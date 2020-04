Nowe mobilne procesory Intela nie wprowadzają rewolucji, ale mogą nas zaskoczyć bardzo wysokimi taktowaniami. No właśnie, mogą. Okazuje się, że do osiągnięcia najwyższych zegarów konieczne będzie zapewnienie odpowiedniego chłodzenia.

Intel Core i9-10980HK imponuje parametrami... w teorii

Dobrym przykładem jest tutaj Core i9-10980HK - topowy przedstawiciel nowej serii procesorów Core 10. generacji - Comet Lake-H, który znajdzie się w najwydajniejszych laptopach do gier i mobilnych stacjach roboczych.

Jednostka została wyposażona w 8 rdzeni i 16 wątków – standardowo pracują one z taktowaniem 2,4 GHz, a w trybie Turbo mogą przyspieszyć maksymalnie do 5,3 GHz.

Pozostała część specyfikacji przewiduje 2-kanałowy kontroler pamięci DDR4 2933 MHz, 16 MB pamięci podręcznej trzeciego poziomu (L3) oraz układ graficzny UHD Graphics 630. Współczynnik TDP oszacowano na 45 W.

Model Intel Core i9-8950HK Intel Core i9-9980HK Intel Core i9-10980HK Generacja Coffee Lake-H

(Skylake/14 nm) Coffee Lake-H

(Skylake/14 nm) Comet Lake-H

(Skylake/14 nm) Rdzenie/wątki 6/12 8/16 8/16 Taktowanie/Max. Boost 2,9/4,8 GHz 2,4/5,0 GHz 2,4/5,3 GHz Kontroler pamięci DDR4-2666

LPDDR3-2133 DDR4-2666

LPDDR3-2133 DDR4-2933 Pamięć L3 12 MB 16 MB 16 MB Grafika UHD 630 UHD 630 UHD 630 Podkręcanie TAK TAK TAK TDP 45 W 45 W 45 W

Trzeba przyznać, że specyfikacja procesora wygląda imponująco. W porównaniu do poprzedniego flagowca – Core i9-9980HK, możemy liczyć na jeszcze wyższe taktowanie, przy zachowaniu takiego samego TDP. Czy aby na pewno? No nie do końca…

W praktyce nie wygląda to aż tak pięknie

Warto tutaj zwrócić uwagę na poszczególne limity mocy, które producenci mogą ustawić w swoich laptopach. Szczegóły na ten temat ujawnił Andreas Schilling z serwisu HardwareLuxx.

Some details about the Core i9-10980HK:



- PL2 base: 107 W

- PL2 max: 135 W (plus 10 W compared to the Core i9-9980HK)

- Tau for PL2 is 56 seconds

- Thermal Velocity Boost +200 MHz if cpu temp 65 °C or below

- Thermal Velocity Boost +100 MHz if cpu temp 65 to 85 °C — Andreas Schilling (@aschilling) April 2, 2020

Współczynnik TDP 45 W tak naprawdę dotyczy domyślnego limitu mocy (PL1 – Power Limit 1), gdzie procesor pracuje z bazowym taktowaniem 2,4 GHz. Wartość Boost jest uzyskiwana dopiero po przełączeniu na zwiększony limit mocy (PL2 – Power Limit 2), który w tym przypadku wynosi już 107 W, a maksymalnie może osiągnąć 137 W (więc o 10 W więcej niż w przypadku 9980HK). Procesor może działać z wyższym taktowaniem tylko w określonym przedziale czasu (Tau) – dla 10980HK jest to 56 sekund.

Drugi haczyk to maksymalne taktowanie. Producent zastosował w modelu Core i9-10980HK technologię Thermal Velocity Boost, która pozwala dodatkowo podbić częstotliwość, gdy procesor zachowuje optymalne temperatury pracy. Domyślna wartość Turbo Boost 3.0 wynosi 5,1 GHz, ale wyższa wartość jest osiągana dopiero w określonych warunkach – 5,2 GHz, gdy układ pracuje w przedziale 65 – 85* C lub 5,3 GHz, gdy osiąga mniej niż 65*C.

Parametry podane przez Schillinga to maksymalne wartości, które producenci laptopów mogą ustawić w swoich konstrukcjach (równie dobrze mogą też ustawić niższe limity mocy). Układ oferuje odblokowany mnożnik, więc może być jeszcze dodatkowo podkręcony, ale jest to niestandardowa opcja, więc nie bierzemy jej pod uwagę (wymagania co do mocy będą jeszcze wyższe).

Nie obejdzie się bez dobrego chłodzenia

Topowa i-dziewiątka rzeczywiście oferuje bardzo dobre parametry, ale do optymalnego działania wymaga bardzo wydajnego chłodzenia (w skrajnych przypadkach, TDP procesora jest zwiększane prawie przez minutę ponad 3-krotnie – z 45 do 137 W).

Dużo w tej kwestii będzie zależeć od producentów i tego jakie chłodzenie zastosują w swoich laptopach. Możemy jednak być pewni, że poszczególne modele w mniejszym bądź większym stopniu i tak będą się różnić osiągami, a przy skrajnie niedopracowanej konstrukcji będzie występować zjawisko tzw. throttlingu. Jaki z tego wniosek? Brawo prosty - przed zakupem danego modelu powinniście się zapoznać się z jego wnikliwym testem.

Źródło: Intel, Twitter @ Andreas Schilling

