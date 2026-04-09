Zrobili drugi ekran do twojego smartfona. Przyda się podczas robienia zdjęć

Insta360 Snap to nowe akcesorium, które rozwiązuje problem niskiej jakości przednich aparatów w smartfonach. Jest to zewnętrzny wyświetlacz montowany na pleckach urządzenia, umożliwiający kadrowanie zdjęć i filmów przy użyciu aparatu głównego.

Urządzenie wykorzystuje system magnetyczny, co pozwala na szybkie przytwierdzenie go do telefonów wspierających MagSafe i Qi2 lub innych modeli za pomocą dołączonego do zestawu pierścienia magnetycznego.

W przeciwieństwie do wielu podobnych gadżetów, Insta360 Snap nie łączy się z telefonem bezprzewodowo, lecz korzysta z fizycznego złącza USB-C. Takie rozwiązanie eliminuje problem opóźnień w przesyłaniu obrazu oraz zwalnia użytkownika z konieczności ładowania akumulatora w samym akcesorium, bo zasilanie pobierane jest bezpośrednio z telefonu. Minus? Smartfon musi mieć DisplayPort, więc np. iPhone Air odpada.

Gadżet wyposażono w dotykowy ekran 3,5 cala o rozdzielczości 800 x 480. Dubluje on interfejs smartfona, pozwalając na wybór obiektywu czy regulację parametrów ekspozycji i punktu ostrości bez odwracania telefonu. Tym samym Insta360 Snap współpracuje nie tylko z fabrycznymi aplikacjami aparatu, ale i oprogramowaniem firm trzecich.

Firma Insta360 wprowadza na rynek dwie wersje urządzenia: