Onyx Boox Poke 2 to dowód na to, że choć nawet największy czytnik e-booków jest bardziej mobilny niż tradycyjna książka, to taki gadżet może być nawet tak wygodny w transporcie jak smartfon.

Onyx Boox Poke 2 to czytnik e-booków z małym ekranem i dużymi możliwościami

Gdy myślisz „dobry czytnik e-booków”, masz pewnie na myśli płynne działanie, przyzwoity ekran z doświetleniem czy obsługę wielu różnych formatów. Nie mniej ważne jest jednak to, by można go było łatwo i wygodnie przenosić i zabierać wszędzie ze sobą. Onyx Boox Poke 2 to właśnie propozycja dla tych, którzy wymagają maksymalnej mobilności.

Onyx Boox Poke 2 waży jedynie 150 gramów i nie różni się wielkością od typowego smartfona, jako że ma ekran E Ink Carta o przekątnej 6 cali. Nie każdemu przypadnie do gustu tak mały wyświetlacz, ale jeśli twoim priorytetem jest mobilność, to ten model może okazać się doskonałym wyborem. Szczególnie że o ostrość nie ma się co obawiać, bo rozdzielczość to 1072 x 1448 pikseli, co daje zagęszczenie na poziomie 300 dpi.

Aby zapewnić sobie komfortowe czytanie, możemy wybrać font i jego wielkość, a także zmienić ustawienia interlinii. Oddawanie się lekturze w różnych warunkach ułatwia z kolei przednie doświetlenie z regulacją temperatury barwowej.

Specyfikacja niemal smartfonowa. Co ma na pokładzie Onyx Boox Poke 2?

Mały ekran nie jest jedyną cechą, która upodabnia go do smartfona. Takie samo wrażenie można odnieść, gdy zerknie się na specyfikację czytnika Onyx Boox Poke 2. Ma on mianowicie na pokładzie ośmiordzeniowy procesor 2 GHz, 2 GB pamięci RAM oraz dwuzakresowe Wi-Fi. Oddaje też do naszej dyspozycji port USB typu C z funkcją OTG.

Przede wszystkim jednak Onyx Boox Poke 2 wykorzystuje system Android 9.0, co oznacza nie tylko bezproblemową obsługę najpopularniejszych formatów e-booków i audiobooków, ale też możliwość pobrania i zainstalowania najróżniejszych aplikacji do czytania i słuchania książek ze sklepu Google Play.

Aktualnie trwa przedsprzedaż – czytnik Onyx Boox Poke 2 kosztuje 799 złotych. Czy twoim zdaniem to dobra cena?

Źródło: Czytio, Onyx Boox

