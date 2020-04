Firma ASUS chyba nigdy nie przestanie nas zadziwiać, szczególnie przy konstruowaniu sprzętu dla graczy. Producent zaprezentował właśnie laptopa ROG Zephyrus Duo 15, który powinien spowodować u niektórych opad szczeny. Co w nim takiego wyjątkowego?

Dwa ekrany w gamingowym laptopie? Zespół Republic of Gamers poszedł o krok dalej

ROG Zephyrus Duo 15 to wyjątkowa konstrukcja. Dlaczego? A no dlatego, że producent zastosował tutaj dwa ekrany – główna treść jest wyświetlana na 15,6-calowej matrycy IPS Full HD 300 Hz lub IPS 4K 60 Hz, ale zaraz pod nim znalazł się drugi, 14-calowy wyświetlacz ROG ScreenPad Plus o rozdzielczości 3840 x 1100 px.

Graczy zainteresuje nie tylko szybka matryca, ale też wsparcie dla technologii Nvidia G-Sync, która zapobiega zacinaniu i rozrywaniu animacji.

W odróżnieniu od dotychczas stosowanych rozwiązań (np. ekranu ScreenPad Plus z modelu ZenBook Duo 14), drugi wyświetlacz przy otwieraniu laptopa lekko się unosi, więc będzie można z niego korzystać w bardziej komfortowy sposób.

Gracz może wyświetlić na nim dodatkowe informacje z gry, podgląd streamu lub inny program. Ekranik może być obsługiwany dotykiem lub piórkiem ASUS Pen. Producent ujawnił, że obsługa ROG ScreenPad Plus ma być zaimplementowana w nowych grach Techlandu (w tym Dying Light 2).

Zmiana konstrukcji laptopa wymusiła przesunięcie klawiatury bliżej krawędzi obudowy. Poszczególne klawisze zostały lepiej skonfigurowane pod kątem siły nacisku (technologia ROG Overstroke), a ponadto oferują personalizowane podświetlenie RGB LED (zgodne z Aura Sync). Ciekawostką jest touchpad, który może pełnić również rolę klawiatury numerycznej (moduł umieszczono po prawej stronie).

Mocarna specyfikacja i pomysłowa wentylacja

Dobry laptop do gier nie może się obyć bez wydajnych podzespołów. Podobnego zdania jest ASUS, więc w modelu ROG Zephyrus Duo 15 zastosował topowe komponenty - „pod maską” znalazły się najnowsze procesory Intel Comet Lake-H (8-rdzeniowy/16-wątkowy Core i7-10875H lub Core i9-10980HK), 16 GB pamięci DDR4-3200 (+wolny bank DDR4 SO-DIMM, więc można dołożyć tutaj moduł o pojemności do 32 GB), a także nowe karty graficzne Nvidii - GeForce RTX 2070 SUPER lub GeForce RTX 2080 SUPER.

To jednak nie wszystko, bo laptop pozwala na montaż dwóch nośników SSD PCIe o pojemności 512 GB lub 1 TB i połączenie ich w superszybką macierz RAID 0.

Do chłodzenia komponentów wykorzystano specjalnie zaprojektowany system Active Aerodynamic System Plus. Pod skomplikowaną nazwą kryje się autorska konstrukcja z dwoma wentylatorami i pięcioma ciepłowodami (wspomaganymi przez pastę termoprzewodzącą na bazie ciekłego metalu), która ma odpowiadać za sprawne odprowadzanie ciepła z procesora i karty graficznej. Wentylację podzespołów ma wspomagać unoszony ekran ROG ScreenPad Plus, pod którym znajduje się wylot powietrza.

Użytkownik może wybrać kilka trybów pracy chłodzenia (służy do tego aplikacja ROG Armoury Crate). Producent deklaruje, że hałas generowany przez chłodzenie nie przekracza 46 dB w trybie Turbo i 43 dB w trybie Performance. Biorąc pod uwagę specyfikację i rozmiary laptopa, wynik wydaje się całkiem przyzwoity.

Bogaty zestaw złączy i mocna bateria

Nie zapomniano także o odpowiednim zestawie złączy. Na obudowie wyprowadzono złącze Thunderbolt 3 40 Gb/s, dwa porty USB 3.0, jeden port USB 3.1, wyjście HDMI oraz złącze sieciowe RJ45 i dwa złącza audio (za dźwięk odpowiada przetwornik ESS Sabre DAC). Jest też bezprzewodowa łączność Wi-Fi 6 z Bluetooth 5.0.

ROG Zephyrus Duo 15 ma 21 mm grubości i waży 2,4 kg. Producent zastosował mocną baterię (90 Wh), którą można ładować bezpośrednio ze złącza USB typ C (obsługuje ono standard Power Delivery 3.0 o obciążalności do 65 W).

Najważniejsze informacje o ASUS ROG Zephyrus Duo 15

Ekran: 15,6 cala - IPS Full HD 300 Hz lub IPS 4K 60 Hz 14,09 cala - IPS 4K 60 Hz

Procesor: Intel Core i7-10875H lub Core i9-10980HK

Pamięć RAM: 16 GB DR4-3200 (+wolny bank DDR4 SO-DIMM)

Karta graficzna: Nvidia GeForce RTX 2070 SUPER lub GeForce RTX 2080 SUPER

Dysk: 2x SSD M.2 PCIe 512 GB/1 TB

Sieć: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0

Bateria: 90 Wh

Wymiary: 360 x 268 x 21 mm

Waga: 2,4 kg

ROG Zephyrus Duo 15 trafi do sprzedaży w maju. Wycena laptopa jeszcze nie została ujawniona, ale na pewno będzie to sprzęt z górnej półki, również tej cenowej.

Źródło: ASUS ROG

