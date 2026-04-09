Smartfony

Zrobili drugi ekran do twojego smartfona. Przyda się podczas robienia zdjęć

przeczytasz w 1 min.
Miron Nurski | Redaktor serwisu benchmark.pl
Dyskutuj z nami

Insta360 Snap to nowe akcesorium, które rozwiązuje problem niskiej jakości przednich aparatów w smartfonach. Jest to zewnętrzny wyświetlacz montowany na pleckach urządzenia, umożliwiający kadrowanie zdjęć i filmów przy użyciu aparatu głównego.

Urządzenie wykorzystuje system magnetyczny, co pozwala na szybkie przytwierdzenie go do telefonów wspierających MagSafe i Qi2 lub innych modeli za pomocą dołączonego do zestawu pierścienia magnetycznego. 

W przeciwieństwie do wielu podobnych gadżetów, Insta360 Snap nie łączy się z telefonem bezprzewodowo, lecz korzysta z fizycznego złącza USB-C. Takie rozwiązanie eliminuje problem opóźnień w przesyłaniu obrazu oraz zwalnia użytkownika z konieczności ładowania akumulatora w samym akcesorium, bo zasilanie pobierane jest bezpośrednio z telefonu. Minus? Smartfon musi mieć DisplayPort, więc np. iPhone Air odpada. 

Gadżet wyposażono w dotykowy ekran 3,5 cala o rozdzielczości 800 x 480. Dubluje on interfejs smartfona, pozwalając na wybór obiektywu czy regulację parametrów ekspozycji i punktu ostrości bez odwracania telefonu. Tym samym Insta360 Snap współpracuje nie tylko z fabrycznymi aplikacjami aparatu, ale i oprogramowaniem firm trzecich.

Firma Insta360 wprowadza na rynek dwie wersje urządzenia:

  • Snap Selfie Screen (wersja podstawowa) - 85,99 euro (ok. 370 zł);
  • Snap Selfie Screen with Light (wariant z wbudowanym oświetleniem LED o regulowanej jasności) - 95,99 euro (ok. 410 zł). 

Uruchom wideo
Obejrzyj w

Komentarze

0
Zaloguj się, aby skomentować
avatar
Komentowanie dostępne jest tylko dla zarejestrowanych użytkowników serwisu.

    Nie dodano jeszcze komentarzy. Bądź pierwszy!

Witaj!

Niedługo wyłaczymy stare logowanie.
Logowanie będzie możliwe tylko przez 1Login.

Połącz konto już teraz.

Zaloguj przez 1Login