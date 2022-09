Komputronik to miejsce, do którego warto się udać, gdy masz problem ze swoim sprzętem. Teraz możesz liczyć na diagnozę za jeden uśmiech!

Komputronik za darmo zdiagnozuje Twój sprzęt

Jeśli masz sprzęt, który z niewiadomych Ci przyczyn przestał działać, to dobrze zrobisz, kierując swe kroki do najbliższego salonu Komputronik. Do końca września możesz liczyć na ekspresową diagnozę zupełnie za darmo. Eksperci sprawdzą urządzenie, wskażą problem i przedstawią swoją propozycję naprawy, na którą możesz przystać lub nie.

Na co możesz liczyć? Ano na przykład na rozmaite naprawy komputerów stacjonarnych i laptopów, telefonów i tabletów czy też konsol do gier. Na liście oferowanych usług odnajdujemy także odzyskiwanie utraconych danych z nośników pamięci, przeglądy stanu i bezpieczeństwa komputerów czy też reaktywację używanego sprzętu.

Reaktywacja sprzętu w salonie Komputronik – ile kosztuje i co zawiera?

Jeśli na przykład twój komputer wymaga odświeżenia, możesz wybrać jeden z pakietów reaktywacyjnych, oferowanych przez Komputronik. Ile kosztują i co dokładnie zawierają? Spójrz:

pakiet REAKTYWACJA to czyszczenie komputera oraz instalacja systemu operacyjnego i oprogramowania antywirusowego – kosztuje 149 zł

to czyszczenie komputera oraz instalacja systemu operacyjnego i oprogramowania antywirusowego – kosztuje pakiet REAKTYWACJA MAX to to, co powyżej plus instalacja dodatkowego oprogramowania, wymiana dysku i wymiana pamięci RAM – kosztuje 299 zł

Poszczególne usługi możesz również wykupić osobno, to znaczy poza pakietami. Kosztują od 49 do 149 złotych. Za 99 złotych możesz także zlecić serwisantom Komputronik konserwację układu chłodzenia w swoim komputerze. Więcej szczegółów znajdziesz tutaj.

Gdy zakup jest konieczny, a kasy brak – raty przychodzą z pomocą

Oczywiście może okazać się tak, że naprawa nie będzie możliwa albo też po prostu uznasz, że jej koszty są zbyt wysokie, by warto było się na nią decydować. W sumie… będziesz wtedy w sklepie, więc od razu możesz wybrać sobie coś nowego. Jeśli w tej chwili nie masz dość gotówki, to Komputronik wyciąga do Ciebie pomocną dłoń, oferując atrakcyjny system ratalny.

Jakie są warunki? Możesz rozłożyć zakup nawet na 50 rat (RRSO 21,74%) o stałej wysokości. Co więcej, 3-miesięczne odroczenie spłaty oznacza, że pierwszą z nich będzie trzeba zapłacić dopiero w przyszłym roku.

Co można kupić na raty? Sprawdź te oferty

Z tego systemu ratalnego możesz skorzystać na przykład kupując wypasionego smartfona, takiego jak OPPO Reno 6 PRO 5G z 12 GB pamięci RAM, poczwórnym aparatem głównym, superszybkim procesorem Snapdragon 870 i szybkim ładowaniem 65 W. To teraz szczególnie interesująca opcja, bo jest dostępna w promocyjnej cenie 2999 zł.

W promocji (i z możliwością rozłożenia zakupu na 50 rat) dostępny jest także laptop HP Victus 16-d0125nw (4Y0X1EA). To uniwersalny komputer, który dobrze sprawdza się w podstawowych zadaniach, a i w grach nie odmawia współpracy. Ma na pokładzie procesor Intel Core 15 11. generacji, 16 GB pamięci RAM i grafikę GeForce RTX 3050. Cena? 4399 zł.

Co jeszcze oferuje Komputronik?

Odpowiadając na potrzeby swoich klientów Komputronik oferuje także inne usługi serwisowe. Przede wszystkim są to: naprawa z dojazdem oraz zdalna pomoc informatyczna. Po więcej informacji odsyłamy na stronę sklepu.

Źródło: Komputronik