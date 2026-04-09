Procesory

AMD Ryzen 9 9950X3D2 kosztuje krocie. Ale to nie jest procesor do grania [OPINIA]

przeczytasz w 3 min.
Paweł Maziarz | Redaktor serwisu benchmark.pl
1 komentarzDyskutuj z nami

Zapowiedź procesora AMD Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition rozbudziła emocje w branżowych mediach. Jeśli jednak myślicie, że to dobry procesor do gier, to jesteście w błędzie.

AMD zapowiedziało procesor Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition, który ma być najwydajniejszym konsumenckim układem w jego ofercie. Już sama informacja o nowym flagowcu wywołała spore poruszenie wśród fanów sprzętu komputerowego.

Producent pochwalił się też ciekawą nowością – po raz pierwszy zastosowano dwa chiplety z technologią 3D V-Cache. Nic więc dziwnego, że gracze od razu zwrócili na to uwagę, bo modele z dopiskiem X3D od dawna uchodzą za jedne z najlepszych procesorów do gier. Tym razem jednak sytuacja wygląda inaczej – wszystko wskazuje na to, że nie będzie to układ stworzony z myślą o gamingu.

Mocna specyfikacja 

Specyfikacja robi ogromne wrażenie. Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition oferuje 16 rdzeni i 32 wątki ma bazie architektury Zen 5. W odróżnieniu od modelu Ryzen 9 9950X3D, w nowej jednostce to obydwa chiplety CCD otrzymały dodatkową pamięć 3D V-Cache (2. generacji).

AMD Ryzen 9 9950X3D2
W procesorze Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition obydwa jądra z rdzeniami otrzymały dodatkową pamięć podręczną 3D V-Cache

W praktyce oznacza to, że wszystkie rdzenie mają dostęp do powiększonej, bardzo szybkiej pamięci podręcznej. Łącznie procesor oferuje aż 192 MB pamięci L3 (2 × 32 MB standardowej oraz 2 × 64 MB w formie 3D V-Cache). 

Równie imponująco prezentują się wymagania energetyczne. TDP nowej jednostki wynosi 200 W, a maksymalne limity mocy zapewne będą jeszcze wyższe. Jasnym jest, że będzie się to przekładać na bardzo duże zapotrzebowanie na energię oraz wysokie wymagania dotyczące chłodzenia – już teraz mówi się, że bez wydajnego układu chłodzenia wodnego trudno będzie wykorzystać pełen potencjał procesora. 

ModelAMD Ryzen 9 9950XAMD Ryzen 9 9950X3DAMD Ryzen 9 9950X3D2
Dual Edition
GeneracjaZen 5Zen 5Zen 5
Rdzenie/wątki16/3216/3216/32
Taktowanie/Boost4,3/5,7 GHz4,3/5,7 GHz4,3/5,6 GHz
Pamięć L216x 1 MB16x 1 MB16x 1 MB
Pamięć L332 + 32 MB32 + 96 MB96 + 96 MB
Współczynnik TDP170 W170 W200 W
Obecna cena2200 zł2900 zł4300-4500 zł

Kosztuje krocie

Premiera procesora została zaplanowana na 22 kwietnia 2026 r. Sugerowana cena wynosi 899 dol., czyli o 200 dol. więcej niż w przypadku Ryzen 9 9950X3D. 

W Polsce może to oznaczać wydatek rzędu 4300–4500 zł. Tym samym mówimy o jednym z najdroższych procesorów z segmentu konsumenckiego – przynajmniej teoretycznie, bo jego zastosowania wyraźnie wykraczają poza typowego użytkownika domowego. 

To nie będzie procesor do gier

Największą zagadką pozostaje realna wydajność. Jeśli jednak ktoś oczekuje, że podwójna dawka pamięci podręcznej przełoży się na wyraźny wzrost FPS-ów w grach, może się rozczarować. 

W materiałach producenta próżno szukać jakichkolwiek wyników dotyczących wydajności w grach – i raczej nie jest to przypadek. Wszystko wskazuje na to, że dodatkowa pamięć cache nie przynosi znaczącej poprawy w tym scenariuszu. 

Wybór znacznie droższego procesora, który nie oferuje wyraźnych korzyści w grach, trudno byłoby uznać za rozsądny dla typowego gracza. Dużo lepszym wyborem jest tutaj Ryzen 7 9800X3D/9850X3D lub nawet Ryzen 9 9950X3D (w przypadku osób zajmujących się tworzeniem treści).

To procesor przede wszystkim do pracy

AMD wyraźnie pozycjonuje ten model jako rozwiązanie dla profesjonalistów. W praktyce oznacza to, że mamy do czynienia z wydajnością klasy stacji roboczych dostępną na platformie AM5 – bez konieczności wymiany płyty głównej czy pamięci RAM.

AMD Ryzen 9 9950X3D vs AMD Ryzen 9 9950X3D2 - wydajność procesorów

Podwójna pamięć 3D V-Cache ma szczególnie pomagać w zastosowaniach, które korzystają z dużej pamięci podręcznej — takich jak renderowanie, tworzenie treści, obliczenia AI, symulacje czy kompilacja kodu. Według producenta, w zależności od scenariusza, nowy model może być o 5–13 proc. wydajniejszy od Ryzen 9 9950X3D. 

Czy to się opłaca? 

Czy wydatek rzędu 4300-4500 zł ma sens? To zależy od zastosowania. W przypadku profesjonalnych stacji, gdzie sprzęt realnie zarabia na siebie, krótszy czas renderowania czy kompilacji może przełożyć się na konkretne zyski. 

Kluczowe będzie jednak to, jak procesor wypadnie w niezależnych testach. Dopiero one pokażą, czy dodatkowa pamięć cache faktycznie uzasadnia wyższą cenę.

Przeczytaj także:

Komentarze

2
Zaloguj się, aby skomentować
avatar
Komentowanie dostępne jest tylko dla zarejestrowanych użytkowników serwisu.
  • avatar
    Batyra
    0
    Żeby tylko nie był wolniejszy. To już wystarczy.
    • avatar
      marioking
      0
      Tylko komu to potrzebne? Jednostkom, ułamkowi procenta...bo nawet nie graczom.... prawie wszyscy normalni użytkownicy moga sobie na to popatrzec jak na ceny serwerów, tylko po co, szkoda sie interesować.

      Witaj!

      Niedługo wyłaczymy stare logowanie.
      Logowanie będzie możliwe tylko przez 1Login.

      Połącz konto już teraz.

      Zaloguj przez 1Login