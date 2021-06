Testujemy GeForce RTX 3070 Ti - kolejny po RTX 3080 Ti nowy model ze stajni NVIDII. Wydawałoby się, że taka karta to prosty przepis na hit, ale czy tak jest w rzeczywistości?

GeForce RTX 3070 Ti to wydajniejszy następca modelu RTX 3070

Zgodnie z nazwą karta pozycjonowana jest pomiędzy GeForce RTX 3070, a RTX 3080

NVIDIA ustaliła sugerowaną cenę GeForce RTX 3080 Ti na 2800 złotych (ceny sklepowe będą zapewne dwa razy wyższe)

4,7/5

Jak już doskonale wiecie, dzisiaj możemy zaprezentować wam możliwości karty NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti. Tydzień temu recenzowaliśmy następcę RTX 3080, czyli model RTX 3080 Ti, a dziś pora na następcę RTX 3070. Model ten był i jest bardzo popularny, ale oczywiście obecnie trudny do zdobycia w "normalnej" cenie. Nie była to karta idealna, ale być może 3070 Ti zniweluje jej niedociągnięcia? Zapraszamy do naszej recenzji, a przy okazji możecie zapoznać się z tekstem w którym wymieniamy sposoby jak sobie radzić bez nowej karty graficznej.

NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti - lepsza od 3070, ale z taką samą ilością VRAM

Model RTX 3070 Ti jest minimalnie mniejszy od bliźniaczych RTX 3080 i 3080 Ti. Jak wszystkie nowe karty FE (Founders Edition), ta również korzysta z 12-pinowego gniazdka zasilania (do karty dołączona jest przejściówka na 2 x 8-pin).

GeForce RTX 3070 Ti - specyfikacja

Model GeForce RTX 3070 GeForce RTX 3070 Ti GeForce RTX 3080 Generacja Ampere / 8 nm Ampere / 8 nm Ampere / 8 nm Układ graficzny GA104-300 GA104-400 GA102 Jednostki cieniujące 5888 6144 8704 Jednostki teksturujące 184 192 272 Jednostki rasteryzujące 96 96 96 Rdzenie Tensor 184 (3rd gen) 192 (3rd gen) 272 (3rd gen) Jednostki RT 46 (2nd gen) 48 (2nd gen) 68 (2nd gen) Taktowanie rdzenia 1500/1725 MHz 1575/1770 MHz 1440/1710 MHz Moc obliczeniowa 20,31 TFLOPS 21,75 TFLOPS 29,77 TFLOPS Pamięć wideo 8 GB GDDR6 256-bit 8 GB GDDR6X 256-bit 10 GB GDDR6X 320-bit Taktowanie pamięci 14000 MHz 19000 MHz 19000 MHz Przepustowość pamięci 448 GB/s 608 GB/s 760,3 GB/s TGP (zasilanie) 220 W

(1x12-pin) 290 W

(1x12-pin) 320 W

(1x12-pin) Interfejs PCIe 4.0 PCIe 4.0 PCIe 4.0 Cena (MSRP)* $499 $599 (cena MSRP PL - 2800 zł) $699

*ceny w dolarach amerykańskich są cenami netto i podajemy je tylko dla porównania cen startowych modeli FE

Cyferki mówią nam, że karcie jest znacznie bliżej do RTX 3070, niż RTX 3080. Fajnie, że zastosowano tu szybszą pamięć GDDR6X, ale oczywiście model RTX 3080/3080 Ti również ją posiada.

Podobnie jak 3080 Ti, tak i ta karta ze sterownikami w wersji przepremierowej miała WŁĄCZONE ograniczenie wydobycia Ethereum - wydajność spada do około 35 MH/s.

GeForce RTX 3070 Ti - testy wydajnościowe

Nasza obecna platforma testowa prezentuje się następująco:

Procesor: AMD Ryzen 9 5900X (ustawienia: automatyczny PBO)

AMD Ryzen 9 5900X (ustawienia: automatyczny PBO) Pamieć RAM: G.Skill Trident Z Royal 2 x 16 GB 3800 MHz (ustawienia: synchronicznie)

G.Skill Trident Z Royal 2 x 16 GB 3800 MHz (ustawienia: synchronicznie) Płyta główna: MSI X570 Godlike

MSI X570 Godlike SSD PCIe 4.0:Corsair MP600

Co z dalszym podkręcaniem modelu NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti?

