Ciągle czekamy na premierę kart graficznych Intel Xe-HPG, które mają konkurować z modelami Nvidia GeForce i AMD Radeon. Wygląda na to, że producent już testuje takie układy – do sieci wyciekło sporo nowych informacji o nowych konstrukcjach.

Układy Intel Xe-HPG były zapowiadane już w ubiegłym roku, ale producent raczej niechętnie ujawnia szczegóły na temat nowych konstrukcji. Więcej ciekawych informacji ujawnił twórca kanału Moore’s Law is Dead (oczywiście mamy do czynienia z nieoficjalnymi danymi).

Specyfikacja karty graficznej Intel Xe-HPG

Topowa wersja karty graficznej Intel Xe-HPG ma bazować na układzie graficznym z 512 jednostkami wykonawczymi (EU) o taktowaniu około 2,2 GHz. Oprócz tego ma ona dysponować 16 GB pamięci GDDR6 256-bit.

Według Moore’s Law is Dead taka specyfikacja pozwoliłoby uzyskać wydajność pomiędzy konkurencyjnymi kartami GeForce RTX 3080 i GeForce RTX 3070 (co wydaje się rewelacyjnym wynikiem, bo mówimy o jednych z najwydajniejszych modeli dostępnych na rynku). Oprócz sprzętowego wsparcia dla ray-tracingu, producent miałby tutaj wprowadzić też odpowiednik technologii DLSS (nosi on roboczą nazwę XeSS).

Próbka inżynieryjna karty korzysta z dwuslotowego chłodzenia z dwoma dużymi wentylatorami. Finalna wersja akceleratora najpewniej będzie korzystać z innej konstrukcji (producent podobno ma brać pod uwagę trzy różne chłodzenia, a sklepowa wersja ma być w białej kolorystyce). Do dyspozycji oddano 8- i 6-pinowe gniazdo zasilające, a współczynnik TDP wynosi około 275 W.

Kiedy premiera karty graficznej Intel Xe-HPG?

Modele Intel Xe-HPG pojawią się w różnych konfiguracjach rdzenia i pamięci VRAM. Na premierę topowego modelu będziemy musieli jeszcze trochę poczekać - Moore’s Law is Dead nie podaje tutaj dokładnego terminu, ale raczej nie należy się spodziewać, że będzie będzie on gotowy jeszcze w tym roku.

Źródło: YouTube @ Moore’s Law is Dead, VideoCardz

