Czekacie na karty graficzne Intela? Zainteresowani premierą muszą uzbroić się w cierpliwość, ale mamy pewne podejrzenia, jak może wyglądać nowy sprzęt.

Intel Arc to nowa marka kart graficznych do grania – docelowo mają one stawić czoła konkurencyjnym modelom Nvidia GeForce i AMD Radeon. Układy zaoferują wsparcie dla DirectX 12 Ultimate, a także sprzętową obsługę technologii ray tracing i i super sampling.

Intel Arc - imponujący pokaz na niebie

Przy okazji zapowiedzi nowych kart, producent opublikował ciekawy materiał promocyjny – wykorzystano tutaj 1000 dronów Dron Shooting Star z podświetleniem LED, które pozwoliły utworzyć zjawiskową wizualizacją na niebie.

Trzeba przyznać, że przygotowany pokaz wyglądał imponująco. Wcześniej producent przygotował podobny projekt ze 100 i 500 dronami.

Nas zaciekawił fragment z wizualizacją karty graficznej dla komputerów stacjonarnych – można tutaj rozpoznać spore, dwuslotowe chłodzenie z dwoma dużymi wentylatorami. Co ciekawe, konstrukcja wygląda podobnie do inżynieryjnego projektu GPU.

Czy tak będzie wyglądać nowa karta graficzna Intel Arc? Tego pewnie dowiemy się w późniejszym terminie – premiera kart została zaplanowana na pierwszy kwartał 2022 roku, ale nowe informacje mamy poznać jeszcze w tym roku. Nowe układy pojawią się w wersjach dla komputerów stacjonarnych i laptopów.