Z karty da się wycisnąć nieco więcej niż w przypadku RTX 3080 Ti (oczywiście to co widzicie powyżej to nie jest szczyt jej możliwości, ale nasze bezpieczne ustawienia), ale jeśli tylko wasza maszyna umożliwia włączenie Resize BAR, radzimy z tego skorzystać w pierwszej kolejności.

3D Mark - Time Spy (DX12)

[punkty] wynik ogólny, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 18058 AMD Radeon RX 6900 XT 17562 NVIDIA GeForce RTX 3080 16922 AMD Radeon RX 6800 XT 16710 [OC] NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 15043 ASUS ROG RX 6800 OC 14974 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 14451 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti 14412 NVIDIA GeForce RTX 3070 13589 [OC] Radeon RX 6700 XT 12755 AMD Radeon RX 6700 XT 12284 NVIDIA GeForce RTX 2080 Super 11925 Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti 11887 NVIDIA GeForce RTX 2070 Super 10557 Gigabyte Radeon RX 5700 XT Gaming OC 9814 Palit GeForce RTX 3060 9342 NVIDIA GeForce RTX 2060 Super 9304 ASUS Radeon TUF RX 5700 OC 8836 ASUS Radeon RX 5500 XT 8 GB 5422 AMD Radeon RX 580 4770 Gigabyte GeForce GTX 1650 3956

3D Mark - Time Spy (DX12)

[punkty] wynik układu graficznego, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 19031 AMD Radeon RX 6900 XT 18353 NVIDIA GeForce RTX 3080 17510 AMD Radeon RX 6800 XT 17289 [OC] NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 15275 ASUS ROG RX 6800 OC 15104 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 14526 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti 14430 NVIDIA GeForce RTX 3070 13487 AMD Radeon RX 6700 XT 11989 NVIDIA GeForce RTX 2080 Super 11584 Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti 11550 NVIDIA GeForce RTX 2070 Super 10113 Gigabyte Radeon RX 5700 XT Gaming OC 9308 GeForce RTX 3060 8800 NVIDIA GeForce RTX 2060 Super 8773 ASUS Radeon TUF RX 5700 OC 8271 ASUS Radeon RX 5500 XT 8 GB 4885 AMD Radeon RX 580 4272 Gigabyte GeForce GTX 1650 3513

3D Mark - Port Royale (hybrid ray-tracing)

[punkty], więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 12736 NVIDIA GeForce RTX 3080 11324 AMD Radeon RX 6900 XT 9650 [OC] NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 9170 AMD Radeon RX 6800 XT 8861 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti 8845 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 8729 NVIDIA GeForce RTX 3070 8120 ASUS ROG RX 6800 OC 7696 NVIDIA GeForce RTX 2080 Super 7044 Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti 6773 NVIDIA GeForce RTX 2070 Super 6027 AMD Radeon RX 6700 XT 5877 GeForce RTX 3060 5105 NVIDIA GeForce RTX 2060 Super 5062

3D Mark - DXR Ray-tracing feature test

[kl./s.], więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 54,51 NVIDIA GeForce RTX 3080 48,24 [OC] NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 34,56 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 33,45 NVIDIA GeForce RTX 3070 32,91 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti 30,29 AMD Radeon RX 6900 XT 29,14 Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti 26,82 AMD Radeon RX 6800 XT 25,99 ASUS ROG RX 6800 OC 22,95 NVIDIA GeForce RTX 2080 Super 22,18 GeForce RTX 3060 19,81 NVIDIA GeForce RTX 2070 Super 18,07 NVIDIA GeForce RTX 2060 Super 15,38 AMD Radeon RX 6700 XT 13,43

Widać ładny, acz nie gigantyczny wzrost wydajności w stosunku do RTX 3070 - pora na bardziej rzeczywiste testy.

Co to jest Smart Access Memory (SAM) / Resizable BAR? To stosunkowo świeża technologia, która daje dostęp procesorowi do całej pamięci karty graficznej równocześnie, co pozwala na uzyskanie wyższej wydajności w grach. Warto podkreślić, że nazwa Smart Access Memory należy do AMD, a NVIDIA używa nazwy Resize BAR (właśnie pod tą nazwą znajdziemy ją w ustawieniach UEFI BIOS). W przypadku Radeonów technologia ta działa wyłącznie na kartach RX serii 6xxx, a w przypadku NVIDII na kartach serii 3xxx. SAM musi być włączona również na poziomie sterownika, a nie wszystkie tytuły zostały do niej przystosowane - dlatego też w niektórych grach będzie ona działać, a w innych nie.

NVIDIA uruchomiła działanie ResizeBAR na wszystkich kartach serii 3xxx i (teoretycznie) we wszystkich naszych testowych grach, ale Resize BAR w Watch Dogs: Legion został czasowo wyłączony z powodu problemów ze stutteringiem (dlatego też nie działał podczas naszych testów RTX 3080 Ti).

Horizon: Zero Dawn – 1920 x 1080

[kl./s.] najwyższa jakość, więcej=lepiej

[ResizeBAR] NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 191

141 AMD Radeon RX 6900 XT 178

123 [ResizeBAR] NVIDIA GeForce RTX 3080 177

129 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 176

121 NVIDIA GeForce RTX 3080 166

117 AMD Radeon RX 6800 XT 162

114 [ResizeBAR+OC] NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 160

122 [ResizeBAR] NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 152

117 ASUS ROG RX 6800 OC 142

99 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 141

103 NVIDIA GeForce RTX 3070 134

99 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti 132

98 AMD Radeon RX 6700 XT 124

93 Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti 121

91 NVIDIA GeForce RTX 2080 Super 113

86 NVIDIA GeForce RTX 2070 Super 101

78 Gigabyte Radeon RX 5700 XT Gaming OC 99

78 GeForce RTX 3060 99

76 NVIDIA GeForce RTX 2060 Super 89

70 ASUS Radeon TUF RX 5700 OC 88

70 ASUS Radeon RX 5500 XT 8 GB 54

46 AMD Radeon RX 580 49

40 Gigabyte GeForce GTX 1650 41

34 średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Horizon: Zero Dawn – 2560 x 1440

[kl./s.] najwyższa jakość, więcej=lepiej

[ResizeBAR] NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 157

121 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 147

108 AMD Radeon RX 6900 XT 145

106 [ResizeBAR] NVIDIA GeForce RTX 3080 145

105 NVIDIA GeForce RTX 3080 136

101 AMD Radeon RX 6800 XT 132

97 [ResizeBAR+OC] NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 128

102 [ResizeBAR] NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 123

97 ASUS ROG RX 6800 OC 116

85 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 115

87 NVIDIA GeForce RTX 3070 108

83 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti 106

83 AMD Radeon RX 6700 XT 98

76 Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti 96

76 NVIDIA GeForce RTX 2080 Super 90

71 NVIDIA GeForce RTX 2070 Super 79

64 GeForce RTX 3060 77

62 Gigabyte Radeon RX 5700 XT Gaming OC 76

63 NVIDIA GeForce RTX 2060 Super 68

57 ASUS Radeon TUF RX 5700 OC 66

55 ASUS Radeon RX 5500 XT 8 GB 40

35 AMD Radeon RX 580 37

32 średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Horizon: Zero Dawn – 3840 x 2160

[kl./s.] najwyższa jakość, więcej=lepiej

[ResizeBAR] NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 91

74 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 89

72 [ResizeBAR] NVIDIA GeForce RTX 3080 84

70 NVIDIA GeForce RTX 3080 81

66 AMD Radeon RX 6900 XT 79

63 AMD Radeon RX 6800 XT 74

59 [ResizeBAR+OC] NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 74

64 [ResizeBAR] NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 70

60 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 65

54 ASUS ROG RX 6800 OC 64

51 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti 61

52 NVIDIA GeForce RTX 3070 60

50 Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti 54

46 NVIDIA GeForce RTX 2080 Super 51

44 AMD Radeon RX 6700 XT 51

42 NVIDIA GeForce RTX 2070 Super 45

38 GeForce RTX 3060 41

35 Gigabyte Radeon RX 5700 XT Gaming OC 40

35 NVIDIA GeForce RTX 2060 Super 37

33 ASUS Radeon TUF RX 5700 OC 36

31 ASUS Radeon RX 5500 XT 8 GB 21

19 AMD Radeon RX 580 19

17 średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Horizon funduje nam bardzo ładny wzrost wydajności w stosunku do RTX 3070 bez Ti. Resize BAR również działa znakomicie. Czy inne gry będą równie łaskawe?

