta Tech, który zdołał już udowodnić poprzednimi urządzeniami, że wie, jak projektować takie gadżety.

Nowy inkBOOK Calypso ma 6-calowy ekran E Ink Carta, na którym wyświetlany będzie wyraźny tekst, który w razie potrzeby możesz powiększyć. Do twojej dyspozycji jest też doświetlenie o regulowanej jasności i barwie, co pozwala przygotować sobie idealne warunki do czytania w pełnym słońcu albo po zmroku. A że urządzenie ma tylko 9 milimetrów grubości i waży 155 gramów, to możesz je wszędzie zabrać ze sobą bez najmniejszego problemu.

Producent chwali się też brakiem reklam i innych rozpraszaczy, płynnie działającym i intuicyjnym interfejsem, pełną obsługą polskich serwisów na abonament, takich jak Empik Go, Legimi czy Publio oraz magazynem o pojemności 16 GB – tyle miejsca spokojnie wystarczy ci na 10 000 e-booków.

Oto specyfikacja inkBOOK Calypso – dane techniczne prezentują się nieźle:

Typ ekranu: E Ink Carta

Przekątna ekranu: 6 cali

Zagęszczenie pikseli: 212 ppi

Doświetlenie: tak, regulowane

Procesor: dwurdzeniowy ARM Cortex-A7

Pamięć: 512 MB RAM

Magazyn danych: 16 GB

Porty: micro USB 2.0, micro SD (do 32 GB)

Łączność bezprzewodowa: Wi-Fi 4

Akumulator: 1900 mAh

System operacyjny: inkBOOK OS

Obsługiwane formaty: EPUB, PDF, MOBI, TXT, FB2, HTML, RTF, CHM

Wymiary: 159 x 114 x 9 mm

Waga: 155 g

Możesz już kupić inkBOOK Calypso – cena zachęca do zakupu

Cena inkBOOK Calypso to 499 złotych, a więc przeciętny „Kowalski” może sobie na niego pozwolić. Chcesz? W takim razie wiedz, że nowy czytnik polskiego producenta jest już dostępny w przedsprzedaży i jeśli zdecydujesz się na zakup przed 7 sierpnia, to otrzymasz w prezencie oryginalne etui Yoga. Wiedz też, że masz do wyboru aż pięć wersji kolorystycznych – oprócz klasycznej czerni, przygotowane warianty to srebrny, niebieski, czerwony i różowy.

Źródło: inkBOOK, informacja własna

