Nowy Blade 15 powinien zainteresować graczy i profesjonalistów. Producent zastosował najnowsze komponenty i lekko odświeżył konstrukcję. Nadal jednak mamy do czynienia z wyjątkowo smukłą budową.

Premiera procesorów Intel Comet Lake-H i nowych kart Nvidia RTX to dobra okazja do odświeżenia wydajnych laptopów. Z podobnego założenia wyszła firma Razer, która zaprezentowała nowe wersje modelu Blade 15 - jednego z naciekawszych laptopów do gier.

Nowy Razer Blade 15 zainteresuje nie tylko graczy, ale też profesjonalistów

No właśnie, producent przygotował dwie wersje modelu Blade 15 (2020) – podstawową (Base Model) i wypasioną (Advanced Model). W obydwóch przypadkach mamy do czynienia z 15-calową konstrukcją, która powinna zainteresować klientów szukających wydajnego i kompaktowego sprzętu. Jest jednak kilka istotnych różnic w specyfikacji.

Podstawowa wersja została wyposażona w ekran IPS Full HD o odświeżaniu 144 Hz, a ta bardziej wypasiona w jeszcze szybszą - TN o odświeżaniu 300 Hz. Dodatkowo obydwa modele występują w konfiguracjach z ekranem OLED 4K (100% pokrycia palety DCI-P3), który powinien spełnić oczekiwania profesjonalistów. Każdy panel jest indywidualnie skalibrowany pod kątem dokładności kolorów.

Bardziej spostrzegawczy czytelnicy pewnie zauważą, że nowy Blade 15 wykorzystuje lekko odświeżoną klawiaturę (producent powiększył klawisz Shift i zmniejszył strzałki). Oczywiście nadal mamy tutaj do czynienia z podświetleniem Chroma RGB – w modelu Base jest to system jednostrefowy, a w wersji Advanced można zaprogramować każdy klawisz oddzielnie. Dodatkowo w lepszej wersji producent zastosował kamerkę na podczerwień zgodną z systemem Windows Hello.

Jeszcze lepsza specyfikacja – Blade 15 z najnowszymi procesorami Intel i kartami Nvidii

Zmiany dotyczą także zastosowanych podzespołów. Zwykły Blade 15 wykorzystuje 6-rdzeniowy/12-wątkowy procesor Intel Core i7-10750H, 16 GB pamięci DDR4-2933 (z możliwością rozszerzenia do 64 GB), a także kartę graficzną Nvidia GeForce GTX 1660 Ti, GeForce RTX 2060 SUPER Max-Q lub GeForce GTX 2070 SUPER Max-Q. Jest też dysk SSD PCIe o pojemności 256 lub 512 GB (+ drugi wolny slot M.2 PCIe 3.0 x4).

W modelu Blade 15 Advanced zastosowano jeszcze lepszą konfigurację. Laptop bazuje na 8-rdzeniowym/16-wątkowym układzie Intel Core i7-10875H i karcie Nvidia GeForce RTX 2070 SUPER Max-Q lub GeForce RTX 2080 SUPER Max-Q. Oprócz tego udostępniono 16 GB pamięci DDR4-2933 (z możliwością rozszerzenia do 64 GB) oraz dysk SSD PCIe o pojemności 512 GB lub 1 TB.

Kompaktowy rozmiar, ale producent nie oszczędzał na funkcjonalności

Blade 15 oferuje jeszcze lepszą specyfikację, a przy tym zachowuje kompaktowe rozmiary – wersja Base ma niecałe 20 mm grubości, a wersja Advanced niecałe 18 mm. Całość zamknięto w aluminiowej obudowie unibody. Jesteśmy ciekawi jak takie rozwiązanie wpłynie na chłodzenie konstrukcji.

Jeżeli chodzi o złącza, wprowadzono tutaj kilka modyfikacji względem wersji z ubiegłego roku. W zwykłej wersji zastosowano Thunderbolt 3 40 Gb/s, USB 3.1 typ C oraz trzy USB 3.0, a także wyjście HDMI 2.0b i złącze sieciowe RJ45. Wersja Advanced jest bardziej kompaktowa, więc zrezygnowano ze złącza RJ45, ale za to udostępniono czytnik kart pamięci SD UHS-III. W obydwóch wersjach producent zastosował łączność Wi-Fi 6 i Bluetooth 5.0. Bateria nie uległa zmianie. Wersja Base dysponuje ogniwem Li-Ion o mocy 65 Wh, natomiast wersja Advanced ogniwem Li-Ion o mocy 80 Wh.

Model Razer Blade 15 (2020) - Base Razer Blade 15 (2020) - Advanced Ekran » 15,6 cala - IPS Full HD 144 Hz

» 15,6 cala - OLED 4K » 15,6 cala - TN Full HD 300 Hz

» 15,6 cala - OLED 4K (dotykowy) Klawiatura Jednostrefowe podświetlenie RGB Razer Chroma Indywidualne podświetlenie RGB Razer Chroma Procesor Intel Core i7-10750 (6C/12T) Intel Core i7-10875H (8C/16T) Pamięć RAM 2x 8 GB DDR4-2933 2x 8 GB DDR4-2933 Karta graficzna » Nvidia GeForce GTX 1660 Ti

» Nvidia GeForce RTX 2060 Max-Q

» Nvidia GeForce RTX 2070 Max-Q » Nvidia GeForce RTX 2070 SUPER Max-Q

» Nvidia GeForce RTX 2080 SUPER Max-Q Dyski » 256 GB SSD NVMe (+ wolne miejsce M.2 PCIe 3.0 x4)

» 512 GB SSD NVMe (+ wolne miejsce M.2 PCIe 3.0 x4) » 512 GB SSD NVMe

» 1 TB SSD NVMe Złącza Thunderbolt 3 40 Gb/s, 3x USB 3.0, USB 3.1 typ C, HDMI 2.0b, RJ45,audio Thunderbolt 3 40 Gb/s, 3x USB 3.0, USB 3.1 typ C, HDMI 2.0b, czytnik kart SD, audio Sieć » Intel Wi-Fi 802.11a/b/g/ac/ax

» Bluetooth 5.0 » Intel Wi-Fi 802.11a/b/g/ac/ax

» Bluetooth 5.0 Bateria Li-Ion 65 Wh Li-Ion 80 Wh Wymiary 355 x 235 x 19,9 mm 355 x 235 x 17,8 mm

Nowy Razer Blade 15 - kiedy i za ile w sprzedaży?

Nowy sprzęt kusi specyfikacją, funkcjonalnością i designem. Jeżeli jesteście zainteresowani, będziecie musieli trochę poczekać - Razer Blade 15 (2020) ma trafić do sprzedaży w maju, a podstawowa konfiguracja została wyceniona na 1800 euro.

Źródło: Razer