AC: Valhalla – 1920 x 1080

[kl./s.] ultra wysokie, więcej=lepiej

[ResizeBAR] AMD Radeon RX 6900 XT 148

107 [ResizeBAR] AMD Radeon RX 6800 XT 138

100 AMD Radeon RX 6900 XT 126

90 [ResizeBAR] ASUS ROG RX 6800 OC 121

84 AMD Radeon RX 6800 XT 118

83 [ResizeBAR] Radeon RX 6700 XT 114

80 ASUS ROG RX 6800 OC 105

74 [ResizeBAR] NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 101

76 AMD Radeon RX 6700 XT 98

70 [ResizeBAR] NVIDIA GeForce RTX 3080 96

71 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 94

69 [ResizeBAR+OC] NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 93

68 NVIDIA GeForce RTX 3080 92

68 [ResizeBAR] NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 90

65 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 84

62 NVIDIA GeForce RTX 3070 81

59 Gigabyte Radeon RX 5700 XT Gaming OC 81

59 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti 80

60 Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti 75

56 NVIDIA GeForce RTX 2080 Super 72

52 ASUS Radeon TUF RX 5700 OC 70

52 NVIDIA GeForce RTX 2070 Super 68

51 [ResizeBAR] GeForce RTX 3060 67

50 GeForce RTX 3060 65

49 NVIDIA GeForce RTX 2060 Super 62

47 ASUS Radeon RX 5500 XT 8 GB 50

38 AMD Radeon RX 580 42

33 Gigabyte GeForce GTX 1650 14

11 średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

AC: Valhalla – 2560 x 1440

[kl./s.] ultra wysokie, więcej=lepiej

[ResizeBAR] AMD Radeon RX 6900 XT 117

85 [ResizeBAR] AMD Radeon RX 6800 XT 107

76 AMD Radeon RX 6900 XT 102

74 AMD Radeon RX 6800 XT 95

68 [ResizeBAR] ASUS ROG RX 6800 OC 93

67 [ResizeBAR] NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 85

64 [ResizeBAR] Radeon RX 6700 XT 84

62 ASUS ROG RX 6800 OC 82

60 [ResizeBAR] NVIDIA GeForce RTX 3080 81

61 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 80

60 NVIDIA GeForce RTX 3080 77

57 [ResizeBAR+OC] NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 76

57 AMD Radeon RX 6700 XT 75

56 [ResizeBAR] NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 73

56 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 68

52 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti 66

50 NVIDIA GeForce RTX 3070 66

50 Gigabyte Radeon RX 5700 XT Gaming OC 61

47 NVIDIA GeForce RTX 2080 Super 60

47 Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti 60

45 ASUS Radeon TUF RX 5700 OC 54

41 NVIDIA GeForce RTX 2070 Super 54

43 [ResizeBAR] GeForce RTX 3060 52

41 GeForce RTX 3060 51

40 NVIDIA GeForce RTX 2060 Super 49

39 ASUS Radeon RX 5500 XT 8 GB 37

30 AMD Radeon RX 580 31

25 średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

AC: Valhalla – 3840 x 2160

[kl./s.] ultra wysokie, więcej=lepiej

[ResizeBAR] AMD Radeon RX 6900 XT 70

52 [ResizeBAR] AMD Radeon RX 6800 XT 62

47 AMD Radeon RX 6900 XT 61

46 AMD Radeon RX 6800 XT 60

46 [ResizeBAR] NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 58

46 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 57

45 [ResizeBAR] NVIDIA GeForce RTX 3080 56

44 NVIDIA GeForce RTX 3080 54

41 [ResizeBAR] ASUS ROG RX 6800 OC 54

41 [ResizeBAR+OC] NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 50

39 ASUS ROG RX 6800 OC 49

38 [ResizeBAR] NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 48

38 [ResizeBAR] Radeon RX 6700 XT 46

36 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 46

37 NVIDIA GeForce RTX 3070 45

36 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti 43

32 AMD Radeon RX 6700 XT 41

32 NVIDIA GeForce RTX 2080 Super 40

31 Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti 38

31 Gigabyte Radeon RX 5700 XT Gaming OC 35

28 NVIDIA GeForce RTX 2070 Super 33

26 ASUS Radeon TUF RX 5700 OC 32

26 GeForce RTX 3060 31

25 NVIDIA GeForce RTX 2060 Super 29

23 ASUS Radeon RX 5500 XT 8 GB 20

17 AMD Radeon RX 580 17

15 średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

W grze w której królują Radeony RDNA przewaga wersji Ti nad 3070 nie jest powalająca - jednak również najmocniejsze karty NVIDII nie okupują tu szczytowych miejsc.

