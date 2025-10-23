Akcesoria do telefonów

DJI Osmo Mobile 8 już jest. Oto nowe funkcje gimbala

Miron Nurski | Redaktor serwisu benchmark.pl
Na przesiadce na DJI Osmo Mobile 8 skorzystają przede wszystkim użytkownicy iPhone’ów, choć część nowych funkcji działa niezależnie od telefonu.

DJI Osmo Mobile 8 to pierwszy gimbal tej marki, który wykorzystuje technologie inteligentnego śledzenia Apple DockKit i HarmonyOS. Dzięki temu akcesorium błyskawicznie łączy się z iPhone’ami i wybranymi telefonami Huaweia oraz pozwala korzystać z funkcji śledzenia obiektów w domyślnej aplikacji aparatu czy FaceTime. 

Kolejna sztandarowa nowość to głowica z nieograniczonym obrotem w 360 stopniach, co ułatwia śledzenie obiektów poruszających się dookoła telefonu. 

DJI Osmo Mobile 8 ma też przeprojektowaną konstrukcję, która ułatwia filmowanie z niskiej perspektywy. Oprogramowanie odpowiada za utrzymywanie w kadrze ludzi i zwierząt, więc producent zapewnia, że można filmować nawet bez ciągłego zerkania na ekran smartfonu. 

Złącze magnetyczne wykorzystuje silniejsze magnesy, dzięki czemu gimbal ma lepiej współpracować z cięższymi telefonami o dużych wyspach aparatu. 

Kluczowa funkcja gimbala, czyli stabilizacja, nie uległa jednak większej zmianie, bo DJI Osmo Mobile 8 wciąż wykorzystuje stabilizację siódmej generacji. Niezmieniony pozostał również 10-godzinny deklarowany czas pracy na jednym ładowaniu. 

Na razie gimbal DJI Osmo Mobile 8 dostępny jest jedynie w Chinach, gdzie został wyceniony na 898 juanów, czyli równowartość 460 zł bez podatków.

