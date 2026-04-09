Zapowiedź procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition rozbudziła emocje w branżowych mediach. Jeśli jednak myślicie, że to dobry procesor do gier, to jesteście w błędzie.

AMD zapowiedziało procesor Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition, który ma być najwydajniejszym konsumenckim układem w jego ofercie. Już sama informacja o nowym flagowcu wywołała spore poruszenie wśród fanów sprzętu komputerowego.

Producent pochwalił się też ciekawą nowością – po raz pierwszy zastosowano dwa chiplety z technologią 3D V-Cache. Nic więc dziwnego, że gracze od razu zwrócili na to uwagę, bo modele z dopiskiem X3D od dawna uchodzą za jedne z najlepszych procesorów do gier. Tym razem jednak sytuacja wygląda inaczej – wszystko wskazuje na to, że nie będzie to układ stworzony z myślą o gamingu.

Mocna specyfikacja

Specyfikacja robi ogromne wrażenie. Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition oferuje 16 rdzeni i 32 wątki ma bazie architektury Zen 5. W odróżnieniu od modelu Ryzen 9 9950X3D, w nowej jednostce to obydwa chiplety CCD otrzymały dodatkową pamięć 3D V-Cache (2. generacji).



W procesorze Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition obydwa jądra z rdzeniami otrzymały dodatkową pamięć podręczną 3D V-Cache

W praktyce oznacza to, że wszystkie rdzenie mają dostęp do powiększonej, bardzo szybkiej pamięci podręcznej. Łącznie procesor oferuje aż 192 MB pamięci L3 (2 × 32 MB standardowej oraz 2 × 64 MB w formie 3D V-Cache).

Równie imponująco prezentują się wymagania energetyczne. TDP nowej jednostki wynosi 200 W, a maksymalne limity mocy zapewne będą jeszcze wyższe. Jasnym jest, że będzie się to przekładać na bardzo duże zapotrzebowanie na energię oraz wysokie wymagania dotyczące chłodzenia – już teraz mówi się, że bez wydajnego układu chłodzenia wodnego trudno będzie wykorzystać pełen potencjał procesora.

Model AMD Ryzen 9 9950X AMD Ryzen 9 9950X3D AMD Ryzen 9 9950X3D2

Dual Edition Generacja Zen 5 Zen 5 Zen 5 Rdzenie/wątki 16/32 16/32 16/32 Taktowanie/Boost 4,3/5,7 GHz 4,3/5,7 GHz 4,3/5,6 GHz Pamięć L2 16x 1 MB 16x 1 MB 16x 1 MB Pamięć L3 32 + 32 MB 32 + 96 MB 96 + 96 MB Współczynnik TDP 170 W 170 W 200 W Obecna cena 2200 zł 2900 zł 4300-4500 zł

Kosztuje krocie

Premiera procesora została zaplanowana na 22 kwietnia 2026 r. Sugerowana cena wynosi 899 dol., czyli o 200 dol. więcej niż w przypadku Ryzen 9 9950X3D.

W Polsce może to oznaczać wydatek rzędu 4300–4500 zł. Tym samym mówimy o jednym z najdroższych procesorów z segmentu konsumenckiego – przynajmniej teoretycznie, bo jego zastosowania wyraźnie wykraczają poza typowego użytkownika domowego.

To nie będzie procesor do gier

Największą zagadką pozostaje realna wydajność. Jeśli jednak ktoś oczekuje, że podwójna dawka pamięci podręcznej przełoży się na wyraźny wzrost FPS-ów w grach, może się rozczarować.

W materiałach producenta próżno szukać jakichkolwiek wyników dotyczących wydajności w grach – i raczej nie jest to przypadek. Wszystko wskazuje na to, że dodatkowa pamięć cache nie przynosi znaczącej poprawy w tym scenariuszu.

Wybór znacznie droższego procesora, który nie oferuje wyraźnych korzyści w grach, trudno byłoby uznać za rozsądny dla typowego gracza. Dużo lepszym wyborem jest tutaj Ryzen 7 9800X3D/9850X3D lub nawet Ryzen 9 9950X3D (w przypadku osób zajmujących się tworzeniem treści).

To procesor przede wszystkim do pracy

AMD wyraźnie pozycjonuje ten model jako rozwiązanie dla profesjonalistów. W praktyce oznacza to, że mamy do czynienia z wydajnością klasy stacji roboczych dostępną na platformie AM5 – bez konieczności wymiany płyty głównej czy pamięci RAM.

Podwójna pamięć 3D V-Cache ma szczególnie pomagać w zastosowaniach, które korzystają z dużej pamięci podręcznej — takich jak renderowanie, tworzenie treści, obliczenia AI, symulacje czy kompilacja kodu. Według producenta, w zależności od scenariusza, nowy model może być o 5–13 proc. wydajniejszy od Ryzen 9 9950X3D.

Czy to się opłaca?

Czy wydatek rzędu 4300-4500 zł ma sens? To zależy od zastosowania. W przypadku profesjonalnych stacji, gdzie sprzęt realnie zarabia na siebie, krótszy czas renderowania czy kompilacji może przełożyć się na konkretne zyski.

Kluczowe będzie jednak to, jak procesor wypadnie w niezależnych testach. Dopiero one pokażą, czy dodatkowa pamięć cache faktycznie uzasadnia wyższą cenę.