WD: Legion – 1920 x 1080

[kl./s.] tekstury HD, ultra, więcej=lepiej

AMD Radeon RX 6900 XT 124

98 AMD Radeon RX 6800 XT 114

91 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 108

87 NVIDIA GeForce RTX 3080 106

85 ASUS ROG RX 6800 OC 96

77 [OC] NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 94

77 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 92

76 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti 90

73 NVIDIA GeForce RTX 3070 90

74 AMD Radeon RX 6700 XT 86

71 Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti 79

65 NVIDIA GeForce RTX 2080 Super 77

63 Gigabyte Radeon RX 5700 XT Gaming OC 71

59 NVIDIA GeForce RTX 2070 Super 70

58 [ResizeBAR] GeForce RTX 3060 65

53 ASUS Radeon TUF RX 5700 OC 62

51 NVIDIA GeForce RTX 2060 Super 61

51 GeForce RTX 3060 61

51 ASUS Radeon RX 5500 XT 8 GB 39

33 AMD Radeon RX 580 35

29 Gigabyte GeForce GTX 1650 23

15 średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

WD: Legion – 2560 x 1440

[kl./s.] tekstury HD, ultra, więcej=lepiej

AMD Radeon RX 6900 XT 94

75 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 89

74 AMD Radeon RX 6800 XT 86

69 NVIDIA GeForce RTX 3080 84

68 ASUS ROG RX 6800 OC 73

60 [OC] NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 72

60 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 71

58 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti 70

57 NVIDIA GeForce RTX 3070 69

57 AMD Radeon RX 6700 XT 64

53 Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti 61

51 NVIDIA GeForce RTX 2080 Super 59

49 NVIDIA GeForce RTX 2070 Super 52

44 Gigabyte Radeon RX 5700 XT Gaming OC 51

44 [ResizeBAR] GeForce RTX 3060 49

40 GeForce RTX 3060 46

39 ASUS Radeon TUF RX 5700 OC 45

38 NVIDIA GeForce RTX 2060 Super 45

37 ASUS Radeon RX 5500 XT 8 GB 28

24 AMD Radeon RX 580 26

22 średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

WD: Legion – 3840 x 2160

[kl./s.] tekstury HD, ultra, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 58

49 AMD Radeon RX 6900 XT 55

46 NVIDIA GeForce RTX 3080 54

46 AMD Radeon RX 6800 XT 50

42 [OC] NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 45

39 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 44

38 NVIDIA GeForce RTX 3070 43

37 [ResizeBAR] ASUS ROG RX 6800 OC 43

37 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti 43

36 ASUS ROG RX 6800 OC 43

36 Gigabyte Radeon RX 5700 XT Gaming OC 37

32 AMD Radeon RX 6700 XT 37

32 NVIDIA GeForce RTX 2080 Super 36

30 Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti 36

30 ASUS Radeon TUF RX 5700 OC 32

27 NVIDIA GeForce RTX 2070 Super 32

26 GeForce RTX 3060 28

22 NVIDIA GeForce RTX 2060 Super 26

22 ASUS Radeon RX 5500 XT 8 GB 20

17 AMD Radeon RX 580 18

15 średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Przewaga modelu Ti nad 3070 jest nad wyraz skromna, a do 3080 sporo brakuje. Nic w tym jednak dziwnego - gra w ustawieniach ultra (z teksturami HD) nawet bez ray-tracingu "łyka" od razu 8 GB pamięci graficznej.

