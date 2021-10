Jeśli chodzi o komunikatory, to Facebook ma ich tylko trochę mniej niż Google i trochę słabe jest to, że użytkownicy tych i innych nie bardzo mieli się jak ze sobą skomunikować. To się jednak zmienia.

Messenger, Instagram i wspólny czat grupowy

W październiku ubiegłego roku Messenger i Instagram otrzymały wspólny czat indywidualny. Teraz Facebook zapowiedział, że użytkownicy obu komunikatorów będą mogli prowadzić ze sobą także rozmowy w grupach. Krótko mówiąc: z poziomu jednej i drugiej aplikacji będzie można łączyć się z wieloma znajomymi z obu platform. Mówimy o funkcji, która może zainteresować sporą liczbę osób, wszak Messenger ma aktualnie ponad 1,3 miliarda użytkowników, a Instagram – prawie 1,4 miliarda.

Przy okazji, aby ujednolić „doświadczenie”, Facebook wprowadza do czatu na Instagramie jedną z popularnych funkcji znanych z Messengera, mianowicie ankiety. To powinno pomóc we wspólnym podejmowaniu najrozmaitszych decyzji podczas rozmów w grupach. To ma „ułatwić użytkownikom komunikowanie się ze sobą, bez zastanawiania się, z której aplikacji korzystają”, jak tłumaczy społeczniościowy gigant.

„Połączeni, nawet gdy osobno”

„Naszym celem jest sprawianie, by ludzie czuli się połączeni ze sobą, nawet jeśli nie mogą być razem, dlatego cieszymy się z udostępnionych dziś nowych funkcji wiadomości grupowych” – czytamy na blogu. Co uważasz na ten temat? Myślisz, że skorzystasz z tej opcji?

