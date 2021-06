Planujecie zakup karty GeForce RTX 3080 Ti lub RTX 3070 Ti, ale szukacie niedrogiej, niereferencyjnej wersji? W takim razie powinna zainteresować Was propozycja firmy Gainward – producent przygotował modele Phoenix, które przyciągają uwagę wydajnym i efektownym chłodzeniem.

GeForce RTX 3080 Ti i GeForce RTX 3070 Ti to najnowsze propozycje z oferty Nvidii, która są kierowane do wymagających i majętnych graczy – karty pozwolą na budowę wydajnego komputera do grania w rozdzielczości 1440p lub 4K.

Premierę nowych konstrukcji wykorzystała firma Gainward, która przygotowała swoje autorskie modele z serii Phoenix. Czym się wyróżniają?

Gainward GeForce RTX 3080 Ti i GeForce RTX 3070 Ti w ulepszonej wersji Phoenix

Nowe modele zostały wyposażone w ulepszony układ chłodzący Phoenix. To jeden z tych elementów, który powinien przyciągnąć uwagę entuzjastów - cooler wyróżnia się adresowalnym podświetleniem LED, więc użytkownik może tutaj dowolnie zarządzać efektami świetlnymi (można do tego wykorzystać autorską aplikację Expertool).

Producent chwali się, że nowy cooler jest też efektywniejszy. Konstrukcja wykorzystuje masywny radiator, opatentowane ciepłowody „U-Type”, a także trzy specjalnie wyprofilowane wentylatory z podwójnym łożyskiem kulkowym – mają one zapewniać dobrą wydajność i cechować się cichą pracą (dzięki funkcji Zero RPM pozostają wyłączone przy małym obciążeniu). Na rewersie laminatu zamontowano metalową płytkę backplate.

GeForce RTX 3080 Ti został wyposażony w układ graficzny Ampere GA102 oraz 12 GB pamięci GDDR6X 384-bit, natomiast GeForce RTX 3070 Ti korzysta z rdzenia Ampere GA104 i oferuje 8 GB pamięci GDDR6X 256-bit. W obydwóch przypadkach producent pozostał przy standardowych zegarach.

Zestaw portów też jest standardowy – do dyspozycji oddano jedno wyjście HDMI 2.1 oraz trzy DisplayPort 1.4a, a dodatkowe zasilanie doprowadzają dwa 8-pinowe gniazda PCIe PEG.

Karty Gainwarda mają być tańszymi modelami… a przynajmniej tak wygląda to w teorii

Sugerowane ceny modeli Gainward Phoenix mają być nieznacznie wyższe niż oficjalne ceny Nvidii - ok 5600 zł za GeForce RTX 3080 Ti i ok. 2800 zł za GeForce RTX 3070 Ti. W praktyce karty najpewniej będą dużo droższe… o ile w ogóle będzie można je gdzieś dorwać. Niestety, kryzys na rynku kart graficznych robi swoje.

Źródło: Gainward