Cyberpunk 2077 v1.12 – 1920 x 1080

[kl./s.] ultra, więcej=lepiej

[ResizeBAR] AMD Radeon RX 6900 XT 121

86 V1.22 [ResizeBAR] NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 114

89 AMD Radeon RX 6900 XT 108

70 v1.22 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 108

82 [ResizeBAR] AMD Radeon RX 6800 XT 105

71 V1.22 [ResizeBAR] NVIDIA GeForce RTX 3080 105

83 v1.22 NVIDIA GeForce RTX 3080 103

80 NVIDIA GeForce RTX 3080 101

77 AMD Radeon RX 6800 XT 95

66 V1.22 [ResizeBAR+OC] NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 91

74 [ResizeBAR] ASUS ROG RX 6800 OC 88

60 V1.22 [ResizeBAR] NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 87

69 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti 85

66 V1.22 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 84

67 [ResizeBAR] Radeon RX 6700 XT 82

57 NVIDIA GeForce RTX 3070 80

65 ASUS ROG RX 6800 OC 80

57 AMD Radeon RX 6700 XT 75

52 NVIDIA GeForce RTX 2080 Super 70

58 Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti 70

58 NVIDIA GeForce RTX 2070 Super 62

52 Gigabyte Radeon RX 5700 XT Gaming OC 57

45 GeForce RTX 3060 55

46 NVIDIA GeForce RTX 2060 Super 54

44 ASUS Radeon TUF RX 5700 OC 48

39 ASUS Radeon RX 5500 XT 8 GB 29

23 AMD Radeon RX 580 25

20 Gigabyte GeForce GTX 1650 22

17 średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Cyberpunk 2077 v1.12 – 2560 x 1440

[kl./s.] ultra, więcej=lepiej

[ResizeBAR] AMD Radeon RX 6900 XT 82

63 [ResizeBAR] NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 77

63 AMD Radeon RX 6900 XT 76

57 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 74

61 V1.22 [ResizeBAR] NVIDIA GeForce RTX 3080 72

60 v1.22 NVIDIA GeForce RTX 3080 70

58 NVIDIA GeForce RTX 3080 68

57 [ResizeBAR] AMD Radeon RX 6800 XT 68

53 AMD Radeon RX 6800 XT 64

51 V1.22 [ResizeBAR+OC] NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 60

51 [ResizeBAR] ASUS ROG RX 6800 OC 59

48 V1.22 [ResizeBAR] NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 58

49 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti 56

47 ASUS ROG RX 6800 OC 56

45 V1.22 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 56

48 NVIDIA GeForce RTX 3070 53

45 [ResizeBAR] Radeon RX 6700 XT 53

43 AMD Radeon RX 6700 XT 50

39 NVIDIA GeForce RTX 2080 Super 46

40 Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti 45

37 NVIDIA GeForce RTX 2070 Super 41

35 NVIDIA GeForce RTX 2060 Super 35

30 Gigabyte Radeon RX 5700 XT Gaming OC 35

29 GeForce RTX 3060 35

31 ASUS Radeon TUF RX 5700 OC 30

24 ASUS Radeon RX 5500 XT 8 GB 17

14 AMD Radeon RX 580 16

13 średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Cyberpunk 2077 v1.12 – 3840 x 2160

[kl./s.] ultra, więcej=lepiej

[ResizeBAR] NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 41

35 [ResizeBAR] AMD Radeon RX 6900 XT 39

32 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 39

34 AMD Radeon RX 6900 XT 38

31 V1.22 [ResizeBAR] NVIDIA GeForce RTX 3080 37

32 v1.22 NVIDIA GeForce RTX 3080 36

31 NVIDIA GeForce RTX 3080 35

30 [ResizeBAR] AMD Radeon RX 6800 XT 33

28 AMD Radeon RX 6800 XT 31

25 V1.22 [ResizeBAR+OC] NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 30

26 V1.22 [ResizeBAR] NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 29

25 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti 28

24 [ResizeBAR] ASUS ROG RX 6800 OC 28

25 V1.22 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 28

24 NVIDIA GeForce RTX 3070 27

23 ASUS ROG RX 6800 OC 27

23 [ResizeBAR] Radeon RX 6700 XT 24

20 NVIDIA GeForce RTX 2080 Super 23

19 AMD Radeon RX 6700 XT 23

20 Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti 22

19 NVIDIA GeForce RTX 2070 Super 20

16 NVIDIA GeForce RTX 2060 Super 17

14 GeForce RTX 3060 17

14 Gigabyte Radeon RX 5700 XT Gaming OC 16

14 ASUS Radeon TUF RX 5700 OC 14

11 ASUS Radeon RX 5500 XT 8 GB 7

6 AMD Radeon RX 580 7

6 średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Większość wyników na wykresach wciąż wykonana jest na wersji 1.12, podczas gdy 1.22 przynosi już lekki wzrost wydajności. Ze starszych kart jak na razie zdążyliśmy uzupełnić jedynie wyniki RTX 3080 (znajdują się tu wyniki zarówno w obu wersjach, więc możecie sprawdzić wzrost wydajności po optymalizacji gry).

W Cyberpunku 3070 Ti jest nieco wydajniejsza od RTX 3070, ale włączenie Resize BAR pozwala prześcignąć między innymi 2080 Ti.

