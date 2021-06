Premiera kart graficznych GeForce RTX 3080 Ti i RTX 3070 Ti to dobra okazja do zaprezentowania niereferencyjnych konstrukcji - przyglądamy się modelom opracowanym przez firmę ASUS i zespół Republic of Gamers.

Nvidia kontynuuje ofensywę na rynku kart graficznych, wprowadzając dwie nowe propozycje z wyższej półki – niedawno mieliśmy okazję przetestować model GeForce RTX 3080 Ti, a niedługo ma do niego dołączyć GeForce RTX 3070 Ti.

Partnerzy Nvidii nas nie zawiedli i od razu przygotowali niereferencyjne konstrukcje. Pisaliśmy już o modelach Palit i MSI, natomiast teraz mamy dla Was zestawienie kart ASUS, które mają szansę stać się jednymi z najbardziej wyczekiwanych wersji.

ASUS ROG Strix LC, czyli pomysł na GeForce RTX 3080 Ti z chłodzeniem wodnym



ASUS ROG Strix LC to jedna z topowych wersji GeForce RTX 3080 Ti - uwagę zwraca hybrydowe chłodzenie z podświetlanymi wentylatorami

ASUS ROG Strix LC GeForce RTX 3080 Ti to topowa propozycja producenta, która wyróżnia się hybrydowym chłodzeniem – ciepło z rdzenia i kości pamięci odprowadza zestaw AiO z chłodnicą typu 240 mm, a na sekcji zasilania zamontowano dodatkowy radiator z wentylatorem promieniowym (tzw. turbiną).

Zastosowana konstrukcja zapewnia niższe temperatury, niż standardowe, powietrzne coolery, a przy tym cechuje się bardzo dobrą kulturą pracy. Nie bez znaczenia jest też efektowne podświetlenie obudowy i wentylatorów na chłodnicy (można je zsynchronizować z innymi podzespołami w komputerze).

Model ASUS ROG Strix LC GeForce RTX 3080 Ti pracuje ze standardowymi zegarami. W sprzedaży pojawi się też wariant z dopiskiem OC, który został fabrycznie podkręcony do 1830 MHz (a w trybie OC zegar może wzrosnąć do 1860 MHz) – to jedna z najwydajniejszych wersji GeForce’a RTX 3080 Ti dostępnych na rynku. Rzecz jasna mamy do czynienia ze zmodyfikowanym projektem płytki drukowanej z potężną sekcją zasilania, na której znalazły się dwa BIOS-y - jeden z profilem wydajnym i jeden z profilem cichym.

Warto dodać, że producent udostępnił pięć wyjść wideo: dwa HDMI 2.1 oraz trzy DisplayPort 1.4a, a do poprawnego działania karty wymagane jest podpięcie trzech 8-pinowych wtyczek zasilających. Co ważne, dzięki długim wężom (600 mm), konstrukcja zmieści się nawet do większych obudów.

Model ASUS ROG Strix LC GeForce RTX 3080 Ti

ASUS ROG Strix LC GeForce RTX 3080 Ti OC ASUS ROG Strix GeForce RTX 3080 Ti

ASUS ROG Strix GeForce RTX 3080 Ti OC ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3080 Ti

ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3080 Ti OC Układ graficzny Nvidia Ampere GA102 (10 240 SP) Nvidia Ampere GA102 (10 240 SP) Nvidia Ampere GA102 (10 240 SP) Taktowanie ROG Strix LC: 1365/1665 MHz

ROG Strix LC OC: 1365/1860 MHz ROG Strix LC: 1365/1665 MHz

ROG Strix OC: 1365/1845 MHz TUF Gaming: 1365/1665 MHz

TUF Gaming OC: 1365/1785 MHz Pamięć wideo 12 GB GDDR6X 384-bit 12 GB GDDR6X 384-bit 12 GB GDDR6X 384-bit Taktowanie pamięci 19 000 MHz 19 000 MHz 19 000 MHz Wyjścia wideo 2x HDMI 2.1, 3x DisplayPort 1.4a 2x HDMI 2.1, 3x DisplayPort 1.4a 2x HDMI 2.1, 3x DisplayPort 1.4a Zasilanie 3x 8-pin 3x 8-pin 2x 8-pin

ASUS ROG Strix GeForce RTX 3080 Ti i RTX 3070 Ti - propozycja dla najbardziej wymagających

Zespół Republic of Gamers przygotował też „zwykłe” wersje modeli GeForce RTX 3080 Ti i RTX 3070 Ti. Mamy tutaj do czynienia ze standardowym, powietrznym chłodzeniem, które było stosowane w poprzednich konstrukcjach producenta (np. testowanym przez nas modelu Radeon RX 6800).

