Kampania „Intel Aktualizuje Bajki” to nowy pomysł Intela, który ma zainspirować dziewczynki do rozwijania pasji w świecie nowych technologii. Pomysł niekonwencjonalny, bo… polegający na alternatywnych, zaktualizowanych wersjach bajek.

Nie od dzisiaj wiadomo, że świat IT to domena mężczyzn – większość zawodów jest jest postrzegana jako męska, przez co przeważająca większość zatrudnionych to właśnie mężczyźni (w tej chwili stanowią oni 84,5% zatrudnionych, podczas gdy kobiety stanowią 15,5%). Zarobki takiego programisty potrafią być naprawdę wysokie.

Firma Intel oraz Fundacja IT Girls postanowili to zmienić i zachęcać dziewczynki do świata nowych technologii już od przedszkola. W informacji prasowej jest tu uzasadniane w następujący sposób:

Panie z jednej strony mogą pomóc rozwiązać problem niedoborów kadrowych, a z drugiej wnieść swoją perspektywę do projektowanych technologii.

Intel Aktualizuje Bajki, czyli jak zainspirować dziewczynki do IT

Pomysłodawcy akcji zwracają uwagę, że już od najmłodszych lat i etapu edukacji przedszkolnej stereotypowo podchodzi się do sposobu rozmów z dziećmi na temat technologii. Często znacznie chętniej przypisuje się chłopcom zainteresowanie tym tematem, uważając zainteresowanie dziewczynek komputerami i robotami za coś wyjątkowego, a nawet dziwnego.

Kampania Intel Aktualizuje Bajki zmienia klasyczne bajki w taki sposób, aby zainspirować dziewczynki do rozwijania pasji w świecie nowych technologii. Mamy więc Roszpunkę w roli inżyniera, Kopciuszka programisty, czy Jasia i Małgosi w roli hakerów (ale takich dobrych).

W Trójmieście i Warszawie zorganizowano pilotażowe lekcje, w których pedagogowie oraz inżynierowie z Intela przeprowadzili warsztaty oparte o napisany scenariusz zajęć. Inne placówki mogą zgłaszać zainteresowanie do darmowych lekcji o technologii poprowadzonej przez zespół Fundacji IT Girls.

Poniżej możecie zapoznać się ze zaktualizowanymi bajkami:

Przy okazji uruchomiono stronę internetową, gdzie znajdują się materiały skierowane do rodziców i pedagogów. Treści pomogą rodzicom rozmawiać z dzieckiem o nowych technologiach, a pedagogom poprowadzić lekcję na specjalnie przygotowanym scenariuszu zajęć. Można tam odsłuchać zaktualizowane bajki. W animowanym spocie można usłyszeć można głos blogerki i edukatorki Janiny Bąk (znaną jako Janina Daily), a nowe wersje bajek zostały zilustrowane przez Magdalenę "Muki" Krupę

Źródło: Intel, Fundacja IT Girls