Pobór energii i temperatury

Nie mamy większych zastrzeżeń do kultury pracy. O ile 3080 Ti mogłaby mieć radiator rozmiaru 3090 (aczkolwiek bez OC i tak nieźle sobie radzi), to w tym przypadku wielkość chłodzenia wydaje się być wystarczająca. Przy standardowych ustawieniach rdzeń rozgrzewa się do jakichś 70 stopni, a po podkręceniu do 80 stopni. Pamiętajcie jednak, że nasze testy odbywają się na benchu testowym, a nie w zamkniętej obudowie.

Pobór energii platformy z procesorem AMD Ryzen 9 5900X

[W], mniej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 537 NVIDIA GeForce RTX 3080 498 [OC] NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 490 AMD Radeon RX 6900 XT 471 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 452 AMD Radeon RX 6800 XT 451 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti 411 ASUS ROG RX 6800 OC 385 Gigabyte Radeon RX 5700 XT Gaming OC 383 NVIDIA GeForce RTX 3070 369 NVIDIA GeForce RTX 2080 Super 368 AMD Radeon RX 6700 XT 357 NVIDIA GeForce RTX 2070 Super 350 Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti 343 ASUS Radeon TUF RX 5700 OC 342 AMD Radeon RX 580 327 NVIDIA GeForce RTX 2060 Super 311 GeForce RTX 3060 302 ASUS Radeon RX 5500 XT 8 GB 242 Gigabyte GeForce GTX 1650 187

Wyśrubowana 3070 Ti po OC sięga poborem mocy RTX 3080, a przy standardowym działaniu bierze z gniazdka znacznie więcej niż RTX 3070. Jeśli chcecie w swoim komputerze zainstalować GeForce RTX 3070 Ti to szykujcie zasilacz o mocy conajmniej 650 watów.

NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti - czy warto kupić?

Przy teście RTX 3080 Ti wśród wad nie wymieniliśmy ceny, bo pomimo tego, że NVIDIA wyceniła tę kartę za wysoko, to kwota 5600 złotych i tak była atrakcyjna. Co z tego - karta pojawiła się w sklepach w cenie dwukrotnie wyższej (i warto podkreślić, że nie jest wina producenta jak niektórym sie wydaje). GeForce RTX 3070 Ti debiutuje w sugerowanej cenie 2800 złotych (jest o 100 dolarów droższa od 3070) i generalnie to bardzo dobra wycena. Co się stanie ze sklepowymi cenami oczywiście wszyscy dobrze wiemy...

GeForce RTX 3070 Ti mogłaby być prawdziwym hitem, gdyby nie odziedziczyła najpoważniejszej wady swojej poprzedniczki - tylko 8 GB VRAM. Gdyby miała 12 GB bez wahania przyznałbym jej znaczek Super Produkt.

GeForce RTX 3080 Ti powinna mieć 16 GB VRAM, a 3070 Ti - 12 GB VRAM. Problemy z produkcją widać jednak wszędzie. To oczywiste, że gdyby NVIDIA miała taką możliwość, te karty miałyby więcej pamięci. Jensen może prężyć muskulaturę, ale możliwości produkcyjnych nie przeskoczy. Można powiedzieć, że NVIDIA znała pewny przepis na sukces, ale zabrakło jej składników...

Jeśli znajdziesz w sklepie RTX 3070 lub 3070 Ti w dobrej cenie to... bierz. W zależności od gry, wersja Ti będzie mniej lub bardziej wydajna od modelu 3070 bez Ti, ale do wyników RTX 3080 jednak będzie brakować - zwłaszcza jeśli mówimy o wyższych rozdzielczościach jak 4K UHD, gdzie 8 GB VRAM może ograniczać możliwości karty (dobrym przykładem jest Watch Dogs). Wydajność w ray-tracingu jest tylko nieco lepsza od RTX 3070... ale dobre i to.

Opinia o Nvidia GeForce RTX 3070 Ti Founders Edition Plusy szybsza do RTX 3070

zmiana GDDR6 na GDDR6X

wsparcie technologii DLSS 2.0 i ResizeBAR

8-nanometrowa litografia GPU i PCI Express 4.0

HDMI 2.1 i DP 1.4a

dobry system chłodzący i kultura pracy (tryb 0db) Minusy podobnie jak poprzedniczka jest wyposażona tylko w 8 GB VRAM

wyraźnie wyższy pobór mocy od RTX 3070