Producent zastosował potężny radiator z niklowanymi ciepłowodami oraz trzy duże wentylatory – cooler ma zapewniać niskie temperatury, a przy tym oferować cichą pracę. Całość schowano pod efektowną obudową z podświetleniem LED, a na rewersie zamontowano płytkę backplate. Warto zaznaczyć, że wersja ROG Strix ma prawie 32 cm długości i zajmuje trzy miejsca na karty rozszerzeń.

Uwagę zwraca ulepszony projekt płytki drukowanej z mocną sekcją zasilania. W sprzedaży pojawią się wersje ze standardowymi zegarami oraz fabrycznie podkręcone (z dopiskiem OC) – te drugie będą jednymi z najwydajniejszych modeli dostępnych na rynku.



Modele ASUS ROG Strix korzystają z przeprojektowanej płytki drukowanej, na której zamontowano mocną sekcję zasilania

Zestaw wyjść wideo jest taki sam jak w modelu ROG Strix LC – do dyspozycji oddano dwa złącza HDMI 2.1 i trzy DisplayPort 1.4a. GeForce RTX 3080 Ti i RTX 3070 Ti korzysta z trzech 8-pinowych wtyczek zasilania.

Model ASUS ROG Strix GeForce RTX 3070 Ti

ASUS ROG Strix GeForce RTX 3070 Ti OC ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3070 Ti

ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3070 Ti OC Układ graficzny Nvidia Ampere GA104 (6144 SP) Nvidia Ampere GA104 (6144 SP) Taktowanie ROG Strix: 1580/1770 MHz

ROG Strix OC: 1580/???? MHz TUF Gaming: 1580/1770 MHz

TUF Gaming OC: 1580/???? MHz Pamięć wideo 8 GB GDDR6X 256-bit 8 GB GDDR6X 256-bit Taktowanie pamięci 19 000 MHz 19 000 MHz Wyjścia wideo 2x HDMI 2.1, 3x DisplayPort 1.4a 2x HDMI 2.1, 3x DisplayPort 1.4a Zasilanie 3x 8-pin 2x 8-pin

ASUS TUF Gaming – jedne z najlepszych wersji GeForce RTX 3080 Ti i RTX 3070 Ti

W ofercie producenta nie mogło zabraknąć modeli GeForce RTX 3080 Ti i RTX 3070 Ti w wersji TUF Gaming. Karty nie powinny być dla Was zaskoczeniem, bo wyglądają one bardzo podobnie do wcześniejszych modeli (np. testowanego przez nas TUF Gaming GeForce RTX 3090). Sugerowane ceny kart zostały ustalone na poziomie 2800 zł (RTX 3070 Ti) i 5600 zł (RTX 3080 Ti), ale obecnie w sklepach można oczekiwać dwukrotnie większych stawek.

Chłodzeniem akceleratora zajmuje się potężny cooler z trzema wentylatorami – konstrukcja ma zapewniać niskie temperatury i cechować się cichą pracą. Na obudowie umieszczono podświetlane logo serii TUF, a na rewersie PCB zainstalowano płytkę backplate.



Na krawędzi laminatu znalazł się przełącznik BIOS-ów - użytkownik może wybrać profil wydajny lub cichy

Standardowy model pracuje z domyślnymi zegarami, ale producent przygotował też fabrycznie przyspieszony model OC. Warto dodać, że karty dysponują podwójnym BIOS-em, dzięki czemu użytkownik może aktywować wydajny lub cichy tryb pracy.

Rzecz jasna mamy do czynienia ze zmodyfikowanym projektem płytki drukowanej. Do dyspozycji oddano taki sam zestaw wyjść obrazu, jak w modelach ROG Strix/ROG Strix LC – dwa HDMI 2.1 i trzy DisplayPort 1.4a. Zarówno w RTX 3080 Ti, jak i RTX 3070 Ti zasilanie doprowadzają dwa 8-pinowe złącza.

Jeżeli liczycie na zakup sprzętu, to niestety nie mamy dobrych wieści - modele GeForce RTX 3080 Ti póki co są bardzo słabo dostępne (i zapewne podobnie będzie z GeForce RTX 3070 Ti). Dla wielu zapewne przez pewien czas pozostaną w sferze marzeń.

Źródło: ASUS