Premiera kart GeForce RTX 3000 Ti już za nami, więc powoli można rozglądać się za niereferencyjnymi modelami. Ciekawie prezentuje się tutaj oferta firmy Inno3D – producent przygotował dziewięć konstrukcji w różnych wersjach.

GeForce RTX 3080 Ti i GeForce RTX 3070 Ti to modele z wyższej półki, które zainteresują wymagających graczy i entuzjastów – karty pozwolą na budowę wydajnego komputera do grania z ray tracingiem i DLSS.

Wprawdzie dostępność sprzętu nadal pozostawia wiele do życzenia, ale partnerscy producenci już zaprezentowali swoje autorskie konstrukcje. Szczególnie warto zwrócić uwagę na propozycje Inno3D – azjatycka marka przygotowała wyjątkowo bogatą ofertę.

Inno3D GeForce RTX 3080 Ti iChill Frostbite – karta z blokiem wodnym

iChill Frostbite to topowa propozycja producenta, która wyróżnia się fabrycznie zainstalowanym blokiem wodnym – mimo fabrycznego podkręcenia, karta ma być znacznie cichsza i chłodniejsza od standardowego modelu Founders Edition (różnica w testach producenta to 13 stopni na korzyść Frostbite’a, choć dużo w tej kwestii będzie zależeć od zastosowanego układu LC).

Nie bez znaczenia jest też wygląd karty. Producent przyozdobił blok wodny diodami RGB LED, które nadają całości ciekawszego wyglądu. Dodatkowo na rewersie laminatu zainstalowano płytkę backplate.

Model iChill Frostbite wykorzystuje fabrycznie przyspieszony rdzeń (z 1665 do 1710 MHz), co powinno przełożyć się na lepsze osiągi w grach. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby jeszcze mocniej podkręcić zegary (można do tego wykorzystać narzędzie TuneIT).

Topowe modele Inno3D GeForce RTX 3080 Ti i RTX 3070 Ti iChill X4

Inno3D GeForce RTX 3080 Ti iChill X4 i RTX 3070 Ti iChill X4 to najbogatsze wersje z powietrznym chłodzeniem – mamy tutaj do czynienia z autorską konstrukcją, która na pewno przyciągnie uwagę entuzjastów (rzecz jasna nie mogło zabraknąć programowalnych LED-ów).

Ciekawostką są cztery wentylatory - trzy o średnicy 9 cm i dodatkowy, boczny (4,5 cm) tłoczący powietrze w kierunku sekcji zasilania. Konstrukcja zapewnia niskie temperatury i dobrą kulturę pracy. Warto jednak zaznaczyć, że karta zajmuje trzy sloty i ma 30 cm długości.

Modele iChill X4 już po wyjęciu z pudełka są po fabrycznym OC – producent zdecydował się na podkręcenie rdzenia, dzięki czemu możemy liczyć na poprawę wydajności. W razie potrzeby można zdecydować się na samodzielne przyspieszenie zegarów.

Inno3D GeForce RTX 3080 Ti i RTX 3070 Ti iChill X3 - efektownie i wydajnie

Wersje GeForce RTX 3080 Ti i RTX 3070 Ti iChill X3 wyglądają podobnie do wcześniejszych modeli GeForce RTX 3080 Ti i RTX 3070 Ti iChill X4. Producent postawił na autorskie chłodzenie z podświetleniem RGB LED i ciekawą osłoną laminatu.

Różnica sprowadza się do budowy coolera – tym razem mamy do czynienia tylko z trzema wentylatorami (producent zrezygnował z dodatkowego wentylatora owiewającego sekcję zasilania). Gabaryty nie uległy zmianie, więc do montażu kart trzeba przygotować trzy wolne sloty w obudowie.

Parametry nie powinny być specjalnym zaskoczeniem. Karty iChill X3 pracują z fabrycznie podniesionymi zegarami (możemy liczyć na takie same wartości jak w przypadku modeli iChill X4).

Inno3D GeForce RTX 3080 Ti i RTX 3070 Ti X3 i X3 OC

Na koniec najbardziej podstawowe modele. Karty X3 i X3 OC nie wyglądają tak efektownie, jak modele iChill X3/X4, więc zainteresują raczej osoby, które oczekują topowych osiągów w dyskretnym wydaniu.

Warto zauważyć, że wersje Inno3D X3 i X3 OC zajmują mniej miejsca, bo wymagają jedynie dwóch slotów PCIe. Zastosowane chłodzenie obejmuje mniej rozbudowany radiator i trzy duże wentylatory – konstrukcja ma zapewniać optymalne temperatury i cechować się przyzwoitą kulturą pracy.

Karty występują w wersji ze standardowymi zegarami (X3) i lekko podkręconym rdzeniem (X3 OC). Wydajność konstrukcji powinna być zbliżona do standardowych modeli Nvidii.

Inno3D GeForce RTX 3080 Ti i RTX 3070 Ti – dostępność kart

Nowości Inno3D mają pojawić się w sklepach jeszcze w bieżącym kwartale (producent twierdzi, że dokłada wszelkich starań, aby ich dostępność była jak najlepsza). Na razie nie wiadomo ile trzeba będzie zapłacić za poszczególne modele.

Model Inno3D GeForce RTX 3080 Ti iChill Frostbite Inno3D GeForce RTX 3080 Ti iChill X4 Inno3D GeForce RTX 3080 Ti iChill X3 Inno3D GeForce RTX 3080 Ti X3 / X3 OC Układ graficzny Nvidia Ampere GA102 (10 240 SP) Nvidia Ampere GA102 (10 240 SP) Nvidia Ampere GA102 (10 240 SP) Nvidia Ampere GA102 (10 240 SP) Taktowanie 1365/1710 MHz 1365/1710 MHz 1365/1710 MHz X3: 1365/1665 MHz

X3 OC: 1365/1680 MHz Pamięć wideo 12 GB GDDR6X 384-bit 12 GB GDDR6X 384-bit 12 GB GDDR6X 384-bit 12 GB GDDR6X 384-bit Taktowanie pamięci 19 000 MHz 19 000 MHz 19 000 MHz 19 000 MHz Wyjścia wideo 1x HDMI 2.1, 3x DisplayPort 1.4a 1x HDMI 2.1, 3x DisplayPort 1.4a 1x HDMI 2.1, 3x DisplayPort 1.4a 1x HDMI 2.1, 3x DisplayPort 1.4a Chłodzenie blok wodny powietrzne (4 wentylatory) powietrzne (3 wentylatory) powietrzne (3 wentylatory) Wielkość 2 sloty (226 mm) 3 sloty (300 mm) 3 sloty (300 mm) 2 sloty (300 mm) Zasilanie 2x 8-pin 2x 8-pin 2x 8-pin 2x 8-pin

Model Inno3D GeForce RTX 3070 Ti iChill X4 Inno3D GeForce RTX 3070 Ti iChill X3 Inno3D GeForce RTX 3070 Ti X3 / X3 OC Układ graficzny Nvidia Ampere GA104 (6144 SP) Nvidia Ampere GA104 (6144 SP) Nvidia Ampere GA104 (6144 SP) Taktowanie 1575/1830 MHz 1575/1830 MHz X3: 1575/1770 MHz

X3 OC: 1575/1785 MHz Pamięć wideo 8 GB GDDR6X 256-bit 8 GB GDDR6X 256-bit 8 GB GDDR6X 256-bit Taktowanie pamięci 19 000 MHz 19 000 MHz 19 000 MHz Wyjścia wideo 1x HDMI 2.1, 3x DisplayPort 1.4a 1x HDMI 2.1, 3x DisplayPort 1.4a 1x HDMI 2.1, 3x DisplayPort 1.4a Chłodzenie powietrzne (4 wentylatory) powietrzne (3 wentylatory) powietrzne (3 wentylatory) Wielkość 3 sloty (300 mm) 3 sloty (300 mm) 2 sloty (300 mm) Zasilanie 2x 8-pin 2x 8-pin 2x 8-pin

Źródło: Inno3D